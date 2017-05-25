"Звездные войны". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Сорок лет назад, 25 мая 1977 г., в США состоялась первого фильма из серии "Звездные войны".

"Звездные войны" (англ. Star Wars) - серия популярных фантастических кинофильмов, а также книги, анимационные сериалы, телефильмы, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х гг. американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом.

Все эти произведения относятся к фантастическому жанру "космической оперы", культурологи характеризуют их как масштабную сагу с элементами футуризма, вестерна и волшебной сказки. В центре основного сюжета эпопеи - противостояние благородных рыцарей-Джедаев и ситхов - адептов "темной стороны Силы".

Первый фильм цикла

Первый кинофильм был снят самим Лукасом, вышел на экраны США 25 мая 1977 г. и собрал в мировом прокате рекордные по тем временам $775 млн. Вплоть до выхода фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982) "Звездные войны" удерживали титул самой кассовой кинокартины в истории. Популярность ленты критики связывали с ее инновационными спецэффектами и высоким развлекательным потенциалом, отмечая, что фильм следует классическим канонам голливудского приключенческого кино.

Последующие картины

Позднее первая картина получила расширенное название "Эпизод IV: Новая надежда", а ее сюжетная линия была продолжена в двух других частях так называемой "классической трилогии" - "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980, режиссер Ирвин Кершнер) и "Эпизод VI: Возвращение Джедая" (1983, режиссер Ричард Маркуанд).

В конце 1990-х - первой половине 2000-х гг. Лукас выступил режиссером, автором сценариев и продюсером трех картин-приквелов - "Эпизод I: Скрытая угроза" (1999), "Эпизод II: Атака клонов" (2002) и "Эпизод III: "Месть ситхов" (2005). Все фильмы цикла становились рекордсменами проката и оказали значительное влияние на развитие индустрии визуальных эффектов и компьютерной графики в кино.

Больше, чем кино

Начиная со второй половины 1970-х гг. значительную прибыль владельцам авторских прав на серию также приносит выпуск всевозможных сопутствующих товаров по "Звездным войнам". В эту категорию входит литература (за 40 лет выпущено более 350 книг, к "расширению" придуманной Лукасом вселенной были привлечены свыше 70 авторов), анимационные сериалы ("Войны клонов", 2003-2005, 2008-2014), музыкальные альбомы, видеоигры, наборы-конструкторы Lego, коллекционные статуэтки персонажей, посуда с символикой фильмов и многое другое.

В октябре 2015 г. аналитики американской компании Statistic Brain Institute оценили совокупную прибыль, которую "Звездные войны" принесли правообладателям, в $27 млрд. Из этой суммы кассовые сборы фильмов составили только $4,3 млрд, порядка $12 млрд пришлось на продажи игрушек, а оставшуюся часть принесли продажи книг, фильмов на видеокассетах и дисках, игр, саундтреков и других товаров, а также лицензионные отчисления.

Переход в собственность компании Уолта Диснея и ежегодные премьеры

В октябре 2012 г. основанную Лукасом компанию Lucasfilm, которая владеет правами на "Звездные войны", приобрела The Walt Disney Company. Сумма сделки составила $4,05 млрд. Вскоре было объявлено о планах по съемкам новой кинотрилогии. Ее первая серия, "Эпизод VII: Пробуждение Силы" (режиссер Джей Джей Абрамс), вышла на экраны 14 декабря 2015 г. В том же году представители The Walt Disney Company объявили, что компания собирается выпускать по одному новому фильму в цикле "Звездные войны" ежегодно. Мировая премьера следующей "порядковой" части киносаги, "Эпизод VIII: Последние джедаи" (реж. Райан Джонсон), запланирована на 14 декабря 2017 г. Выход "Эпизода IX", который пока не имеет полного названия, предварительно запланирован на 2019 г.

Кроме того, Lucasfilm запустила в производство отдельный киносериал-антологию "Звездные войны: истории", первой частью которого стала лента "Изгой-один" (2016, реж. Гарет Эдвардс). Вторая картина этого цикла - "Хан Соло" (режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер) - в настоящее время снимается и должна появиться на экранах в 2018 г.

Награды

Фильмы 1977-1983 гг. удостоены в общей сложности девяти премий американской киноакадемии "Оскар" (за спецэффекты, музыкальное сопровождение, работу костюмеров, звукорежиссуру, работу художника-постановщика и др.) и четырех премий Британской академии кино и телевидения BAFTA.

Эти картины регулярно попадают в составляемые критиками перечни "лучших фильмов всех времен", киноведы относят их к числу важных явлений современной массовой культуры. Фильмы второй трилогии также номинировались на "Оскар" и BAFTA, но лауреатами не стали. В 2016 г. премию BAFTA за лучшие визуальные эффекты получила открывающая третью трилогию картина "Пробуждение Силы".