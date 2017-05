Международный валютный фонд. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июня 2017 г. исполняется 25 лет со дня присоединения России к Международному валютному фонду, ключевой организации по международному сотрудничеству в валютной сфере.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о создании МВФ, его деятельности, источниках финансирования и структуре.

История

Решение о создании Международного валютного фонда (International Monetary Fund) было принято на конференции ведущих экономистов центральных банков и других правительственных чиновников из 44 стран, проходившей 1-22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе (США). Одновременно с МВФ был основан Международный банк реконструкции и развития (МБРР). 27 декабря 1945 г. вступили в силу Статьи соглашения - документ, в соответствии с которым был учрежден фонд. Его деятельность началась 1 марта 1947 г.

После окончания Второй мировой войны основной задачей фонда было содействие экономическому восстановлению стран-членов и международной торговли, МВФ выполнял важную роль в поддержании финансовой системы, созданной по итогам Бреттон-Вудской конференции. Система основывалась на привязке мировых валют к доллару США, а сам доллар был привязан к золоту ("золотовалютный стандарт").

В 1971 г. США из-за девальвации доллара отменили свободный обмен валюты на золото для иностранных правительств, после чего Бреттон-Вудская система прекратила свое существование. В связи с этим МВФ был вынужден пересмотреть статьи соглашения. В соответствии с поправками, вместо права регулирования валютных паритетов было введено право наблюдения за функционированием мировой валютной системы и состоянием валютных курсов.

В 1976 г. в г. Кингстон (Ямайка) МВФ принял так называемые Ямайские соглашения об устройстве международной валютной системы (в качестве поправок к статьям соглашения вступили в силу в апреле 1978 г.). Ямайская валютная система, действующая по настоящее время, основана на свободной торговле валютой.

Сегодня основные задачи фонда - предоставление странам-членам краткосрочных кредитов для урегулирования платежных балансов и поддержания валютных курсов, координация и содействие в разработке их валютно-финансовой политики.

МВФ имеет статус специализированного учреждения ООН. На сегодняшний день членами Фонда являются 189 государств.

Кредитование

В первые десятилетия МВФ чаще всего кредитовал страны Европы (первой помощь получила Франция в мае 1947 г. в размере $125 млн). Кредиты европейским государствам выдавались с целью поддержания торгового баланса с США, так как им приходилось покупать доллар по сильно завышенной цене из-за его привязки к золоту.

В 1952 г. МВФ начал предъявлять к заемщикам требования о проведении структурных экономических реформ, направленных на преодоление проблем с платежным балансом. Сейчас они чаще всего предполагают либерализацию внешнеэкономической деятельности государства: снятие барьеров для импорта, приватизацию госпредприятий, создание условий для свободного движения капитала, а также снижение доли госфинансирования сельского хозяйства и промышленности. По мнению ряда экспертов, действия фонда нередко ухудшали положение государств-заемщиков. Например, в Аргентине, которая долгое время считалась "моделью" эффективного внедрения рекомендаций МВФ, в 2001 г. был объявлен дефолт, и в стране начался затяжной кризис.

В основном МВФ осуществляет кредитование по рыночным процентным ставкам. Для развивающихся стран предусмотрены кредиты на льготных условиях, при которых процентные ставки - ниже рыночных или даже нулевые.

Согласно последнему отчету, в 2015-2016 финансовом году (с 1 мая 2015 г. по 30 апреля 2016 г.) потенциал кредитования МВФ составлял $975 млрд. Были одобрены новые кредиты для 16 стран (в основном развивающихся) на сумму $9,2 млрд. При этом на конец года общая сумма обязательств, включая непогашенные займы, составила $178 млрд. Кроме того, 13 развивающимся государствам с низкими доходами (в частности, Гвинее-Бисау и Гаити) были предоставлены средства в размере $1,2 млрд с нулевой процентной ставкой (общая сумма льготных кредитов - $11,4 млрд).

До декабря 2015 г. действовали правила, согласно которым кредиты не предоставлялись странам, имеющим задолженность перед каким-либо государством. В декабре 2015 г. в МВФ было принято решение отступить от этой политики. Теперь при определенных обстоятельствах он может оказывать финансовую помощь странам-должникам. Таким образом, МВФ продолжил реализацию своей антикризисной программы для Украины, имеющей долг перед Россией.

По данным на январь 2017 г., наиболее крупные задолженности по кредитам перед МВФ имеют Португалия (примерно $17 млрд), Греция ($13 млрд) и Украина ($11 млрд).

Источники финансирования

Важнейший источник финансирования МВФ - подписные квоты (членские взносы стран-участниц), размеры которых зависят от экономики страны и ее золотовалютного запаса. Размер квоты влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса (например, 15% квот позволяют блокировать решения акционеров фонда). Расчетная единица МВФ - специальные права заимствования (Special drawing rights, СДР). СДР имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют - на сегодняшний день это доллар, евро, иена, фунт стерлингов и юань (включен в корзину валют МВФ 1 октября 2016 г.).

В 2010 г. по инициативе Группы 20 в МВФ была одобрена крупнейшая с момента возникновения организации реформа, предусматривающая, в частности, перераспределение в пользу растущих экономик 6% квот и голосов. Реформа долго не могла вступить в силу из-за отсутствия ратификации в Конгрессе США, который одобрил ее лишь в декабре 2015 г.

После вступления в силу реформы в январе 2016 г. общий размер квот увеличился примерно до 475 млрд СДР (приблизительно $645 млрд). Однако общее соотношение голосов между развитыми и развивающимися странами изменилось незначительно: (до реформы - 60,5% к 39,5% соответственно, после - 57,7% к 42,3%). Общая доля стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в квотах достигла 14,7%. Эти страны (за исключением ЮАР) оказались в десятке основных акционеров фонда.

США остались крупнейшим государством-членом и сохранили право вето. Их квота составляет 17,46% от общего объема (83 млрд СДР или приблизительно $118 млрд). Последнее место по этому показателю занимает Тувалу. Его квота - 0,001% (2,5 млн СДР; ок. $3,5 млн).

Помимо квот, механизмами финансирования операций МВФ являются два соглашения между фондом и отдельными странами-членами и их финансовыми институтами: Генеральное соглашение о займах (ГСЗ; General Arrangements to Borrow, GAB) от 1962 г. и Новое соглашение о займах (НСЗ; New Arrangements to Borrow, NAB) от 1998 г. Эти документы пересматриваются каждые пять лет. В настоящее время в рамках ГСЗ (11 стран) доступно $23 млрд, а в рамках НСЗ (38 стран) - примерно $250 млрд.

Кроме того, МВФ является одним из крупнейших официальных держателей золота в мире. Его использование регулируется статьями соглашения. В последний раз продажа золота была осуществлена в 2010 г. (свыше 403 т на сумму $50 млрд). Полученные средства пошли на оказание помощи беднейшим странам. В настоящий момент золотые авуары МВФ превышают 2800 т.

Структура, численность сотрудников, издания

Высшим органом МВФ является Совет управляющих, в который входят два человека от каждой страны-члена (управляющий и его заместитель). Обычно это министры финансов и главы центробанков. Традиционно Совет управляющих собирается на встречи один раз в год.

Административные функции и повседневное управление возложены на директора-распорядителя и Совет исполнительных директоров. В 2011 г. директором-распорядителем впервые стала женщина - представительница Франции Кристин Лагард (в феврале 2016 г. переизбрана на новый пятилетний срок на безальтернативной основе).

Совет исполнительных директоров состоит из 24 человек. Восемь стран (США, ФРГ, Япония, Великобритания, Франция, КНР, Саудовская Аравия и Россия) имеют собственных директоров, остальные 16 директоров представляют группы государств. Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне. В фонде работают около 2,7 тыс. сотрудников из 147 стран мира.

Фонд выпускает такие регулярные издания, как "Перспективы развития мировой экономики", "Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности", "Мировое экономическое положение", вестники по развитию региональной экономики.

Официальный сайт - http://www.imf.org.