Преступления в Канаде с использованием огнестрельного оружия. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 января в канадском городе Квебек-Сити трое неизвестных открыли стрельбу в мечети, когда во время вечерней молитвы там находилось около 40 человек.

В результате нападения шесть человек погибли, восемь получили ранения. Задержаны двое подозреваемых.

В Канаде, где также как и в США, разрешена свободная продажа оружия, преступления с его использованием, приводящие к человеческим жертвам, происходят крайне редко. В обеих странах при покупке необходимо иметь разрешение на его приобретение. В Канаде к продаже запрещено автоматическое оружие, ограничено полуавтоматическое и некоторые виды короткоствольных моделей. Граждане обязаны регистрировать оружие всех типов, в том числе охотничье, спортивное и коллекционное.

В стране запрещено как скрытое, так и открытое ношение оружия. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию преступлений, совершенных в Канаде с применением огнестрельного оружия с 2006 г.

13 сентября 2006 г. в Монреале, крупнейшем городе провинции Квебек, 25-летний Кимвир Джилл, канадец индийского происхождения, открыл стрельбу из карабина в колледже "Доусон". Один человек погиб, еще 19 получили ранения. Преступник застрелился.

23 мая 2007 г. в одной из школ Торонто (провинция Онтарио) был застрелен 14-летний подросток. Сразу после инцидента остальные ученики вместе с учителями забаррикадировались в классах и более трех часов ожидали, пока в здании работала полиция. 27 мая были арестованы двое 17-летних канадцев. Им было предъявлено обвинение в убийстве. Судебное разбирательство в СМИ не освещалось.

16 сентября 2008 г. в Торонто 18-летний Марк Дейксикс ранил выстрелом из огнестрельного оружия 16-летнего ученика колледжа, который отказался отдать ему карманные деньги. Стрелявший был задержан через два дня. Суд приговорил его к 12 годам заключения за попытку вооруженного ограбления.

30 сентября 2010 г. в Торонто 19-летний студент Центральной технической школы, имя которого не разглашалось, открыл стрельбу из карабина в холле учебного заведения. Трое студентов получили ранения. Однако охраннику, который также был ранен, удалось обезоружить стрелявшего. В 2012 г. суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение.

В июне 2012 г. 23-летный Кристофер Хасбендс застрелил в торговом комплексе Eaton Centre двух человек. Хасбендс был приговорен к пожизненному сроку лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение через 30 лет.

10 августа 2012 г. в результате стрельбы на территории торгового центра Galeries d'Anjou в Монреале погиб один человек, еще один пострадал. Преступник не найден.

5 апреля 2013 г. в одном из детских садов г. Гатино (провинция Квебек) мужчина застрелил из помпового ружья другого мужчину, после чего покончил с собой. Мотив стрелявшего не был установлен.

5 июня 2014 г. в Монктоне (провинция Нью-Брансуик), мужчина, одетый в камуфляжную форму и вооруженный двумя автоматами, застрелил на одной из центральных улиц города трех офицеров Королевской канадской конной полиции и ранил еще двух. Затем преступник скрылся. В операции по его задержанию были задействованы спецназ и авиация, поиски длились 30 часов. Убийцей оказался 24-летний Джастин Бурке. На своей странице в социальной сети он постоянно писал об оружии и расстрелах. 31 октября 2014 г. Бурке был приговорен судом к пожизненному заключению.

6 октября 2014 г. в результате стрельбы у католической школы в Торонто погибли двое учеников. Один из подростков скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Сотрудники правоохранительных органов арестовали одного из подозреваемых в организации стрельбы, еще трое были объявлены в розыск. Причиной инцидента стала ссора одноклассников в социальной сети.

22 октября 2014 г. в Оттаве вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу у военного мемориала на площади Конфедерации. В результате погиб солдат почетного караула, три человека были ранены. Затем преступник направился в парламент, где в перестрелке с полицией был убит. Преступником оказался 32-летний Майкл Зэхаф-Бибо, канадец, принявший ислам и неоднократно судимый за противоправные действия. Премьер-министр Стивен Харпер расценил этот инцидент как "террористическую атаку" (в связи с присоединением Канады в октябре 2014 г. к операции против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" в Ираке).

22 января 2016 г. в результате перестрелки в школе канадского города Ла-Лош (провинция Саскачеван) погибли четыре человека, семь получили ранения. Стрелявший - 17-летний ученик этой школы - арестован. Среди погибших - двое его братьев и два учителя.