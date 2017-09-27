Договор по открытому небу. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября Госдепартамент США заявил, что власти страны "обеспокоены несоблюдением Россией" Договора по открытому небу, в связи с чем решили предпринять "разумные и сопоставимые" шаги.

Эти действия будут отменены, если Россия "вернется к выполнению своих обязательств". В частности, газета Wall Street Journal указывает, что США намерены объявить о введении ограничений на полеты самолетов России над своей территорией в ответ на введение Россией лимита в отношении полетов над Калининградской областью.

Договор по открытому небу (Treaty on Open Skies) - международный документ, устанавливающий режим наблюдения полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории разработки этого документа, его основных положениях и выполнении.

История подписания

Идея "открытого неба" впервые была изложена президентом США Дуайтом Эйзенхауэром на конференции глав четырех держав (СССР, США, Великобритания, Франция) в Женеве 21 июля 1955 года. Режим "открытого неба", предполагавший обмен военной информацией между СССР и США с ее проверкой путем взаимной аэрофотосъемки территорий обеих стран, предлагался в качестве одного из элементов всеобъемлющей системы контроля за военной деятельностью. Эйзенхауэр считал, что "эта идея может открыть маленькие ворота в стене разоружения". Переговоры начались в конце 1950-х годов, однако были прекращены после инцидента с американским разведывательным самолетом U-2 в мае 1960 года (был сбит в воздушном пространстве СССР).

Весной 1989 года президент США Джордж Буш - старший предложил руководству странам НАТО и Организации Варшавского договора вернуться к обсуждению этого вопроса. Первые два раунда переговоров состоялись в 1990 году в Оттаве и Будапеште. Затем переговорный процесс был продолжен в Вене в 1991 и 1992 годах.

21 марта 1992 года в Вене документ был парафирован, а 24 марта в Хельсинки его подписали представители 27 стран-членов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 1995 года - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Договор вступил в силу 1 января 2002 года после ратификации 20 странами (РФ ратифицировала 26 мая 2001 года).

Участники

В настоящее время участниками договора являются 34 страны ОБСЕ: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. Договор подписала, но не ратифицировала Киргизия.

Основные положения

Договор предоставляет его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными квотами наблюдательных миссий. Документ регламентирует проведение полетов, содержит требования к самолету и аппаратуре наблюдения, устанавливает правила обработки собранных сведений. Информация поступает в банк данных, который доступен для всех участников.

Договор предусматривает возможность расширения в будущем его действия на другие области (контроль за экологическим состоянием, обстановкой в зонах чрезвычайных ситуаций, мониторинг территории и действий противостоящих сторон в рамках миротворческих операций ОБСЕ).

Договор разрешает создавать группы. Так, Россия и Белоруссия составляют одну группу государств-участников, другую образуют Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Квоты

Договор закрепляет за каждым участником определенное количество квот (в том числе активных, когда страна выполняет инспекционные полеты над территорией другого государства, и пассивных, когда она принимает инспекции других государств). У США и группы в составе России и Белоруссии - по 42 полета в год. У Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии, Турции и Украины - по 12 полетов. Самая малая квота - 2 - у Португалии.

При этом целиком квоту нельзя использовать для полетов только над одним государством. Так, Россия и Белоруссия не могут совершить более четырех полетов (квота для группы) над США и двух полетов над Турцией, а США - более восьми полетов над Россией и Белоруссией.

Самолеты, аэродромы

Для проведения наблюдательных полетов Россия использует специально оборудованные самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М-Лк-1, а США - Boeing OC-135B Open Skies. Предусмотрена возможность использования для наблюдательного полета самолетов, принадлежащих наблюдаемой стороне.

Самолет наблюдения не оснащен каким-либо вооружением. Установленная на нем аппаратура (аэрофотоаппараты) проходит освидетельствование представителями государств, участвующих в договоре, что исключает возможность использования технических средств, не предусмотренных документом. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет. Полет осуществляется с определенного аэродрома. В России такие аэродромы расположены в Кубинке (Московская обл.), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте. Для инспекционных полетов с каждого из аэродромов устанавливается максимальная дальность.

Запрет на полеты

Возможность каких-либо ограничений на наблюдательные полеты из соображений секретности, национальной безопасности и т. д. договором не предусмотрена. Однако, согласно статье VIII, наблюдаемая сторона может запретить полет, если он нарушает изложенные в документе процедуры, требования к оборудованию самолета или маршруту.

Каких-либо санкций к наблюдаемой стороне за запрет полетов не предусмотрено.

Консультативная комиссия

С целью практической реализации положений договора государства-участники учредили Консультативную комиссию по открытому небу со штаб-квартирой в Вене (в секретариате ОБСЕ), которая формируется из представителей государств-участников. Она проводит не менее четырех сессий в год, а внеочередные сессии созываются по запросу одной или более стран-участниц. Решения в комиссии принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.

Выполнение, конференции

Практическая проверка положений договора началась еще до его вступления в силу. Первые пробные полеты были выполнены Венгрией и Канадой в 1990 году. В 1992 году состоялся первый пробный полет над территорией России, совместно осуществленный Россией и Великобританией. С 24 марта 1992 года по 31 декабря 2001 года действовал режим временного применения договора. В настоящее время над территориями стран-участниц ежегодно совершается около ста инспекционных полетов. Тысячный по счету полет в рамках договора был проведен весной 2012 года.

В 2011 году Грузия в одностороннем порядке заявила о прекращении сотрудничества с Россией в рамках договора из-за конфликта вокруг политического статуса Абхазии и Южной Осетии.

В апреле 2017 года Госдепартамент США опубликовал очередной доклад о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения, в котором, в частности, выражалось недовольство по поводу выполнения Россией некоторых положений договора. В комментарии МИД РФ было указано, что американская сторона неоднократно обвиняла Россию в якобы нарушении договора, "умалчивая о проблемах с выполнением документа со стороны самих США, их союзников по НАТО и других "близких" им государств".

Согласно договору, раз в пять лет проводятся конференции по рассмотрению его выполнения. Первая состоялась в феврале 2005 года, вторая - в июне 2010 года, третья - в июне 2015 года.