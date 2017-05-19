Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 мая 2017 г. прокуратура Швеции постановила прекратить расследование в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа по подозрению в изнасиловании и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.

Это решение было принято по итогам допроса Ассанжа, прошедшего в ноябре 2016 г. на территории посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж находится с 2012 г.

Причины преследования

Джулиан Ассанж - австралийский программист и журналист. Международную известность получил в 2010 г. после того, как на созданном им сайте WikiLeaks была размещена видеозапись расстрела в Багдаде в 2007 г. группы гражданских лиц двумя американскими вертолетами "Апач". В числе жертв оказались два репортера агентства Reuters .

В том же году на сайт было выложено 392 тыс. документов, имеющих отношение к военной операции США в Ираке. Кроме того, WikiLeaks опубликовал 250 тыс. конфиденциальных документов из переписки американских дипломатов. Их появление вызвало международный скандал и широкий политический и общественный резонанс.

Обвинения

После этих публикаций власти США начали расследование в отношении Ассанжа по подозрению в нарушении американского закона о шпионаже от 1917 г. (в качестве максимального наказания он предусматривает смертную казнь).

В августе 2010 г. Ассанж приехал в Швецию, где предполагалось разместить сервер сайта WikiLeaks, однако в том же месяце шведские власти выдвинули против него обвинения в преступлениях сексуального характера отношении двух шведок, а позднее отказали в предоставлении вида на жительство. Ассанж был вынужден перебраться из Швеции в Великобританию.

В ноябре 2010 г. окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. Ассанж отрицает совершение преступлений. Его адвокаты настаивают на том, что обвинения носят политизированный характер. Однако поданная апелляция была отклонена Верховным судом Швеции.

После того как 30 ноября 2010 г. Интерпол, а 2 декабря того же года Европол выдали ордера на его арест, Ассанж сдался британской полиции. Он был помещен под стражу, но отказался от добровольной экстрадиции в Швецию, предполагая, что это государство выдаст его США. 16 декабря его отпустили под залог в 240 тыс. фунтов стерлингов на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции. В качестве условий его временного освобождения суд обязал его сдать паспорт, носить электронный браслет, постоянно находиться по месту проживания в графстве Суффолк и каждый день отмечаться в местном отделении полиции.

В посольстве Эквадора

В феврале 2011 г. британский суд постановил выдать Ассанжа шведским властям. После нескольких попыток опротестовать это решение в июне 2012 г. Ассанж попросил политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне (Эквадор предлагал ему политубежище еще в 2010 г.). В августе 2012 г. эквадорские власти официально удовлетворили его просьбу. С этого времени Ассанж постоянно находится на территории посольства.

До октября 2015 г. британская полиция вела круглосуточное наблюдение у посольства, затем эта мера была отменена из-за высоких расходов (более 12 млн фунтов стерлингов за три года). Однако Скотленд-Ярд заявил, что по-прежнему будет принимать все возможные меры для задержания Ассанжа.

11 мая 2015 г. Верховный суд Швеции отклонил ходатайство Ассанжа об отзыве ордера на его арест. В июле 2015 г. основатель WikiLeaks направил письмо президенту Франции Франсуа Олланду с просьбой о предоставлении убежища в этой стране, но получил отказ. В августе 2015 г. следствие по трем из четырех заведенных на Ассанжа в Швеции дел (о сексуальных домогательствах) было прекращено в связи с истечением срока давности. Срок действия четвертого дела (об изнасиловании) должен истечь в 2020 г. В декабре 2015 г. Эквадор и Швеция достигли предварительного соглашения о проведении допроса Ассанжа шведскими следователями на территории эквадорского посольства в Лондоне.

В феврале 2016 г., после того как Рабочая группа по незаконному лишению свободы Совета ООН по правам человека признала задержание Ассанжа противоречащим закону (решение не является юридически обязывающим), адвокаты Ассанжа подали в окружной суд Стокгольма новый запрос об отмене ордера на его арест. В суд были представлены дополнительные документы по этому делу, в том числе медицинская справка, подтверждающая плохое состояние здоровья Ассанжа. Однако в сентябре 2016 г. суд принял решение оставить в силе ордер на арест основателя WikiLeaks.

14-15 ноября 2016 г. в посольстве Эквадора в Лондоне по запросу властей Швеции проходил допрос Ассанжа. Его проводили прокурор и следователь из Швеции. Собранные сведения были переданы в прокуратуру для дальнейшего изучения.

В январе 2017 г. Ассанж сообщил, что готов согласиться на экстрадицию в США при условии помилования властями страны информатора WikiLeaks, бывшего американского военнослужащего Брэдли (после смены пола - Челси) Мэннинга (до ареста был аналитиком военной разведки в звании рядового первого класса; в 2010 г. был приговорен к 35 годам тюрьмы). Вскоре после этого президент США Барак Обама принял решение смягчить судебный приговор Мэннингу. Однако после этого Ассанж отказался сдаваться США на том основании, что американские власти не выполнили выдвинутые им условия "немедленного помилования" Мэннинга. Брэдли Мэннинг вышел на свободу 17 мая 2017 г.

В апреле 2017 г. министр юстиции США Джефф Сешнс заявил, что арест Ассанжа является одной из важнейших задач для американской администрации. В связи с этим адвокаты Ассанжа направили в шведскую прокуратуру новый запрос об отзыве ордера на его арест по причине возникновения "реальной опасности, что американцы потребуют его экстрадиции".