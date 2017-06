История iPhone. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 лет назад, 29 июня 2007 г. в США начались продажи первого смартфона iPhone.

iPhone - семейство смартфонов с сенсорным управлением, которое выпускает американская компания Apple. Разработка iPhone началась в 2005 г. под руководством главы компании Стива Джобса и дизайнера Джонатана Айва. Впервые аппарат был представлен 9 января 2007 г. на выставке Macworld в Сан-Франциско, продажи в США начались 29 июня 2007 г.

Появление iPhone оказало сильное влияние на рынок мобильных телефонов и гаджетов, фактически приведя к тому, что большинство производителей начали ориентироваться на этот аппарат при создании собственных устройств. Первоначально iPhone отличало от других смартфонов наличие большого емкостного сенсорного экрана, который позволял осуществлять ввод данных с помощью нажатий несколькими пальцами, в то время как конкуренты Apple, как правило, использовали более дешевые резистивные сенсорные экраны меньшего диаметра, которые требовали наличие "пера" (стилуса).

При создании iPhone было решено уменьшить до минимума число кнопок на корпусе аппарата. Также для iPhone была разработана новая операционная система iOS, специально адаптированная для облегчения доступа со смартфона в интернет и магазины приложений и музыки iTunes и App Store (с 2008 г.).

Первый iPhone

Первый iPhone обладал экраном диагональю 3,5 дюйма (115 на 61 мм), толщиной 11,6 мм, камерой разрешением в 2 мегапикселя, алюминиевым корпусом с элементами из стекла, стали и черного пластика, поддерживал стандарты передачи данных второго поколения (GSM, EDGE), Wi-Fi, а также Bluetooth и весил 135 граммов. Он был выпущен в версиях с 4, 8 и 16 гигабайтами памяти.

Всего за год было продано около 5,4 млн устройств.

iPhone 3G и 3GS

11 июля 2008 г. была выпущена следующая версия iPhone - 3G. Она поддерживала мобильные сети третьего поколения, имела встроенный чип для спутниковой навигации, а также имела два варианта цвета корпуса: черный и белый. iPhone 3G стал первой моделью, которая официально продавалась в России (с октября 2008 г., по ценам от 23 до 27 тыс. руб., здесь и далее - в зависимости от объема встроенной памяти). За первый год Apple удалось продать в мире около 15 млн устройств.

19 июня 2009 г. была представлена версия iPhone 3GS. Она имела более мощный процессор, камеру с разрешением 3 мегапикселя, поддержку записи видео, появилась версия с памятью в 32 гигабайта. Продажи в России начались в марте 2010 г., по ценам от 30 до 35 тыс. руб. За год продажи iPhone 3GS и одной из оставшихся в производстве версий iPhone 3G составили 30 млн штук.

iPhone 4 и 4S

24 июня 2010 г. Apple представила iPhone 4. Новый смартфон стал тоньше (9,3 мм против 11,6-12,3 мм в предыдущих версиях), имел большее разрешение экрана, основную камеру в 5 мегапикселей, более мощный процессор. Впервые появилась фронтальная камера. Также был изменен дизайн корпуса. Цены в России составляли 27-37 тыс. руб. За год в мире было продано более 57 млн штук (вместе с 3GS).

4 октября 2011 г., за день до смерти Стива Джобса новый генеральный директор Apple Тим Кук представил версию iPhone 4S. Изменения в смартфоне коснулись, прежде всего, аппаратных ресурсов: он был оснащен более мощным процессором, 8-мегапиксельной камерой, появилась версия с 64 гигабайтами памяти. Также чип спутниковой навигации начал принимать данные со спутников российской системы ГЛОНАСС. Официальные российские цены - 35-45 тыс. руб.

Число проданных смартфонов iPhone 4S и ранних версий за год превысило 110 млн штук. По итогам 2012 г. iPhone впервые начал приносить более половины от общей выручки компании.

Модели iPhone 5

Презентация iPhone 5, следующего поколения смартфонов, состоялась 12 сентября 2012 г. Новое устройство стало еще тоньше (7,6 мм), легче (112 г) предыдущих моделей, но при этом имело больший по диаметру экран (4 дюйма). Также появилась "серебряная" версия окраски корпуса. Смартфон начал поддерживать сети четвертого поколения (LTE). За год в мире было продано более 140 млн устройств, в РФ аппараты продавались за 35-45 тыс. руб.

20 сентября 2013 г. Apple представила два новых iPhone версий 5C и 5S. Первый телефон с той же аппаратной "начинкой", что и iPhone 5, имел пластиковый, а не алюминиевый корпус. 5S при этом позиционировался как более дорогая версия, имел более мощный процессор, продавался в "серебряной" или "золотой" версии корпуса; в России цены составили 25-30 тыс. рублей за модели 5C и 30-40 тыс. руб. за 5S.

Продажи этих и предыдущих версий превысили 150 млн штук.

iPhone 6, 6S, 6S Plus, SE

Следующее поколение iPhone было выпущено 19 сентября 2014 г. и представлено двумя версиями - 6 и 6 Plus. Новые версии отличаются увеличенными размерами экрана: 4,7 и 5,5 дюймов соответственно, стали тяжелее (129 и 172 грамма), но при этом тоньше (7,1 мм). Поставлялись модели со 128 гигабайтами памяти; российские цены на старте продаж составили 32-42 тыс. руб. (iPhone 6) и 37-47 тыс. руб. (6 Plus). К лету 2015 г. в мире было продано свыше 170 млн шт. вместе с оставшейся в производстве моделью 5C.

9 сентября 2015 г. было объявлено о выпуске новых моделей 6S и 6S Plus. Они отличались от предыдущих более мощным аппаратным обеспечением и выросшим на 20 г весом. Продажи начались 25 сентября, за выходные 26-27 сентября было продано 13 млн iPhone новых моделей. В России и ряде других стран они поступили в продажу 9 октября. Цены составили от 56 тыс. до 83 тыс. руб., в зависимости от модификаций.

21 марта 2016 г. Apple представила новый iPhone SE с аппаратным обеспечением от 6S, но с экраном 4 дюйма (продажи стартовали 31 марта, в России - с 5 апреля, первоначальная цена в РФ начиналась от 37,99 тыс. руб.). Выпуск устройств iPhone 6, 6S, 6S Plus и SE продолжается, в том числе в виде версий с увеличенными размерами памяти.

iPhone 7

Релиз самого нового смартфона семейства, iPhone 7 и 7 Plus состоялся 7 сентября 2016 г. По внешнему виду они почти не отличаются от 6S и 6S Plus, но имеют более мощное аппаратное обеспечение. Среди наиболее значимых отличий - у новых моделей нет 3,5 мм разъема для подключения наушников (вместо него предлагается пользоваться беспроводными или наушниками с подключением через разъем Lighting. У версии 7 Plus на заднем корпусе были размещены сразу две фотокамеры, одна из них - телеобъектив для съемки далеко расположенных объектов. Продажи начались 16 сентября 2016 г., в России - 23 сентября, по цене от 57 до 86 тыс. руб.

Статистика

27 июля 2016 г. Apple продала свой миллиардный iPhone. Всего в 2016 г. финансовом году (1 октября 2015 г. - 30 сентября 2016 г.) продажи смартфонов (212 млн штук) принесли Apple выручку в $136 млрд, что составило 63,4% от общих доходов компании. При этом по итогам 2016 г. впервые за 10 лет уменьшились как продажи новых iPhone, так и выручка от них.

По данным американской аналитической компании Gartner, в I квартале 2017 г. на долю Apple приходилось 13,7% рынка продаж смартфонов, первое место занимал корейский Samsung (20,7%). При этом на рынках развитых стран (США, Великобритания, Россия) в апреле 2017 г. доля Apple в продажах смартфонов составляла 35-40% (данные аналитической компании Kantar). В России, по данным немецкой аналитической компании GfK, доля продаж iPhone в 2016 г. была на уровне 5,2%, для сравнения год назад - 10,3%.