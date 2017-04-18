История отчетов правительства перед Госдумой. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 апреля 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступит с ежегодным отчетом правительства перед Государственной думой. Это выступление станет пятым для Дмитрия Медведева на посту премьера. Всего с 2009 г. главы российского правительства восемь раз отчитывались перед Госдумой РФ: в 2009-2012 гг. перед депутатами выступал Владимир Путин, в 2013-2016 гг. - Дмитрий Медведев.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории правительственных отчетов перед нижней палатой парламента.

Обязанность правительства отчитываться перед депутатами о результатах своей деятельности, в том числе "по вопросам, поставленным Государственной думой", закреплена статьей 114 Конституции РФ. Соответствующие поправки в основной закон были приняты 30 декабря 2008 г. (вступили в силу 31 декабря того же года) по инициативе президента РФ Дмитрия Медведева. Ранее подобной законодательно закрепленной процедуры не существовало: федеральные министры и другие высшие должностные лица выступали перед депутатами в рамках "правительственного часа", в зависимости от рассматриваемых в Госдуме вопросов.

Подготовка к правительственному отчету

Согласно регламенту нижней палаты парламента, партийные фракции ежегодно направляют в думский комитет по регламенту и организации работы Госдумы вопросы о деятельности правительства РФ за истекший год. После их одобрения комитетом и Советом Госдумы перечень вопросов направляется в правительство.

Процедура отчета правительства

Ежегодный отчет о работе правительства представляет премьер-министр во время весенней парламентской сессии. На заседании присутствуют не только депутаты, но и все члены кабинета министров, за исключением тех, кто находится в отпуске или командировке. Согласно регламенту Госдумы, парламентарии вправе высказывать свое мнение о деятельности правительства и задавать вопросы премьеру в ходе его выступления. При этом преимущественное право на выступление принадлежит депутатам, уполномоченным своими фракциями. Подотчетность кабинета министров не предполагает каких-либо указаний или обязательных поручений со стороны членов нижней палаты парламента.

По итогам отчета Дума принимает постановление, которым одобряет или не одобряет работу кабинета министров. Проект документа готовит комитет по регламенту и организации работы Госдумы.

Отчеты правительства с 2009 г.

Первый отчет перед Государственной думой представил 6 апреля 2009 г. председатель правительства РФ Владимир Путин. Его выступление совпало по времени с глобальным экономическим кризисом, негативные последствия которого сказались на российской экономике, и было посвящено изложению антикризисной программы кабинета министров. Во время обсуждения доклада глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов потребовал отправить в отставку некоторых членов правительства, в первую очередь главу Минфина Алексея Кудрина. Однако его инициатива не была поддержана большинством депутатов.

20 апреля 2010 г. состоялся второй отчет главы правительства перед Госдумой. Владимир Путин констатировал, что благодаря правительственным мерам начался выход экономики из рецессии и ее постепенное восстановление. Премьер отметил, что позитивная динамика позволяет правительству сократить государственную поддержку отдельных отраслей. Одной из главных тем доклада стала реформа системы здравоохранения. Также речь шла о проблемах безопасности на автодорогах России, строительстве олимпийских объектов в Сочи и др. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов предложил ввести государственную монополию на торговлю водкой, однако глава кабинета не поддержал его инициативу.

20 апреля 2011 г. депутаты заслушали третий ежегодный отчет правительства. Владимир Путин заявил, что к началу 2012 г. экономика России должна полностью преодолеть последствия кризиса и компенсировать вызванные им потери. Рост ВВП страны в 2010 г. составил 4%. Инфляция в 2009-2010 гг., по словам премьера, находилась на уровне 8%, что является "историческим минимумом для России". В своем выступлении премьер заверил депутатов в неукоснительном выполнении правительством социальных обязательств перед гражданами (в частности, индексации зарплат, пенсий, стипендий). Особое внимание в докладе было уделено программе перевооружения российской армии и развитию оборонно-промышленного комплекса страны.

11 апреля 2012 г. Государственная дума в очередной раз заслушала ежегодный отчет о работе кабинета министров. Для Владимира Путина, избранного в марте 2012 г. президентом РФ, выступление перед депутатами стало последним в качестве главы правительства. Премьер-министр отметил позитивную динамику по всем ключевым показателям развития страны в 2011 г. Также он заявил, что предстоящее вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО; договор о вступлении РФ в ВТО ратифицирован президентом России Владимиром Путиным 21 июля 2012 г.) будет способствовать модернизации отечественной экономики. Во время ответов премьера на вопросы большая часть депутатов от "Справедливой России" устроила демарш, покинув зал заседаний. Таким образом члены фракции выразили протест против итогов выборов мэра Астрахани: 4 марта текущего года кандидат от партии Олег Шеин проиграл выборы своему конкуренту от "Единой России" Михаилу Столярову. "Справедливая Россия" заявила о массовых нарушениях во время голосования и отказалась признавать итоги выборов.

17 апреля 2013 г. перед депутатами с отчетом о деятельности кабинета министров впервые выступил Дмитрий Медведев, возглавивший правительство в мае 2012 г. Премьер заявил, что "макроэкономические итоги года можно оценить как неплохие". Он отметил несколько позитивных факторов: низкий уровень бюджетного дефицита (0,06% от размера ВВП), рост реальных зарплат населения (на 8,4%) и снижение безработицы с 6,5% до 5,5%. Среди вопросов, которые интересовали депутатов, были проблемы образования, агропромышленного комплекса, возврат зимнего времени и др. Резкой критике парламентарии подвергли работу министра образования Дмитрия Ливанова. Его обвиняли, в частности, в бессистемном сокращении вузов и конфликте с Российской академией наук в связи с ее реформированием.

22 апреля 2014 г. Госдума в шестой раз заслушала отчет правительства РФ о результатах его работы. Глава кабинета выразил готовность оказать поддержку отраслям экономики, которые зависят от поставок из-за рубежа и могут пострадать от западных санкций, введенных в ответ на присоединение Крыма к РФ. Дмитрий Медведев отметил позитивные показатели роста экономики (рост ВВП - 1,3%) и промышленного производства (0,4%), снижение инфляции и безработицы. Отдельно остановился на модернизации здравоохранения и региональных систем образования, повышении зарплат бюджетников, пенсионной реформе. Глава кабинета также предложил сократить госаппарат на 10%. Представители фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" выступили с критикой миграционной политики правительства, распределения бюджетных средств между регионами и др.

21 апреля 2015 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в парламенте, заявил, что после воссоединения Крыма с Россией страна столкнулась с "беспрецедентным политическим и экономическим давлением". Потери от введенных санкций премьер оценил в 25 млрд евро. В этих условиях важнейшей задачей правительства Медведев назвал сохранение социальной стабильности. Глава кабинета рассказал о господдержке программ импортозамещения в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. В ходе обсуждения отчета премьера представители "Единой России" предложили увеличить пенсионный возраст для госчиновников и депутатов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с критикой финансово-экономического блока правительства за отказ от валютного регулирования во время падения цен на нефть.

19 апреля 2016 г. в своем выступлении перед Думой премьер-министр Дмитрий Медведев перечислил негативные факторы, влиявшие на работу правительства в 2015 г. В их числе он назвал падение цен на нефть, внешнее санкционное давление, структурные проблемы российской экономики. Глава кабинета сообщил, что с помощью антикризисных мер правительству удалось "не только стабилизировать ситуацию в наиболее проблемных отраслях, но и продолжить серьезно заниматься замещением импорта". По его словам, в результате мер государственной поддержки рост сельского хозяйства в 2015 г. составил 3%, были выполнены пять из восьми целевых показателей Доктрины продовольственной безопасности РФ. Также Дмитрий Медведев отметил рекордную добычу нефти (534 млн т), успешную реализацию программ модернизации морских портов, автодорог, аэропортов и др. Говоря о создании благоприятного делового климата в стране, премьер-министр заявил о намерении не увеличивать налоги в течение ближайших двух лет. В ходе последующей дискуссии представители "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ критически высказались о налоговой, бюджетной и миграционной политике правительства.