Ракета-носитель "Протон-М". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. На 11 сентября 2017 г. в 22:23 мск запланирован запуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

На околоземную орбиту будет выведен телекоммуникационный спутник Amazоnas-5, принадлежащий испанской компании Hispasat.

Предстоящий запуск станет 101-м для "Протона-М" и 415-м для всего семейства "Протон". Ракета "Протон-М" в 69-й раз будет использоваться для коммерческого запуска, а все семейство - в 100-й раз. В рамках контрактов компании ILS, имеющей эксклюзивное право на маркетинг "Протонов", запуск 11 сентября станет 95-м в истории.

Ракета-носитель

"Протон-М" - одноразовая ракета космического назначения. Принадлежит к семейству ракет-носителей "Протон", созданному в начале 1960-х гг. под руководством конструктора Владимира Челомея (первая ракета семейства именовалась УР-500, впервые стартовала в 1965 году). Предназначена для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе межпланетных автоматических станций, навигационных, военных, коммерческих спутников.

Разработчик и изготовитель - Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева (ГКНПЦ, Москва).

История

"Протону-М" предшествовала модификация "Протон-К", которая эксплуатировалась в 1967-2012 годах. Ракеты-носители этого семейства использовались для запусков всех советских/ российских орбитальных станций - первой в мире долговременной станции "Салют" (1971 год) и последующих шести одноименных станций (1973-1982), модулей комплекса "Мир" (находился на околоземной орбите в 1986-2001 годах), а также российских модулей Международной космической станции (МКС). С помощью "Протонов" в космос запускались различные научные, военные и гражданские космические аппараты (спутники серии "Космос", "Экран", "Радуга", "Горизонт"), автоматические станции для исследования Луны, Марса, Венеры, кометы Галлея.

Характеристики

"Протон-М" - трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса.

Длина - 56,2 м, максимальный диаметр - 7,4 м, стартовая масса - около 705 т. Применяемый в настоящее время головной обтекатель имеет длину 15,3 м и диаметр 4 м.

СПЕЦПРОЕКТ Просто космос От Гагарина до "ЭкзоМарса"

В первой ступени используются шесть жидкостных ракетных двигателей РД-276, которые были разработаны НПО "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко (Химки, Московская область) под наименованием РД-275М (или 14Д14М). В настоящее время РД-276 серийно производятся пермским ПАО "Протон-ПМ". Работу второй и третьей ступеней обеспечивают жидкостные двигатели разработки Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА, Воронеж), изготовитель - Воронежский механический завод (ВМЗ, филиал ГКНПЦ). На второй ступени установлено три РД-0210 и один РД-0211, на третьей - двигательный блок РД-0212 (состоит из основного двигателя РД-0213 и рулевого РД-0214). Во всех двигателях используется токсичное топливо гептил.

Основа системы управления ракеты - бортовой компьютер "Бисер-3" Научно-производственного центра автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина (Москва).

Дополнительно на ракете могут применяться разгонные блоки "Бриз-М" и КВРБ (кислородно-водородный разгонный блок) разработки ГКНПЦ, а также блок типа ДМ Ракетно- космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева (РКК "Энергия"; г. Королев, Московская обл.).

Максимальная грузоподъемность "Протона-М" составляет 22,4 т (на низкую опорную орбиту). В сочетании с блоком "Бриз-М" ракета может выводить полезную нагрузку весом более 6 т на геопереходную орбиту и до 3,7 т - на геостационарную.

Запуски и инциденты

Запуски "Протона-М" проводятся с космодрома Байконур (арендуется Россией у Казахстана). Коммерческую эксплуатацию ракеты на международном рынке космических услуг осуществляет компания ILS (International Launch Services, "Интернэшнл лонч сервисиз"; г. Рестон, штат Вирджиния, США), контрольный пакет акций которой принадлежит ГКНПЦ. Один запуск "Протона-М" обходится примерно в 65 млн долларов США.

Впервые ракета стартовала 7 апреля 2001 года с разгонным блоком "Бриз-М": на орбиту был выведен спутник телевещания "Экран-М". Первый коммерческий запуск "Протона-М" состоялся 30 декабря 2002 года с блоком "Бриз-М" и канадским космическим аппаратом Nimiq-2.

СПЕЦПРОЕКТ Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

В период с июня 2016 года по июнь 2017 года в пусковой деятельности "Протона-М" был годовой перерыв. В частности, запуски были приостановлены из-за обнаружения в декабре 2016 года проблем в одном из двигателей (производства ВМЗ) ракеты.

Всего к 11 сентября 2017 года проведено 100 запусков ракеты-носителя - 90 успешных, пять аварийных и пять нештатных (по вине "Бриза-М" спутники выводились на нерасчетные орбиты). Из них 68 проведено по коммерческим программам (63 успешных, два аварийных, три нештатных).

Предыдущий запуск состоялся 17 августа 2017 года: ракета "Протон-М" с блоком "Бриз-М" вывела в космос спутник "Космос-2520" в интересах Минобороны России.

Перспектива

В сентябре 2016 года Космический центр Хруничева объявил о создании двух дополнительных модификаций на базе тяжелого "Протона-М": ракет среднего ("Протон средний", Proton medium) и легкого ("Протон легкий", Proton light) классов. Новые модификации будут стартовать в связке с блоком "Бриз- М". Они предназначены исключительно для коммерческих запусков (в рамках контрактов ILS). Первый запуск средней версии может состояться в 2018 г., легкой - после 2020 г. Кроме того, с 2020 г. на "Протонах" планируется применять увеличенный головной обтекатель длиной 16,25 м и диаметром 5,1 м, который позволит запускать крупногабаритные спутники.

Ракеты "Протон-М" планируется использовать для запусков предположительно до 2025 года. На начало июня 2017 года Центр Хруничева имел восемь действующих контрактов на 15 коммерческих запусков "Протонов" до 2023 года. Впоследствии этот космический носитель может заменить разработанная ГКНПЦ тяжелая ракета "Ангара-5" (единственный испытательный запуск проведен в 2014 году), работающая на менее опасном топливе на основе керосина.