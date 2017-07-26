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Правила провоза ручной клади и багажа у российских и иностранных авиакомпаний. Досье

Биографии и справки
26 июля, 13:30 UTC+3

25 июля 2017 г. Совфед одобрил поправки, отменяющие обязанность авиаперевозчика бесплатно провозить до 10 кг багажа пассажира, летящего по "невозвратному" билету

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© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июля 2017 г. Совет Федерации одобрил поправки в Воздушный кодекс РФ, которые отменяют обязанность авиаперевозчика бесплатно провозить до 10 кг багажа пассажира, летящего по "невозвратному" билету.

Считается, что принятие поправок должно привести к снижению цен на авиаперелеты.

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24 июля Минтранс опубликовал проект изменений Федеральных авиационных правил, в котором предложил исключить из списка вещей, которые можно бесплатно брать с собой на борт, помимо нормы ручной клади в 5 кг, верхнюю одежду, мобильные телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, букеты и зонты. Данные предложения вызвали большой общественный резонанс. В частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала проект поправок "глупостью" и "коллективной безответственностью".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о действующих правилах по перевозке багажа в России и об опыте других стран.

Российские правила

Согласно действующему приказу Минтранса "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" от 28 июня 2007 г., в России перевозчик имеет право устанавливать нормы бесплатного провоза багажа. При этом авиакомпания обязана бесплатно провозить минимум 10 кг суммарно в виде ручной клади или багажа и дополнительно разрешать пассажиру брать с собой в салон 18 типов вещей: дамские сумочки, портфели, портативные компьютеры, верхнюю одежду, букеты и т. д. Для ручной клади при этом установлены пределы по длине, ширине и высоте.

Данные правила неоднократно вызывали нарекания из-за их двоякой трактовки: они не объясняют, какая доля максимальных 10 кг приходится на ручную кладь, а какая - на багаж.

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В частности, Ространснадзор с марта 2016 г. судится с авиакомпанией "Сибирь" (S7) из-за ее тарифов, согласно которым багаж можно провозить только за дополнительную плату. По мнению регулятора, это противоречит авиационным правилам. Данную позицию неоднократно подтверждали российские суды.

Нарекания у пассажиров вызывала политика авиакомпании "Победа", которая разрешала бесплатно провозить 10 кг багажа, но ввела жесткие ограничения по размеру ручной клади. Под давлением Ространснадзора в июне 2017 г. перевозчик отказался от регламентирования максимальных размеров дамских сумок и портфелей.

Из-за разногласий в трактовке правил еще в 2014 г. в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс, который прописывал возможность продажи билетов без включенного багажа. Он был одобрен Советом Федерации 25 июля.

Нормы ручной клади и багажа у российских авиакомпаний

По данным Росавиации, лидерами по объему перевозок в России по итогам первой половины 2017 г. являются пять компаний: "Аэрофлот", "Россия", "Сибирь", "Уральские авиалинии" и "Ютэйр". Все они, кроме "Уральских авиалиний", по любым тарифам разрешают бесплатно провозить одно место ручной клади весом до 10 кг, с ограничением по размерам 55 x 40 x 20 см. Помимо основного места ручной клади, разрешается проносить с собой небольшие сумки, портфели и т. д. "Уральские авиалинии" с ноября 2016 г. ограничили норму ручной клади до 5 кг.

У "Аэрофлота" и "России" все без исключения тарифы включают одно бесплатное место багажа весом до 23 кг. "Ютэйр" и "Сибирь" вопреки судебным решениям продолжают брать деньги за багаж на самых дешевых тарифах. "Уральские авиалинии", которые ввели безбагажные тарифы в 2015 г., отменили их в ноябре 2016 г. Вместо них у данного перевозчика введена норма провоза ручной клади (5 кг) и ограничен вес сдаваемого багажа (10 кг).

За исключением "Победы", у российских авиакомпаний иные ограничения по бесплатному багажу встречаются редко. В частности, Nordwind Airlines также осуществляющая лоукост-перевозки, допускает брать в салон ручную кладь до 5 кг (для международных направлений) и дополнительно дамскую сумочку, портфель и другие предметы, перечисленные в приказе Минтранса. У Nordwind Airlines на любых тарифах также предусмотрена минимальная разрешенная норма сданного багажа - 10-20 кг. Ни одна авиакомпания, кроме "Победы", не требует доплат за провоз пакетов из магазинов "чистой зоны" аэропортов (duty free).

Нормы ручной клади и багажа за рубежом

За рубежом все крупные авиаперевозчики разрешают брать с собой в салон бесплатно ручную кладь весом до 5-7 кг. Например, у венгерского лоукостера Wizz Air один из самых маленьких максимально допустимых размеров ручной клади - 42 x 32 x 25 см (правила будут изменены с 29 октября 2017 г.), а британский лоукостер EasyJet пускает в салон с ручной кладью габаритами до 56 x 45 x 25 см без лимита по весу. Правила авиакомпаний обычно не оговаривают условия провоза товаров, приобретенных в магазинах duty free. Их разрешается брать с собой помимо установленных норм.

В некоторых случаях (например, если полет осуществляется на небольшом самолете с маленькими багажными полками), перед самой посадкой ручную кладь перекладывают в багаж и выдают при сходе с трапа. Сдаваемый багаж при этом бывает платным у лоукостеров или на самых дешевых тарифах.

В 2016 г. крупнейшими в мире авиакомпаниями по числу перевезенных пассажиров были четыре перевозчика из США: American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines. Замыкает пятерку ирландский лоукостер Ryanair. American Airlines позволяет бесплатно перевозить ручную кладь стандартных размеров без ограничения по весу, а также небольшой портфель или дамскую сумку. Багаж может быть платным. Аналогичные правила действуют у Southwest Airlines и Delta Airlines.

Ryanair разрешает брать с собой салон одно место ручной клади размером 55 x 40 x 20 см, а также одну небольшую сумку или пакет размерами до 32 x 20 x 20 см, который может помещаться в карман впереди стоящего кресла. Багаж при этом платный.

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