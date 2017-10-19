Российско-индийские военные учения "Индра". Досье

Российско-индийские военные учения "Индра-2017" стартуют в Приморском крае в четверг, 19 октября. В течение десяти дней они будут проходить на полигонах и аэродромах Тихоокеанского флота и в акватории Японского моря.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений "Индра-Неви-2016", "АвиаИндра-2016" и "Индра-2016" будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа (ВВО).

"Всего от Восточного военного округа в мероприятии будет задействовано около 50 летательных аппаратов, в том числе более 30 самолетов, в частности новейшие истребители Су-30СМ, — сообщили в Минобороны РФ. — Помимо этого, около 20 вертолетов, в их числе Ми-8АМТШ "Терминатор", а также ряд современных систем и комплексов ПВО, в частности С-300, С-400 и "Панцирь-С".

По информации военных источников издания "Эйшн Эйдж", в Россию отправятся 910 представителей Индии: 350 военнослужащих сухопутных сил, 80 представителей ВВС и 480 военных моряков. Это будет самый большой контингент ВС Индии, когда-либо участвовавший в маневрах за рубежом. ВМС Индии направляют в Россию два боевых корабля: фрегат "Сатпура" и корвет "Кадматт". В учениях будут участвовать бойцы элитного индийского военно-морского спецназа MARCOS. Как отмечает газета, авиация в РФ направлена не будет — индийские летчики будут выполнять полеты на российской авиатехнике, которая им хорошо знакома.

В ходе проведения авиационной части учений планируется отработать комплекс задач по пресечению международной террористической деятельности. Авиационная часть учений состоится во второй половине октября — начале ноября на полигонах, дислоцированных в Приморском крае. Во время учений авиация округа отработает задачи по уничтожению групп условных незаконных вооруженных формирований.

Хронология учений

Российско-индийские военные учения "Индра" (от названий двух стран) включают военно-морские учения и антитеррористические учения сухопутных войск. Они проводятся с 2003 года. Вплоть до 2013 года маневры проходили нерегулярно (попеременно с участием сухопутных и военно-морских сил), а начиная с 2014 года — ежегодно в двух фазах: сухопутной и морской.

Всего с 2003 года проведено шесть военно-морских и восемь сухопутных учений.

Военно-морские учения проходили в мае 2003 года (западное побережье Индии), апреле 2007 года (залив Петра Великого в Японском море), январе 2009 года (восточная часть Аравийского моря), декабре 2012 года (Аравийское море).

Сухопутные антитеррористические маневры были проведены в октябре 2005 года (полигон Махаджан в пустыне Тар в индийском штате Раджастхан), сентябре 2007 года (база 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове), октябре 2010 года (Гималаи, штат Уттаракханд), августе 2012 года (полигон Бурдуны в Бурятии), октябре 2013 года (полигон Махаджан).

В 2011 г. запланированные учения "Индра" были отменены российской стороной в связи с необходимостью задействовать корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ в ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима" в Японии.

"Индра-2014"

Военно-морские учения проходили с 14 по 19 июля 2014 года в акватории залива Петра Великого в Японском море. Было отработано взаимодействие при проведении боевых и спасательных операций: совместное маневрирование, противолодочная, противовоздушная и противокорабельная оборона, посадка вертолетов на корабли, оказание помощи терпящему бедствие судну, пополнение запасов в море.

С российской стороны в маневрах приняли участие корабли ТОФ: гвардейский ракетный крейсер "Варяг" проекта 1164 (флагман флота), большой противолодочный корабль проекта 1155 "Адмирал Виноградов", большой десантный корабль проекта 775 "Пересвет", суда обеспечения и авиация.

Со стороны Индии — эскадренный миноносец проекта 61МЭ INS Ranvijay, фрегат проекта 17 INS Shivalik и судно снабжения INS Shakti.

Совместные учения сухопутных войск проходили с 25 сентября по 2 октября на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.

От Индии в них участвовали подразделения мотопехотной бригады, от России - подразделения 20-й мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).

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В учениях было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, таких как БТР-80, БМП, бронеавтомобили "Тигр", вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-35.

Участники учений отработали взаимодействие в ходе различных военных операций, в частности по охране важных государственных объектов, сопровождению колонн и уничтожению незаконных вооруженных формирований. Кроме того, военнослужащие двух стран провели операцию по блокированию населенного пункта, захваченного условными террористами, и их уничтожению.

"Индра-2015"

Сухопутная фаза учений состоялась 7-20 ноября на полигоне Махаджан при участии 500 военнослужащих (по 250 от каждой стороны) со штатным вооружением.

Россию представляли подразделения мотострелкового батальона 20-й мотострелковой бригады ЮВО, Индию - подразделения 13-го батальона Гренадерского полка Юго-западного командования сухопутных войск. В ходе маневров стороны занимались подготовкой и ведением совместных действий по принуждению к миру в назначенной зоне ответственности под мандатом ООН.

Морские учения проводились в декабре в районе юго-восточного побережья Индии.

Россию представлял отряд кораблей ТОФ, в который вошли гвардейский ракетный крейсер "Варяг" проекта 1164, эсминец "Быстрый" проекта 956, танкер "Борис Бутома" проекта 1559-В и спасательное буксирное судно "Алатау".

От ВМС Индии участие принимали дизель-электрическая подводная лодка S58 Sindhuvir и пять надводных кораблей, включая суда обеспечения.

С 7 по 9 декабря во время стоянки кораблей у причалов г. Вишакхапатнама (штат Андхра-Прадеш) штабы провели планирование и подготовку совместных действий.

С 10 по 12 декабря проходила активная фаза учений. Военные отработали тактическое маневрирование, досмотровую операцию и обмен вертолетами, а также нанесли совместные ракетно-артиллерийские удары по морским и воздушным целям. Кроме того, было отработано освобождение корабля, захваченного условными террористами, с высадкой на борт судна штурмовых групп при поддержке вертолетов.

"Индра-2016"

Сухопутные антитеррористические учения прошли с 23 сентября по 2 октября на полигоне Сергеевский в Приморском крае, в них были задействованы около 500 военнослужащих с обеих сторон.

Россию представляли мотострелковые и танковые подразделения, батарея реактивных систем залпового огня, подразделение самоходных артиллерийских установок, огнеметное отделение и медицинский взвод.

С индийской стороны в учениях приняли участие подразделение управления и две ротные тактические группы. В ходе маневров были задействованы ударные вертолеты Ка-52, Ми-8АМТШ, штурмовики Су-25СМ.