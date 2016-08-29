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Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье

Биографии и справки
29 августа, 14:23 UTC+3
С 2008 года вооруженные силы двух стран проводят совместные маневры ежегодно
Материал из 1 страницы
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. С 29 августа по 7 сентября 2016 г. на общевойсковом полигоне Восточного военного округа (ВВО) Бурдуны на территории Бурятии пройдут российско-монгольские антитеррористические учения "Селенга-2016". Начиная с 2008 г. вооруженные силы двух стран проводят совместные маневры ежегодно.

"Дархан" (2008-2010 гг.)

Решение о проведении регулярных совместных учений было принято по итогам визита в Москву премьер-министра Монголии Санжийна Баяра в апреле 2008 г. и визита в Монголию министра обороны России Анатолия Сердюкова в мае того же года. В 2008-2010 гг. учения назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Кузнец").

"Дархан-1" прошли с 8 по 25 ноября 2008 г. на базах монгольских войсковых частей близ городов Дархан и Эрдэнэт.

  • Целью маневров было обучение монгольских военных специалистов ремонту и восстановлению боевой техники в полевых условиях.
  • С российской стороны было привлечено 450 военнослужащих и около 100 единиц техники из подразделений Сибирского военного округа (расформирован в 2010 г., его территория вошла в Центральный и Восточный военные округа), с монгольской - 250 военнослужащих и порядка 70 единиц техники.

В маневрах "Дархан-2" (17 августа - 15 сентября 2009 г., состоялись под Улан-Батором) было задействовано свыше 200 военнослужащих России и 400 военнослужащих Монголии. В полевой обстановке было отремонтировано и восстановлено свыше 400 единиц вооружения и военной техники ВС Монголии.

"Дархан-3" стали первыми совместными учениями, прошедшими на территории России (1-15 сентября 2010 г., полигон Бурдуны).

  • Помимо традиционных задач по эвакуации и восстановлению вышедшей из строя техники, были отработаны вопросы блокирования и уничтожения нерегулярных вооруженных формирований.
  • Маневры прошли в три этапа, включая занятия по организации боя, выход в район сосредоточения, проведение тактико-строевых занятий, занятий по проверке слаженности подразделений двух стран, боевые стрельбы.
  • В них было задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих России и Монголии и более 200 единиц техники.

"Селенга" (с 2011 г.)

В 2011 г. маневры были переименованы по названию реки Селенга, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Республики Бурятия и впадающей в озеро Байкал. Основной целью учений, как и в 2010 г., осталась отработка действий во время совместной контртеррористической операции.

Учения "Селенга-2011" прошли 1-10 сентября в два этапа: сначала на полигоне Бурдуны, а затем на территории учебного центра Таван-Толгой (юг Монголии).

  • В них участвовали около 500 военнослужащих с обеих сторон, было задействовано до 200 единиц боевой и специальной техники.
  • В частности, Россия использовала танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2 и бронированные тягачи; Монголия - танки Т-64, боевые машины пехоты БМП-1, бронетранспортеры БТР-60, буксируемые гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град".

В 2012 г. маневры были проведены с 21 по 29 сентября на полигоне Бурдуны.

  • В них приняли участие около 300 российских и 250 монгольских военнослужащих.
  • Было задействовано примерно 100 единиц боевой и специальной техники с обеих сторон, включая самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика".
  • Впервые на "Селенге" были применены штурмовая (Су-25) и армейская (вертолеты Ми-24 и Ми-8) авиация. Также впервые была освоена тактика вывода мирного населения из района, блокированного боевиками.
  • Журналисты двух стран, освещавшие маневры, организовали выпуск газеты "Сэлэнгэ" (монгольское название реки и учений). Часть материалов публиковалась на монгольском языке, часть - на русском.

В 2013 г. учения прошли с 9 по 19 сентября на монгольском полигоне Дойтын Шар Уул (недалеко от Улан- Батора).

  • Участвовали около 300 военнослужащих ВВО и более 250 монгольских военнослужащих.
  • Было задействовано порядка 100 единиц боевой и специальной техники с обеих сторон: российские танки Т-72, бронемашины БМП-2, 120-мм минометы "Сани", а также вертолеты Ми-24, Ми-8, РСЗО "Град", бронемашины БМП-1 ВС Монголии.

В 2014 г. учения состоялись с 12 по 27 августа на полигоне Мунх Хэт (г. Чойбалсан, восточная часть Монголии) и были приурочены к празднованию 75-летия победы советско- монгольских войск над японцами на реке Халхин-Гол в 1939 г.

  • В "Селенге" приняли участие около 1 тыс. солдат и офицеров России и Монголии.
  • Было привлечено более 65 единиц российской боевой и специальной техники, в частности 152-мм САУ "Акация", РСЗО "Град", зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Шилка" и вертолеты Ми-24.
  • Впервые была задействована одновременно минометная, гаубичная и реактивная артиллерия.

В 2015 г. маневры были проведены с 19 по 26 августа на учебно-тренировочном комплексе Цугол в Забайкальском крае.

  • Объединенная группировка войск отработала совместные действия с высадкой тактического десанта и форсированием водной преграды.
  • С российской стороны были задействованы танковый батальон, мотострелковая рота, минометная, самоходная артиллерийская и реактивная батареи, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также снайперские и разведывательные подразделения (всего примерно 500 человек).
  • Было привлечено около 90 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты Ми-24, Ми-8АМТШ, штурмовики Су-25.
  • Монголия направила 350 военнослужащих, а также боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки Т-72, минометы, РСЗО "Град" (всего 54 единицы техники).
  • Впервые была обеспечена видеотрансляция практического этапа учений (с помощью российского беспилотника "Застава").

"Селенга-2016"

В этом году совместная группировка войск (около 1 тыс. военнослужащих) отработает ведение разведывательно-поисковых действий в указанном районе, а также вопросы блокирования и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований.

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От ВВО будут задействованы танковый батальон, мотострелковая рота, минометная, гаубичная самоходная артиллерийская и реактивная батареи, подразделения противовоздушной обороны, разведки, а также радиационной, химической и биологической защиты.

От ВС Монголии в маневрах примет участие тактическая группа мотострелкового батальона. Планируется использование боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков Т-72, РСЗО "Град", минометов "Сани", ЗСУ "Шилка".

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