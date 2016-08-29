Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье

Футболист "Анжи": было не стыдно проиграть эффективному "Спартаку"Спорт 29 августа, 15:45
"Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги АнглииСпорт 29 августа, 15:40
Турция предупредила Дамаск об операции "Щит Евфрата" в Сирии при помощи РФМеждународная панорама 29 августа, 15:36
Путин не поедет на матч Россия - Турция в АнтальюСпорт 29 августа, 15:15
В Кремле глубоко сожалеют по поводу болезни президента Узбекистана КаримоваПолитика 29 августа, 15:13
Самолет "Дуглас", 60 лет простоявший в Арктике после аварии, доставили в КрасноярскСибирь 29 августа, 15:12
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООНПолитика 29 августа, 15:08
Путин обсудил с членами Совбеза итоги переговоров США и РФ по СирииПолитика 29 августа, 15:05
Более 340 дополнительных автобусов выведут осенью перевозчики на маршруты в МосквеОбщество 29 августа, 15:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. С 29 августа по 7 сентября 2016 г. на общевойсковом полигоне Восточного военного округа (ВВО) Бурдуны на территории Бурятии пройдут российско-монгольские антитеррористические учения "Селенга-2016". Начиная с 2008 г. вооруженные силы двух стран проводят совместные маневры ежегодно.
Решение о проведении регулярных совместных учений было принято по итогам визита в Москву премьер-министра Монголии Санжийна Баяра в апреле 2008 г. и визита в Монголию министра обороны России Анатолия Сердюкова в мае того же года. В 2008-2010 гг. учения назывались "Дархан" (в переводе с монгольского - "Кузнец").
"Дархан-1" прошли с 8 по 25 ноября 2008 г. на базах монгольских войсковых частей близ городов Дархан и Эрдэнэт.
В маневрах "Дархан-2" (17 августа - 15 сентября 2009 г., состоялись под Улан-Батором) было задействовано свыше 200 военнослужащих России и 400 военнослужащих Монголии. В полевой обстановке было отремонтировано и восстановлено свыше 400 единиц вооружения и военной техники ВС Монголии.
"Дархан-3" стали первыми совместными учениями, прошедшими на территории России (1-15 сентября 2010 г., полигон Бурдуны).
В 2011 г. маневры были переименованы по названию реки Селенга, берущей начало на территории Монголии, протекающей по территории Республики Бурятия и впадающей в озеро Байкал. Основной целью учений, как и в 2010 г., осталась отработка действий во время совместной контртеррористической операции.
Учения "Селенга-2011" прошли 1-10 сентября в два этапа: сначала на полигоне Бурдуны, а затем на территории учебного центра Таван-Толгой (юг Монголии).
В 2012 г. маневры были проведены с 21 по 29 сентября на полигоне Бурдуны.
В 2013 г. учения прошли с 9 по 19 сентября на монгольском полигоне Дойтын Шар Уул (недалеко от Улан- Батора).
В 2014 г. учения состоялись с 12 по 27 августа на полигоне Мунх Хэт (г. Чойбалсан, восточная часть Монголии) и были приурочены к празднованию 75-летия победы советско- монгольских войск над японцами на реке Халхин-Гол в 1939 г.
В 2015 г. маневры были проведены с 19 по 26 августа на учебно-тренировочном комплексе Цугол в Забайкальском крае.
В этом году совместная группировка войск (около 1 тыс. военнослужащих) отработает ведение разведывательно-поисковых действий в указанном районе, а также вопросы блокирования и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований.
От ВВО будут задействованы танковый батальон, мотострелковая рота, минометная, гаубичная самоходная артиллерийская и реактивная батареи, подразделения противовоздушной обороны, разведки, а также радиационной, химической и биологической защиты.
От ВС Монголии в маневрах примет участие тактическая группа мотострелкового батальона. Планируется использование боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков Т-72, РСЗО "Град", минометов "Сани", ЗСУ "Шилка".