Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа начинаются совместные антитеррористические учения вооруженных сил России и Монголии "Селенга". До 2011 г. они проходили под названием "Дархан", а современное название получили в честь одноименной реки (на монгольском языке - Сэлэнгэ), берущей свое начало в Монголии и впадающей в озеро Байкал.

"Дархан" (2008-2010)

Решение о проведении регулярных совместных учений было принято по итогам визита в Москву премьер-министра Монголии Санжийн Баяра в апреле 2008 г. и визита в Монголию министра обороны России Анатолия Сердюкова в мае того же года.

Учения "Дархан" проводились трижды. В 2008 и 2009 гг. они прошли на севере Монголии, а в 2010 г. - на российском полигоне Бурдуны в Бурятии. Их целью было обучение монгольских военных специалистов ремонту и восстановлению в полевых условиях произведенной в России боевой техники. В учениях принимали участие несколько сотен военнослужащих от каждой страны. Российский этап стал самым крупным по количеству задействованного личного состава - свыше 1 тыс. военнослужащих. Кроме того, тогда была расширена программа тренировок: помимо задач по эвакуации и восстановлению вышедшей из строя техники, были отработаны вопросы блокирования и уничтожения нерегулярных вооруженных формирований условного противника.

"Селенга" (с 2011 г.)

Учения "Селенга-2011" прошли 1-10 сентября 2011 г. в два этапа: сначала на полигоне Бурдуны, а затем на территории учебного центра Таван-Толгой (юг Монголии). В них участвовали около 500 военнослужащих с обеих сторон, было задействовано до 200 единиц боевой и специальной техники. В частности, Россия использовала танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2 и бронированные тягачи; Монголия - танки Т-64, боевые машины пехоты БМП-1, бронетранспортеры БТР-60, буксируемые гаубицы Д-30 и реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град".

В 2012 г. маневры были проведены с 21 по 29 сентября на полигоне Бурдуны. В них приняли участие около 300 российских и 250 монгольских военнослужащих. Было задействовано примерно 100 единиц боевой и специальной техники с обеих сторон, включая самоходные артиллерийские установки (САУ) "Гвоздика". Впервые на "Селенге" была применена штурмовая (Су-25) и армейская (вертолеты Ми-24 и Ми-8) авиация. Также впервые была освоена тактика вывода мирного населения из района, который по легенде учений был блокирован боевиками. Журналисты двух стран, освещавшие маневры, организовали выпуск газеты "Сэлэнгэ". Часть материалов публиковалась на монгольском языке, часть - на русском.

В 2013 г. учения прошли с 9 по 19 сентября на монгольском полигоне Дойтын Шар Уул (недалеко от Улан- Батора). Участвовали около 300 военнослужащих ВВО и более 250 монгольских военнослужащих. Было задействовано порядка 100 единиц боевой и специальной техники с обеих сторон: российские танки Т-72, бронемашины БМП-2, 120-мм минометы "Сани", а также вертолеты Ми-24, Ми-8, РСЗО "Град", бронемашины БМП-1 ВС Монголии.

В 2014 г. учения состоялись с 12 по 27 августа на полигоне Мунх Хэт (г. Чойбалсан, восточная часть Монголии) и были приурочены к празднованию 75-летия победы советско- монгольских войск над японцами на реке Халхин-Гол в 1939 г. В "Селенге" приняли участие около 1 тыс. солдат и офицеров России и Монголии. Было привлечено более 65 единиц российской боевой и специальной техники, в частности 152-мм САУ "Акация", РСЗО "Град", зенитные самоходные установки (ЗСУ) "Шилка" и вертолеты Ми-24. Впервые была задействована одновременно минометная, гаубичная и реактивная артиллерия.

В 2015 г. маневры были проведены с 19 по 26 августа на учебно-тренировочном комплексе Цугол в Забайкальском крае. Объединенная группировка войск отработала совместные действия с высадкой тактического десанта и форсированием водной преграды. С российской стороны были задействованы танковый батальон, мотострелковая рота, минометная, самоходная артиллерийская и реактивная батареи, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, а также снайперские и разведывательные подразделения (всего примерно 500 человек). Было привлечено около 90 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты Ми-24, Ми-8АМТШ, штурмовики Су-25. Монголия направила 350 военнослужащих, а также боевые машины пехоты, бронетранспортеры, танки Т-72, минометы, РСЗО "Град" (всего 54 единицы техники). Впервые была обеспечена видеотрансляция практического этапа учений (с помощью российского беспилотника "Застава").

В 2016 г. - с 29 августа по 7 сентября - учения прошли на полигоне Бурдуны в Бурятии. Совместная группировка войск (около 1 тыс. военнослужащих) отработала ведение разведывательно-поисковых действий, а также вопросы блокирования и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований. От Восточного военного округа были задействованы танковый батальон, мотострелковая рота, минометная, гаубичная самоходная артиллерийская и реактивная батареи, подразделения противовоздушной обороны, разведки, а также радиационной, химической и биологической защиты. От ВС Монголии в маневрах приняли участие тактическая группа мотострелкового батальона. Были использованы боевые машин пехоты, бронетранспортеры, танки Т-72, РСЗО "Град" и "Ураган", минометы "Сани", ЗСУ "Шилка". В преддверии учений российские военные занимались не только боевой подготовкой, но и изучением особенностей национальной культуры Монголии. Российские военнослужащие осваивали (на разговорном уровне) монгольский язык для общения с коллегами по оружию.

"Селенга-2017"

В этом году учения впервые пройдут на полигоне, расположенном в монгольской пустыне Гоби. Совместная группировка войск отработает в пустынной местности ликвидацию условных незаконных вооруженных формирований. Вооруженные силы России будут представлены 500 военнослужащими Восточного военного округа. Российская тактическая группа будет усилена военной техникой: бронемашинами БМП-2, танками Т-72Б3, РСЗО БМ-21 "Град", ЗСУ "Шилка", минометной батареей. В общей сложности, в Монголию на двух эшелонах доставят более 100 единиц вооружения и военной техники. Также планируется участие авиации. Со стороны вооруженных сил Монголии в учениях примут участие около 500 человек. Завершатся учения 9 сентября.