Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 августа 2017 г. правительство Москвы своим постановлением утвердило пятый список сноса самовольно установленных торговых объектов ("самостроя"). В него вошли 78 построек общей площадью 42 тыс. 308,8 кв. м. Все они расположены на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону линейных объектов метрополитена и улично-дорожную сеть.

Галерея 24 фото Галерея © Валерий Шарифулин/ТАСС Снос самостроя в Москве

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о предыдущих "волнах" сноса "самостроя" в Москве.

История

Отдельные акции по массовому сносу объектов мелкорозничной торговли проходили при предыдущем мэре Москвы, Юрии Лужкове (занимал пост в 1992-2010 гг.). Так, перед началом строительства Мемориального музея космонавтики близ ВДНХ, в декабре 2006 г. были демонтированы торговые ряды около выхода из станции метро.

Активизировал борьбу с незаконно установленными торговыми помещениями мэр Москвы Сергей Собянин. Вскоре после своего назначения на этот пост, 30 октября 2010 г. он провел инспекционный объезд городских объектов у станций метро "Белорусская" и "Улица 1905 года". В ходе поездки он отметил, что торговые помещения у этих станций мешают проходу людей и закрывают памятники архитектуры. По итогам инспекции он уволил глав Тверского и Пресненского районов столицы Бориса Бойкова и Александра Погребного.

Вслед за этим в ноябре 2010 г. последовала первая череда сносов торговой недвижимости у станций метро. Первоначально она коснулась территории вокруг "Белорусской" и "Улицы 1905 года", затем палатки сносили, в основном, в "спальных" районах города. Как выяснилось, подавляющее большинство из объектов не имели действующих разрешений.

Среди крупных торговых объектов, снесенных в 2010-2015 гг., - торговые ряды у главного входа ВДНХ, у станций метро "Новокузнецкая" и "Юго-Западная", торговый центр АСТ на Щелковском шоссе.

Уже в 2013 г. власти Москвы подготовили список самовольно установленной торговой недвижимости, куда попали крупные объекты, такие как торговый центр "Пирамида" на Пушкинской площади. Однако попытки снести их через суд были безуспешными из-за истекших сроков давности.

Сносы "самостроя" в 2016 г. Первая волна

В 2014 г. в статью 222 Гражданского кодекса РФ были внесены поправки, которые изменили критерии самовольности постройки и расширили права муниципальных властей по сносу "самостроя".

8 декабря 2015 г. правительство Москвы приняло постановление "О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города". Документ утвердил список из 104 подлежащих сносу "опасных" объектов, которые были построены "без соответствующих разрешений" в различных охранных зонах, прежде всего, близ выходов из метро. Их общая площадь составила 50 тыс. кв. м.

Большинство из внесенных в список объектов - 97 - были снесены в ночь на 9 февраля 2016 г. Среди них были:

- два двухэтажных сборно-щитовых торговых павильона на пл. Мясницкие Ворота у вестибюля станции метро "Чистые пруды";

- двухэтажное кирпичное здание у выхода из станции метро "Арбатская" Арбатско-Покровской линии;

- несколько одноэтажных сборно-щитовых построек у вестибюля станции метро "Кропоткинская";

- одноэтажные торговые павильоны на Большой Сухаревской площади, построенные над выходом из подземного перехода к станции метро "Сухаревская";

- одноэтажный павильон, надстроенный над подземным пешеходным переходом через ул. Долгоруковская, у станции метро "Новослободская" и т. д.

В конце февраля собственником добровольно был снесен еще один знаковый объект из этого списка - торговый центр "Пирамида". Попытки владельцев снесенных торговых точек опротестовать действия московской мэрии в суде успеха не имели. Общая кадастровая стоимость всех снесенных объектов оценивалась в 1 млрд руб.

Вторая волна сносов

28 июня 2016 г. постановлением мэрии Москвы в список объектов "самостроя" были внесены еще 107 адресов. Среди крупнейших - многоэтажные торговые центры у станций метро "Южная", "Теплый стан" и "Электрозаводская". В августе 2016 г. власти Москвы объявили о том, что собственникам сносимых объектов будут выплачены компенсации в размере от 51 тыс. руб. (при сносе городскими службами) до 55,5 тыс. руб. (при самостоятельном добровольном сносе) за каждый квадратный метр площади. Подобные правила действовали и при последующих сносах.

В ночь на 29 августа в Москве прошла вторая в 2016 г. волна сноса самовольно установленных торговых объектов, всего было демонтировано 30,5 тыс. кв. м "самостроя", причем 30 объектов были ранее добровольно снесены собственниками. Например, среди них было здание кафе- пекарни "Хлеб насущный" у метро "Парк культуры". Взамен компания открыла поблизости новое отделение на первом этаже бизнес-центра "Дом Парк культуры", где ранее располагался центральный офис авиакомпании "Трансаэро".

Третья - пятые волны

Постановления правительства Москвы о расширении списка на снос принимались 4 октября 2016 г. (43 объекта, 26,7 тыс. кв. м), 13 декабря 2016 г. (43 объекта, 19,4 тыс. кв. м).

Объекты "третьей волны" были снесены 5-6 декабря 2016 г., "четвертой волны" - 14-15 февраля 2017 г. Их снос уже не имел такого резонанса, как демонтажи в феврале - августе 2016 г., в основном это были торговые павильоны за пределами центра. Так, 5-6 декабря была расчищена от "самостроя" площадка перед станцией метро "Петровско-Разумовская", а 14-15 февраля - мини-рынок на ул. Егора Абакумова.

Всего в рамках постановления "О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города" от 8 декабря 2015 г. и трех поправок к нему в Москве ликвидированы 297 незаконных объектов общей площадью 126,6 тыс. кв. м.

Снос объектов "пятой волны" состоится осенью 2017 г.