Уголовное дело в отношении экс-главы ФСИН Александра Реймера. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июня 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов Александра Реймера, бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) в 2009-2012 гг.

Возбуждение уголовного дела

29 марта 2013 г. Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении ряда должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний и ФГУП "Центр инженерно-технического обеспечения и связи" (ЦИТОС).

Чиновники подозревались в совершении мошенничества в крупном размере при закупке на средства госбюджета электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом (система электронного мониторинга подконтрольных лиц). Фигурантами дела стали бывший глава ФСИН Александр Реймер, его заместитель Николай Криволапов, директор ЦИТОС Виктор Определенов и Николай Мартынов, глава самарской научно-производственной фирмы "Мета", занимавшейся изготовлением устройств.

Дело об электронных браслетах

Уголовное дело было возбуждено по итогам следственной проверки, которая началась 26 февраля 2013 г. Было установлено, что руководители ФСИН учредили ФГУП "ЦИТОС", с которым без проведения открытого аукциона заключили пять контрактов на производство электронных браслетов. Общая сумма договоров составила 3,3 млрд руб.

ЦИТОС не имел необходимого оборудования и помещений для размещения производственных мощностей. Поэтому изготовление браслетов было организовано на предприятии "Мета". Однако "Мета" не располагала возможностями для запуска производства, вследствие чего документация и образцы электронных устройств закупались у сторонних коммерческих фирм. Цены на электронные системы утверждал лично глава ФСИН.

Следствие установило, что большинство электронных браслетов не содержали блоки, отвечающие за обработку сигналов ГЛОНАСС, что не позволяло использовать устройства по назначению. Кроме того, браслеты поставлялись по значительно завышенным ценам (вместо 19 тыс. руб. - по 108 и 128 тыс.). Из закупленных 23,9 тыс. комплектов на конец 2012 г. использовалось лишь немногим более 9 тыс.

В результате мошеннических действий на счетах "Меты", по данным прокуратуры, оказалось более 2 млрд руб., из них 1,27 млрд было похищено. Кроме того, более 140 млн руб. получил лично Реймер от Мартынова "в качестве оплаты своих услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств". Общая сумма ущерба была оценена в 2,7 млрд руб.

Арест и следствие

31 марта 2015 г. Реймеру, Криволапову и Определенову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере"). В тот же день Пресненский суд Москвы вынес решение об их аресте. Свою вину обвиняемые не признали. Реймер и Определенов были помещены в СИЗО, Криволапов - под домашний арест.

Накануне, 30 марта 2015 г., суд арестовал Мартынова, который согласился на сотрудничество со следствием. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В июле того же года он был переведен под домашний арест.

6 мая 2015 г. Пресненский суд наложил арест на банковские счета и имущество Реймера общей стоимостью более 15 млн руб. 24 сентября 2015 г. Реймеру было предъявлено еще одно обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Однако в мае 2017 г. прокуратура отказалась от обвинения по этой статье.

18 февраля 2016 г. Следственный комитет России завершил расследование. 17 марта 2016 г. ФСИН подала иск о взыскании около 3 млрд руб. с Реймера и других фигурантов уголовного дела.

Судебные слушания

30 июня 2016 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил производителя электронных браслетов Николая Мартынова к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Ему также был назначен штраф в 500 тыс. руб.

12 августа 2016 г. столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении остальных фигурантов и направила уголовное дело в суд. Реймеру, Криволапову и Определенову предъявлены окончательные обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ. Кроме того, Криволапов, в доме которого были обнаружены 16 незаконно приобретенных патронов к наградному огнестрельному оружию, обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение боеприпасов").

Предварительные слушания в закрытом режиме начались 23 августа 2016 г. в Замоскворецком суде Москвы. 30 августа суд приступил к рассмотрению дела по существу. В ходе заседания Реймер, Криволапов и Определенов отказались признавать свою вину.

22 мая 2017 г. госсобвинение просило суд приговорить Реймера к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в 1 млн руб., а также лишить его специальных званий и государственных наград. Криволапову предложили назначить наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб., а Определенову - семи лет колонии общего режима.