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Уголовное дело в отношении экс-главы ФСИН Александра Реймера. Досье

Биографии и справки
30 августа, 14:41 UTC+3
30 августа 2016 г. Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение дела Реймера по существу
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Александр Реймер (в центре)

Александр Реймер (в центре)

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 августа 2016 г. Замоскворецкий суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Александра Реймера, бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН; 2009-2012).

Дело об "электронных браслетах"

29 марта 2013 г. Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении ряда должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Центра инженерно-технического обеспечения и связи (ЦИТОС).

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Чиновники подозревались в совершении мошенничества в крупном размере при закупке на средства госбюджета электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом (так называемой системы электронного мониторинга подконтрольных лиц). Фигурантами дела стали бывший руководитель ФСИН Александр Реймер, его заместитель Николай Криволапов, директор ЦИТОС Виктор Определенов и Николай Мартынов, глава самарской научно-производственной фирмы "Мета", которая занималась изготовлением оборудования.

Следственная проверка, которая началась 26 февраля 2013 г., установила, что госконтракты на изготовление и поставку электронных устройств были заключены между ФСИН и ЦИТОС без проведения открытого аукциона. При этом выяснилось, что большинство устройств не содержали электронные блоки, отвечающие за обработку сигналов ГЛОНАСС. Это не позволяло использовать электронные браслеты по назначению. Кроме того, как было установлено, электронные браслеты поставлялись по значительно завышенным ценам (вместо 19 тыс. руб. - по 108 и 128 тыс. руб.), при этом из закупленных 23,9 тыс. комплектов на конец 2012 г. использовалось лишь немногим более 9 тыс.

Изначально фигуранты дела подозревались в хищении порядка 1,6 млрд руб. Позднее размер ущерба был оценен в 2,7 млрд руб.

Арест и следствие

31 марта 2015 г. Реймеру, Криволапову и Определенову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы в особо крупном размере"). В тот же день Пресненский суд Москвы вынес решение об их аресте. Свою вину обвиняемые не признали. Реймер и Определенов были помещены в СИЗО, Криволапов - под домашний арест. Их срок нахождения под стражей неоднократно продлевался.

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Накануне, 30 марта, суд арестовал Мартынова, который согласился на сотрудничество со следствием. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство. В июле того же года он был переведен под домашний арест.

6 мая 2015 г. Пресненский суд наложил арест на банковские счета и имущество Реймера общей стоимостью более 15 млн руб. 24 сентября 2015 г. Реймеру было предъявлено еще одно обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Суть обвинений в СМИ не разглашалась.

18 февраля 2016 г. Следственный комитет завершил расследование. 17 марта 2016 г. ФСИН подала иск о взыскании около 3 млрд руб. с Реймера и других фигурантов уголовного дела.

Окончательное обвинение и суд

30 июня 2016 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил производителя электронных браслетов Мартынова к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима. Ему также назначен штраф в 500 тыс. руб.

12 августа 2016 г. столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении остальных фигурантов и направило уголовное дело в суд. Реймеру, Криволапову и Определенову предъявлены окончательные обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 285 УК РФ. Кроме того, Криволапов, в доме которого были обнаружены 16 незаконно приобретенных патронов к наградному огнестрельному оружию, обвиняется по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение боеприпасов").

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По данным следствия, обвиняемые создали предприятие ЦИТОС, с которым ФСИН заключила пять контрактов на производство электронного оборудования на общую сумму 3,3 млрд руб. Все производство велось на предприятии "Мета", образцы и документация для которой были выкуплены у другой коммерческой фирмы. Цены на электронные системы утвердил лично глава ФСИН. В результате мошеннических действий на счетах "Меты", по данным прокуратуры, оказалось более 2 млрд руб., из них 1,2 млрд было похищено. Кроме того, более 140 млн получил лично Реймер в своем служебном кабинете от Мартынова.

Предварительные слушания по делу начались в Замоскворецком суде Москвы 23 августа. Они проходили в закрытом режиме.

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