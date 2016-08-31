Суворовские военные училища. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября 2016 г. примет первых воспитанников воссозданное Тульское суворовское военное училище (действовало в СССР в 1944-1960 гг.).

Суворовские военные училища (СВУ) - специализированные средние военно-учебные заведения для молодежи школьного возраста. Входят в сеть довузовских учебных заведений Минобороны России наряду с президентскими кадетскими училищами, кадетскими корпусами и др.

Из истории училищ

Впервые суворовские военные училища были образованы в Советском Союзе в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации" от 21 августа 1943 г.

Документ предусматривал формирование девяти суворовских военных училищ "типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом" для подготовки молодежи к обучению в высших военных училищах. Свое название СВУ получили в честь русского полководца Александра Суворова (1730-1800).

В СВУ принимались мальчики с десятилетнего возраста, срок обучения составлял семь лет. Кроме того, существовали подготовительные классы для детей 8-10 лет.

Помимо подготовки к военной службе и обучению в военных училищах, СВУ давали общее среднее образование. Среди первых суворовцев были и участники боевых действий, некоторые из них имели правительственные награды. Воспитанники СВУ проживали при училищах и находились на полном пансионе за счет государства. В частности, им выдавалась специальная форма одежды военного образца - черного цвета, с алыми погонами, напоминавшими погоны царских кадетских корпусов.

В первый год было открыто 11 СВУ, из них девять - при Наркомате обороны (Краснодарское, Новочеркасское, Сталинградское, Воронежское, Харьковское, Курское, Калининградское, Орловское, Ставропольское). В них принимали детей военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии и партизан, а также сирот, родители которых погибли во время войны.

Для обучения детей пограничников были созданы Ташкентское и Кутаисское училища. В 1944 г. были образованы еще шесть СВУ - Казанское, Куйбышевское, Горьковское (ныне - Московское), Саратовское, Тамбовское и Тульское. С 1950 г. в суворовские училища стали принимать мальчиков, окончивших 3 класса обычной школы, прием в подготовительные классы прекратился.

В 1953 г. было дополнительно образовано Минское, а в 1955 г. - Ленинградское СВУ.

С 1956 г. возраст поступающих был увеличен до 11 лет. Выпускников СВУ принимали без экзаменов на 2-й курс высших военных командных училищ.

В 1964 г. срок обучения в СВУ был сокращен до 3 лет, с 1969 г. - до двух (9-й и 10-й классы).

После распада СССР российские СВУ в 1992 г. вновь перешли на трехлетнее обучение. В конце 1990-х гг. в них был введен семилетний образовательный цикл. В 2009 г. тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков уволил из армии работавших в училищах офицеров-воспитателей и отстранил суворовцев от участия в парадах Победы 9 мая, мотивируя это тем, что марш отвлекает их от учебной деятельности. Однако возглавивший оборонное ведомство в ноябре 2012 г. Сергей Шойгу эти решения отменил.

Текущее состояние

В настоящее время в России существуют десять суворовских военных училищ Минобороны РФ - Екатеринбургское, Казанское, Московское, Московское военно- музыкальное, Пермское, Санкт-Петербургское, Северо-Кавказское (Владикавказ, Северная Осетия - Алания), Тверское, Ульяновское, Уссурийское (Приморский край), а также шесть суворовских училищ Министерства внутренних дел РФ - Астраханское, Грозненское (Чечня), Елабужское (Татарстан), Новочеркасское (Ростовская обл.), Санкт- Петербургское, Читинское (Забайкальский край).

До 2009 г. поступить в эти учебные заведения могли только молодые люди, после возможность обучаться получили и девушки.

В СВУ поступают дети с 5 класса, срок обучения составляет 7 лет. Как и прежде, суворовцы проживают в училище.

В 2013 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу изменил правила поступления в СВУ. Прием проводится на конкурсной основе при условии успешного прохождения вступительных испытаний. Были отменены льготы для детей военных, внуков Героев России, а также для внуков и правнуков Героев СССР. В случае одинаковых показателей на вступительных экзаменах предпочтение все же отдается детям военнослужащих и ветеранов военной службы.

Кроме того, правом внеконкурсного зачисления пользуются дети-сироты и дети военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга.

В настоящее время дети военнослужащих составляют около 70% от всех слушателей, остальные попадают в училища по социальным нормам, как дети-сироты. Поступающих в училища оценивают по состоянию здоровья - дети должны суметь пройти физическую подготовку. По данным СМИ, в 2016 г. самый большой конкурс на поступление был в Екатеринбургском СВУ - пять человек на место.

Известные выпускники

За более чем 70 лет своей работы СВУ выпустили свыше 100 тыс. воспитанников. В числе выпускников - бывший глава МИД РФ и Совбеза РФ Игорь Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, летчики-космонавты Герои Советского Союза Юрий Глазков и Владимир Джанибеков; режиссеры и сценаристы Борис Дуров и Геннадий Шпаликов, народный артист РФ Александр Пашутин, музыкант Стас Намин, тяжелоатлет Юрий Власов и др.

В других странах

Помимо России, СВУ в настоящее время действует в Белоруссии (Минское суворовское военное училище).

Тульское СВУ

Суворовское училище в Туле было образовано 7 июля 1944 г. Занимало в Туле комплекс зданий на ул. Свердлова (ныне - Староникитинская), до 1918 г. принадлежавший духовной семинарии.

Расформировано 10 сентября 1960 г. на основе постановления Совмина СССР и директивы Главнокомандующего сухопутных войск ВС СССР. Вместо училища была создана школа-интернат, проработавшая до августа 2001 г. Из более 900 выпускников училища 16 стали генералами, 132 - полковниками, около 150 - защитили докторские и кандидатские диссертации.

Решение о воссоздании училища принял в марте 2016 г. президент РФ Владимир Путин. 1 сентября 2016 г. училище, возведенное на юго-востоке города силами "Оборонстроя" и Главного управления обустройства, примет 240 суворовцев пятых, шестых и седьмых классов.

После завершения всех очередей строительства в новом СВУ будут жить и учиться порядка 560 детей. С 2016 г. начальником училища является полковник запаса Дмитрий Саксеев.