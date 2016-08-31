Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия"

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ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 31 августа пресс-служба украинского государственного авиастроительного предприятия "Антонов" объявила о подписании соглашения с китайской компанией China Аirspace о совместном производстве крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия".
Согласно документу, стороны выразили намерения о долгосрочном сотрудничестве, которое предусматривает на первом этапе сборку второго модернизированного экземпляра самолета Ан-225 "Мрия" на предприятии "Антонов" для поставки его компании AICC, и создание на втором этапе совместного серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии "Антонова".
Ан-225 "Мрия" (с укр. "мечта") - тяжелый дальний турбореактивный транспортный самолет сверхбольшой грузоподъемности. Разработан в 1980-х гг. ОКБ им. О.К. Антонова (ныне - государственное предприятие "Антонов", Киев, Украина) под руководством генерального конструктора Петра Балабуева и главного конструктора Виктора Толмачева. Самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире. Первый полет совершил 21 декабря 1988 г., в эксплуатации находится с 1989 г. Построен только один экземпляр, второй экземпляр готов на 70%.
Ан-225 создавался как элемент авиационной транспортной системы для советской комической программы "Энергия - Буран". "Мрия" должна была перевозить компоненты ракеты-носителя и многоразового космического корабля от мест производства и сборки к месту запуска, а также доставлять "Буран" на космодром в случаях приземления корабля на запасных аэродромах. Кроме того, предполагалось использовать Ан-225 как первую ступень системы воздушного старта космического челнока (для этого самолет должен был обладать грузоподъемностью не менее 250 т).
В верхней части фюзеляжа "Мрии" были спроектированы крепления для блоков "Энергии" и "Бурана", а хвостовое оперение "транспортника" сделали двухкилевым, чтобы избежать аэродинамического затенения (воздействия спутных струй воздуха) от крупногабаритного груза. Большинство узлов, агрегатов и элементов бортовых систем Ан-225 преемственны или идентичны использовавшимся при постройке тяжелых дальних транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
Ан-225 выполнен по схеме шестимоторного широкофюзеляжного высокоплана со стреловидным крылом, двухкилевым оперением и многоопорным шасси. Оснащен двигателями Д-18Т производства ПАО "Мотор Сич" (Запорожье, Украина).
- Длина самолета - 84 м;
- высота - 18,2 м,
- размах крыла - 88,4 м;
- грузоподъемность - 253 тыс. 800 кг;
- максимальная взлетная масса - 600 тыс. кг;
- максимальная скорость - 850 км/ ч;
- практическая дальность с максимальным грузом - 4 тыс. км;
- практический потолок - 11 тыс. 600 м;
- экипаж - 6 человек;
- пассажировместимость - до 6 человек в кабине сменного экипажа и 60-70 человек в пассажирском салоне над грузовым отсеком.
С декабря 1988 г. по апрель 1994 г. единственный построенный Ан-225 выполнил 339 полетов (по программе "Буран - Энергия", закрытой в 1992 г, а также испытательных и коммерческих) общей продолжительностью 671 час. Часть рейсов "Мрия" с установленным на ней "Бураном" выполняла на международные авиасалоны и технические выставки. После этого самолет долгое время отстаивался на аэродроме в Гостомеле (Киевская обл.), так как его коммерческая эксплуатация представлялась финансово неоправданной.
К 2001 г. возникла необходимость в сверхтяжелом "транспортнике", летная годность Ан-225 была восстановлена, и 7 мая самолет с регистрационным номером UR-82060 вновь поднялся в воздух. В том же году Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета и Укравиатранс присвоили "Мрии" сертификаты типа. В настоящее самолет используется украинским грузовым авиаперевозчиком "Авиалинии Антонова".