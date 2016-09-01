Восточный экономический форум. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2-3 сентября 2016 г. во Владивостоке (Приморский край) пройдет 2-й Восточный экономический форум.

Восточный экономический форум (ВЭФ) - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 г. на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета.

Проводится ежегодно согласно указу президента РФ Владимира Путина от 19 мая 2015 г.

Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала: расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития (ТОРов) и свободного порта Владивосток.

Организация

Руководит подготовкой к ВЭФ оргкомитет, который возглавляет полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Оператором форума в 2015 г. была некоммерческая организация "Фонд Восточный экономический форум", в 2016 г. - фонд "Росконгресс".

ВЭФ-2015

В рамках первого форума, состоявшегося 3-5 сентября 2015 г., прошли 27 ключевых и семь дополнительных сессий, девять презентаций. Пленарное заседание состоялось 4 сентября, на нем выступил президент РФ.

Всего ВЭФ посетили более 2,5 человек, в том числе 1,5 тыс. членов от 32 официальных иностранных делегаций и крупных зарубежных компаний.

В ходе форума были заключены контракты на сумму в 1,3 трлн руб. Стоимость проведения мероприятия составила около 400 млн руб. В рамках культурной программы состоялся концерт оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева, фольклорный фестиваль "Улица Дальнего Востока".

Завершился ВЭФ ночным водным шоу "Космическая одиссея".

Официальный сайт форума - http://forumvostok.ru/.