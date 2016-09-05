Норвежская научная Премия Фреда Кавли. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 сентября 2016 г. в Концертном зале столицы Норвегии Осло (Oslo Konserthus) пройдет церемония вручения одной из самых престижных мировых научных наград - Премии Фреда Кавли.

Она присуждается за достижения в астрофизике, нанотехнологиях и нейронауке.

История премии

Премия была основана по инициативе предпринимателя и филантропа Фреда Кавли (1927-2013). Он родился в Норвегии, в 1956 г. переехал в США. Физик по образованию, в 1958 г. он основал компанию по производству датчиков для авиационной и автомобильной промышленности. В 2000 г., продав ее за $340 млн канадской фирме C-MAC (производство высокоточного оборудования), он создал фонд для поддержки научных исследований, главным образом в астрофизике, нейронауке и теоретической физике.

В 2005 г. Фонд Фреда Кавли, Норвежская академия наук и министерство образования и научных исследований Норвегии подписали соглашение об учреждении премии с целью оказания поддержки ученым, "чей вклад в науку имеет перспективное значение", и повышения информированности общества о важности исследований "в трех интереснейших областях науки".

По словам Кавли, "астрофизика занимается самым большим, нанотехнологии - самым маленьким, а нейронаука - самым сложным". В области астрофизики наградой отмечаются достижения, помогающие "понять происхождение и эволюцию Вселенной"; в области нанотехнологий - "достижения в изучении физических, химических и биологических свойств атомарных, молекулярных и клеточных структур, которые проявляются на наноскопическом уровне; в области нейронауки - "достижения, помогающие понять работу мозга и нервной системы".

Кавли рассчитывал, что в отличие от Нобелевской премии, которая часто присуждается за открытия, совершенные много лет назад, новая награда будет вручаться за современные исследования. Он полагал, что его премия будет дополнять Нобелевскую, не конкурируя с ней.

Присуждение

Премия присуждается с 2008 г. раз в два года. Ее денежная часть в каждой из номинаций составляет $1 млн. Лауреат также получает диплом и медаль. На ней с одной стороны изображен портрет Кавли, с другой - эмблема премии, над которой выгравировано название номинации. Выдвигать кандидатов на премию могут ученые и руководители научно-исследовательских институтов разных стран, самовыдвижение не допускается.

Отбор номинантов осуществляют три комитета, каждый из которых состоит из пяти ведущих специалистов в астрофизике, нанотехнологиях и нейронауке. Все члены комитетов, кроме председателей, назначаются Норвежской академией наук по рекомендации Королевского общества Великобритании (выполняет функции национальной академии наук), Академии наук Китая, Французской академии наук, Общества Макса Планка (Германия), Национальной академии наук США.

Главы комитетов назначаются Норвежской академией по собственному усмотрению. Свои заключения комитеты представляют на рассмотрение Норвежской академии наук, после чего президент академии оглашает список победителей (обычно в июне). Как правило, в каждой номинации выбираются три лауреата (деньги делятся между ними поровну). Информация о претендентах и процессе отбора не разглашается 50 лет.

В сентябре в течение недели в Осло организуются мероприятия, посвященные лауреатам - лекции ученых, банкет и сама церемония награждения. Как правило, премии вручает король Норвегии Харальд V.

Лауреаты

С 2008 г. премией были отмечены 40 ученых из восьми стран: Великобритании, Германии, Норвегии, России, США, Швейцарии, Швеции и Японии. Среди лауреатов лишь два наших соотечественника. Российский физик Алексей Старобинский (главный научный сотрудник Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау) и его коллега Андрей Линде (эмигрировал в США в 1990 г., профессор физики Стэнфордского университета) были удостоены награды в области астрофизики в 2014 г. за "пионерские работы по теории космической инфляции" (с ними премию разделил Алан Гус из Массачусетского технологического института, США).

В 2016 г. премию получат девять человек: в области астрофизики - Рональд Древер (Великобритания), Кип Торн и Райнер Вайсс (США) "за фиксацию гравитационных волн"; в области нанотехнологий - Герд Биннинг (ФРГ; в 1986 г. получил Нобелевскую премию по физике), Кристоф Гербер (Швейцария) и Келвин Квейт (США) "за создание атомно-силового микроскопа, который позволяет манипулировать объектами микромира"; в области нейронауки - Майкл Мерзенич, Ева Мардер и Карла Шац (США) "за открытие механизмов, которые позволяют полученному опыту и нейрональной активности ремоделировать мозговые функции".

Официальный сайт премии - http://www.kavliprize.org/about/guidelines