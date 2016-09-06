Apple Watch. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 7 сентября в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) пройдет презентация компании Apple. Ожидается, что на ней будут представлены новые модели смартфона iPhone и "умных" часов Apple Watch.

Apple Watch - семейство наручных часов-компьютеров, разработанных американской компанией Apple. Первый принципиально новый для компании продукт, выпущенный Apple после смерти ее основателя Стива Джобса в 2011 г.

Официальная презентация устройства состоялась 9 сентября 2014 г., в продажу в США и еще восьми странах часы поступили 24 апреля 2015 г. Производство по заказу Apple ведется на предприятиях компании Quanta Computer (Тайвань). Для полноценной работы часов требуется смартфон iPhone пятой или более поздней версии.

Функционал и технологии

С помощью Apple Watch можно получать уведомления из социальных сетей, читать новости, следить за результатами спортивных трансляций. Часы могут принимать поступившие на смартфон телефонные звонки (встроенные динамик и микрофон позволяют слышать собеседника и отвечать ему), с них можно читать SMS и электронную почту, предустановлена программа для подсчета пройденных шагов и др.

Можно подключаться к другим таким же часам и пересылать на них рисунки, записки и другую информацию. В онлайн-магазине Apple App Store доступно более 10 тыс. приложений, совместимых с Apple Watch. Часы работают на операционной системе watchOS; ожидается, что осенью 2016 г. она будет обновлена до версии 3.

Дисплей часов выполнен по технологии OLED (из органических светодиодов) и чувствителен к нажатиям разной силы. Вспомогательными органами управления служат кнопка и колесико, внешне напоминающее заводную головку традиционных наручных часов. В Apple Watch также встроены акселерометр и гироскоп (отслеживают движения владельца), вибромотор (для тактильных сигналов-уведомлений) и датчик для измерения пульса.

Зарядка встроенной батареи емкостью 205 миллиампер- час производится с помощью индуктивного (беспроводного) зарядного устройства, которое крепится к часам с помощью магнита. Полного заряда батареи хватает на 6-18 часов использования, часы рекомендуется заряжать раз в сутки. Зарядка длится порядка двух часов, после 1 тыс. циклов перезарядки емкость батареи, по заявлению производителя, снизится до 80%. Корпус Apple Watch защищен от проникновения пыли, устройство выдерживает 30-минутное погружение в воду на глубину до 1 м.

Варианты часов

Под маркой Apple Watch первоначально были выпущены три разновидности устройств: Apple Watch Sport с корпусом из анодированного алюминия и закаленным стеклом для защиты дисплея; Apple Watch с корпусом из нержавеющей стали и сапфировым стеклом; Apple Watch Edition с сапфировым стеклом, в корпусе из сплава 18-каратного золота желтого или розового оттенков.

В сентябре 2015 г. в рамках сотрудничества Apple с французским домом моды Hermes были выпущены часы Apple Watch Hermes в корпусе из нержавеющей стали. В каждой из этих товарных линеек доступны часы двух размеров - с корпусом длиной 38 мм (разрешение дисплея 272 х 340 пикселей) или 42 мм (312 х 390 пикселей), а также браслетами из разных материалов - фторопласта, кожи и металла. При этом технические характеристики и возможности всех моделей идентичны. Стоимость Apple Watch в США в настоящее время составляет от $299 до $17 тыс/ в зависимости от размера дисплея, материалов корпуса и ремешка/браслета.

Продажи в России

В России Apple Watch поступили в продажу 31 июля 2015 г., при этом были доступны только модели из линеек Apple Watch Sport и Apple Watch (по ценам от 24 тыс. до 79 тыс. руб.). Российские продажи Apple Watch Edition по ценам от 660 тыс. до 1,12 млн руб. стартовали в конце 2015 г.

В настоящее время Apple Watch разных моделей предлагаются в официальном российском онлайн-магазине Apple по ценам от 25 тыс. 990 руб. до 1 млн 550 тыс. руб.

Показатели продаж

Apple не раскрывает статистику продаж часов. По данным исследования компании International Data Corporation к 24 апреля 2016 г. объем продаж Apple Watch вдвое превысил объем продаж первой модели смартфона iPhone в первый год, составив порядка 12 млн штук. Согласно исследованию IDC, в 2015 г. доля Apple на мировом рынке "умных часов" составляла 72%, а доля ближайшего конкурента, южнокорейской корпорации Samsung, - 7%.

По итогам II квартала 2016 г. доля Apple, согласно IDC, сократилась до 47%, а доля Samsung выросла до 16%. Аналитики объяснили падение продаж Apple желанием потенциальных покупателей дождаться следующего поколения Apple Watch, которое предположительно будет анонсировано 7 сентября 2016 г.