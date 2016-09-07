Бородинское сражение Отечественной войны 1812 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября ежегодно с 1995 г. в России отмечается День Бородинского сражения русской армии с французской армией.

Установлен федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 г.

Битва около села Бородино между русской армией под командованием полководца Михаила Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона Бонапарта состоялась 7 сентября (26 августа - по старому стилю) 1812 г. в ходе Отечественной войны.

Перед битвой

После вторжения Наполеона в Россию в июне 1812 г. противостоявшие ему русские войска постоянно отступали в сторону Москвы, избегая генерального сражения. В августе 1812 г. российский император Александр I сместил с поста главнокомандующего Михаила Барклая-де-Толли и назначил на его место Михаила Кутузова, потребовав от последнего не допустить взятия французами Москвы.

3 сентября русская армия расположилась у Бородина в 125 км от Москвы и успела построить полевые укрепления. Наступление французов задержал бой у Шевардинского редута 5 сентября.

Ход сражения

В Бородинском сражении с обеих сторон участвовало около 250 тыс. человек и 1 тыс. 200 артиллерийских орудий. Силы французов и русских были приблизительно равны. Бой продолжался около 12 часов: французам удалось потеснить армию Кутузова в центре и на левом фланге, в том числе после ожесточенного сопротивления взять высокий курган, на котором располагался пехотный корпус генерал-лейтенанта Николая Раевского.

При этом французским войскам не удалось добиться решительного успеха, из-за чего Наполеон не рискнул вводить свой главный резерв, гвардию, и приказал отступить на исходные позиции. После окончания боя Кутузов приказал войскам отступить в сторону Можайска.

Итоги битвы

Русская армия потеряла, по разным оценкам, от 40 до 50 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести; потери французов, по разным оценкам, составили от 30 до 50 тыс. солдат и офицеров.

О результатах Бородинского сражения Кутузов доложил императору: "Баталия, 26-го числа бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую пришел нас атаковать".

Бородинское сражение закончилось ничьей, но стало поворотным пунктом в кампании 1812 г. Кутузов позволил Наполеону без боя взять Москву 14 сентября, однако сохранил при этом боеспособную армию и захватил стратегическую инициативу. Французские войска, вынужденные покинуть разоренную и сожженную столицу 19 октября, безуспешно попытались прорваться в богатые продовольствием южные губернии России, чтобы переждать там зиму, однако встретили отпор армии Кутузова.

После сражения под Малоярославцем Наполеон принял решение отступать через Смоленск. В результате холодов, нехватки продовольствия, действий отрядов русских партизан и боев под Красным и на Березине "Великая армия" Наполеона была практически уничтожена - из полумиллиона человек, вторгшихся в Россию в июне, лишь 10 тыс. удалось покинуть ее территорию в декабре.

21 декабря 1812 г. Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из России и призвал их "довершить поражение неприятеля на собственных полях его".

Увековечение памяти

В 1820 г. на месте сражения был освящен храм Спаса Нерукотворного, возведенный как памятник воинской славы. В 1839 г. на Курганной высоте торжественно открыт Главный монумент (уничтожен в 1932 г., воссоздан в 1987 г.), у основания которого перезахоронен прах генерала Петра Багратиона, погибшего от ранения, которое он получил в Бородинском сражении.

В 1912 г. на поле были установлены монументы корпусам, дивизиям и полкам русской армии. Памятники и постройки на поле сильно пострадали в ходе боев с немецкими войсками в октябре 1941 г. С 1950-х по 1980-е гг. на территории велись реставрационные работы; в 1961 г. Бородинское поле получило статус государственного военно-исторического заповедника. В настоящее время на территории музея-заповедника находятся более 200 памятников и памятных мест. Ежегодно в начале сентября на Бородинском поле проводится масштабная историческая реконструкция эпизодов сражения.

Бородинская битва нашла отражение в литературе и искусстве (стихотворения Дениса Давыдова, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Петра Вяземского, роман Льва Толстого "Война и мир", живописные полотна Василия Верещагина, Франца Рубо и др.), в память о сражении в СССР и РФ печатались монеты и почтовые марки.