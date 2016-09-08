Прожиточный минимум в РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2016 г. опубликовано постановление правительства РФ от 6 сентября о прожиточном минимуме за II квартал 2016 г.

Этот показатель вырос на 180 руб. и составил 9 тыс. 956 руб на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10 тыс. 722 руб., для пенсионеров - 8 тыс. 163 руб., для детей - 9 тыс. 861 руб.

В соответствии с действующим российским законодательством, прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

История показателя

До 1992 г. в СССР и РСФСР понятия "прожиточный минимум" не существовало. Критерием оценки этого показателя был минимальный размер заработной платы (70 руб.). 2 марта 1992 г. президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О системе минимальных потребительских бюджетов населения Российской Федерации". Согласно документу, на правительство была возложена обязанность "определять уровень (бюджет) прожиточного (физиологического) минимума, дифференцированного по основным социальным группам и характеризующего минимально допустимые границы потребления важнейших материальных благ и услуг".

Инфографика Динамика изменения МРОТ и прожиточного минимума в России С 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 7,5 тыс. рублей. Прожиточный минимум в I квартале 2016 года составил на душу населения 9776 рублей

В 1994 г. Госдума начала разрабатывать законопроект о прожиточном минимуме, который бы "привязал" к этому показателю размеры минимальных зарплат и пенсий, а также использовался при формировании социальной политики государства. Госдума приняла такой законопроект в мае 1995 г., однако 23 мая Совет Федерации отказался его одобрять. В итоге после работы согласительной комиссии и повторного рассмотрения закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" был подписан Ельциным 24 октября 1997 г.

В соответствии с законом величина прожиточного минимума в целом по РФ устанавливается правительством на основании потребительской корзины. С 2000 г. она изменяется ежеквартально для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для населения в целом. Показатель используется для формирования федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ и т. д.

История значений

По данным Росстата, уже в марте 1992 г. прожиточный минимум (по методике вычисления прожиточного физиологического минимума) для всего населения составил 1 тыс. 31 неденоминированных рублей. В мае 1993 г. он превысил 10 тыс. неденоминированных рублей, в октябре 1994 г. - 100 тыс. неденоминированных рублей. В августе 1998 г. размер прожиточного минимума (после деноминации) составил 450 руб.

Планка в 1000 руб. была преодолена в I квартале 2000 г. - 1 тыс. 138 руб., показатель впоследствии практически непрерывно рос. Во II квартале 2015 г. он впервые превысил 10 тыс. руб. (10 тыс. 17 руб.), однако затем дважды снижался: 30 ноября 2015 г. - до 9 тыс. 673 руб., а 14 марта 2016 г. - до 9 тыс. 452 руб.

Повышение показателя 6 сентября стало вторым подряд в 2016 г. 9 июня 2016 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому величина прожиточного минимума на душу населения в РФ за I квартал 2016 г. выросла на 324 руб. - до 9 тыс. 776 руб.