Прожиточный минимум в РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июня 2017 г. опубликовано постановление правительства РФ об утверждении величины прожиточного минимума в России за I квартал 2017 г. В целом на душу населения он установлен на уровне 9 тыс. 909 руб. (на 218 руб. выше, чем в IV квартале 2016 г.).

Для трудоспособного населения прожиточный минимум повышен до 10 тыс. 701 руб. (рост на 255 руб.), для пенсионеров - до 8 тыс. 178 руб. (на 178 руб.), для детей - до 9 тыс. 756 руб. (на 322 руб.).

Что такое прожиточный минимум

В соответствии с действующим российским законодательством, прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под ней подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека.

Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

История показателя

До 1992 г. в СССР и РСФСР понятия "прожиточный минимум" не существовало. Критерием оценки этого показателя был минимальный размер заработной платы (70 руб.). 2 марта 1992 г. президент РФ Борис Ельцин подписал указ "О системе минимальных потребительских бюджетов населения Российской Федерации". Согласно документу, на правительство РФ была возложена обязанность "определять уровень (бюджет) прожиточного (физиологического) минимума, дифференцированного по основным социальным группам и характеризующего минимально допустимые границы потребления важнейших материальных благ и услуг".

В 1994 г. Госдума начала разрабатывать законопроект о прожиточном минимуме, который бы "привязал" к этому показателю размеры минимальных зарплат и пенсий, а также использовался при формировании социальной политики государства. Госдума приняла такой законопроект в мае 1995 г., однако 23 мая Совет Федерации отказался его одобрять. В итоге, после работы согласительной комиссии и повторного рассмотрения, закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" был подписан Ельциным 24 октября 1997 г.

В соответствии с документом, величина прожиточного минимума устанавливается правительством России на основании фактической стоимости потребительской корзины. С 2000 г. она изменяется ежеквартально для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для в населения в целом.

Показатель используется при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ и т. д. Указ о прожиточном минимуме публикуется через несколько месяцев после окончания расчетного квартала.

История значений

По данным Росстата, уже в марте 1992 г. прожиточный минимум (по методике вычисления прожиточного физиологического минимума) для всего населения составил 1 тыс. 31 неденоминированный рубль. В мае 1993 г. он превысил 10 тыс. неденоминированных рублей, в октябре 1994 г. - 100 тыс. неденоминированных рублей.

В августе 1998 г. размер прожиточного минимума (после деноминации) составил 450 руб. Планка в 1000 руб. была преодолена в I квартале 2000 г. - 1 тыс. 138 руб., показатель впоследствии практически непрерывно рос. Во II квартале 2015 г. он впервые превысил 10 тыс. руб. (10 тыс. 17 руб.). Однако затем дважды снижался: 30 ноября 2015 г. - до 9 тыс. 673 руб., а 14 марта 2016 г. - до 9 тыс. 452 руб.

Динамика в 2016 года

9 июня 2016 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому величина прожиточного минимума на душу населения в РФ за I квартал 2016 г. выросла на 324 руб. - до 9 тыс. 776 руб. 6 сентября 2016 г. величина прожиточного минимума на душу населения в РФ за II квартал 2016 г. снова была повышена - на 180 руб. до 9 тыс. 956 руб., а 1 декабря - понижена на 67 руб. до 9 тыс. 889 руб.

4 апреля 2017 г. было опубликовано постановление правительства от 30 марта о прожиточном минимуме за IV квартал 2016 г. Показатель снизился на 198 руб. и составил 9 тыс. 691 руб. на душу населения.