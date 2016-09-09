Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доставка внеземного вещества на Землю. Досье

Биографии и справки
9 сентября, 9:14 UTC+3
9 сентября 2016 г. США запустили ракету-носитель с космическим аппаратом OSIRIS-REx, главной задачей которого является доставка на Землю образцов грунта с астероида Бенну
Материал из 1 страницы
© EPA/NASA

ТАСС-ДОСЬЕ /Инна Климачева/. 9 сентября 2016 г. (02:05 мск) США осуществили запуск с базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Atlas V с автоматической межпланетной станцией OSIRIS-REx, главной задачей которой является доставка на Землю образцов грунта с астероида Бенну.

Проекты по доставке из космоса внеземного вещества

Проекты по доставке из космоса внеземного вещества осуществляли только США, СССР и Россия, а также Япония. На Землю доставлялись образцы лунного грунта, частицы солнечного ветра, кометного вещества, межзвездной пыли.

Смотрите также
Научный аппарат OSIRIS-REx направился к астероиду Бенну для его изучения

Впервые частицы материи внеземного происхождения были привезены на Землю 24 июля 1969 г. американскими астронавтами Нилом Армстронгом, Эдвином Олдрином и Майклом Коллинзом, совершившими полет на Луну на корабле Apollo 11. Армстронг и Олдрин, ступившие на поверхность Луны, собрали 21,5 кг образцов грунта. Впоследствии лунный грунт доставлялся также на кораблях Apollo 12 (в 1969 г.), Apollo 14 и Apollo 15 (1971), Apollo 16 и Apollo 17 (1972). Всего в ходе американских экспедиций астронавтами было привезено 380,5 кг грунта.

В 1970-е гг. образцы лунной породы доставлял СССР с помощью автоматических межпланетных станций. 24 сентября 1970 г. спускаемый модуль станции "Луна-16" доставил 101 г грунта, 25 февраля 1972 г. - "Луна-20" (55 г), 22 августа 1976 г. - "Луна-24" (170 г).

При возвращении на Землю 8 сентября 2004 г. капсула американского автоматического аппарата Genesis (запущен в 2001 г.) с частицами солнечного ветра не смогла совершить мягкую посадку из-за нераскрывшегося парашюта. Однако, исследуя обломки, ученые смогли получить часть образцов.

15 января 2006 г. возвращаемая капсула американского межпланетного аппарата Stardust (запущен в 1999 г.) доставила на Землю образцы вещества из хвоста кометы 81P/Вильда 2 и частицы межзвездной пыли. Заполненная аэрогелем ловушка могла захватить свыше 1 млн частичек: около 40 из хвоста кометы и множество частиц межзвездной пыли.

Смотрите также
Американский космический аппарат OSIRIS-REx. Досье

13 июня 2010 г. на Землю вернулась капсула японской автоматической межпланетной станции Hayabusa (с яп. "Сокол"; запущена в 2003 г.). Аппарат исследовал астероид Итокава, при посадке на него произошли неполадки, и зонд не смог произвести полноценный забор грунта. Однако японские ученые официально объявили, что в зонд все же попали некоторые частицы астероидного вещества.

9 ноября 2011 г. неудачей завершилась попытка России запустить АМС "Фобос-Грунт", предназначавшуюся для доставки грунта со спутника Марса - Фобоса. Межпланетный аппарат не смог выйти за пределы околоземной орбиты из-за сбоя в работе его двигательной установки, в январе 2012 г. он сгорел в плотных слоях атмосферы.

После частично успешной первой миссии Япония 3 декабря 2014 г. запустила к астероиду Рюгу космический аппарат Hayabusa -2. Его сближение с небесным телом ожидается в июле 2018 г., возвращение на Землю - в декабре 2020 г.

Перспективные проекты

Существуют и другие проекты по доставке на Землю инопланетного вещества.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ECA) в рамках совместного проекта планируют миссию на Марс, целью которой является забор грунта и доставка его на Землю. Запуск в рамках проекта Mars Sample Return Mission предварительно запланирован на 2022 г., доставка образцов - на 2024-2025 гг.

В разработке у России находятся проекты "Экспедиция- М" (по забору образцов вещества с Фобоса; начало миссии предварительно запланировано на 2024 г.) и "Луна- Грунт" (2024).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
14
Армейские международные игры. Досье
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
8
На защите границ: история Пограничной службы ФСБ России
Инфографика
Итоги работы Ольги Смородской на посту президента ФК "Локомотив"
Пересмотр кадров
Hyperloop: что надо знать о сверхскоростном транспорте будущего
Как защититься от гепатита
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Путин уволил Астахова с поста детского омбудсмена
3
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
4
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
5
КНДР испытала самую мощную атомную бомбу в своей истории
6
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
7
Еще один член белорусской делегации лишен аккредитации на Паралимпиаду-2016
Темы дня
Реклама