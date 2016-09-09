Доставка внеземного вещества на Землю. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Инна Климачева/. 9 сентября 2016 г. (02:05 мск) США осуществили запуск с базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Atlas V с автоматической межпланетной станцией OSIRIS-REx, главной задачей которой является доставка на Землю образцов грунта с астероида Бенну.

Проекты по доставке из космоса внеземного вещества

Проекты по доставке из космоса внеземного вещества осуществляли только США, СССР и Россия, а также Япония. На Землю доставлялись образцы лунного грунта, частицы солнечного ветра, кометного вещества, межзвездной пыли.

Впервые частицы материи внеземного происхождения были привезены на Землю 24 июля 1969 г. американскими астронавтами Нилом Армстронгом, Эдвином Олдрином и Майклом Коллинзом, совершившими полет на Луну на корабле Apollo 11. Армстронг и Олдрин, ступившие на поверхность Луны, собрали 21,5 кг образцов грунта. Впоследствии лунный грунт доставлялся также на кораблях Apollo 12 (в 1969 г.), Apollo 14 и Apollo 15 (1971), Apollo 16 и Apollo 17 (1972). Всего в ходе американских экспедиций астронавтами было привезено 380,5 кг грунта.

В 1970-е гг. образцы лунной породы доставлял СССР с помощью автоматических межпланетных станций. 24 сентября 1970 г. спускаемый модуль станции "Луна-16" доставил 101 г грунта, 25 февраля 1972 г. - "Луна-20" (55 г), 22 августа 1976 г. - "Луна-24" (170 г).

При возвращении на Землю 8 сентября 2004 г. капсула американского автоматического аппарата Genesis (запущен в 2001 г.) с частицами солнечного ветра не смогла совершить мягкую посадку из-за нераскрывшегося парашюта. Однако, исследуя обломки, ученые смогли получить часть образцов.

15 января 2006 г. возвращаемая капсула американского межпланетного аппарата Stardust (запущен в 1999 г.) доставила на Землю образцы вещества из хвоста кометы 81P/Вильда 2 и частицы межзвездной пыли. Заполненная аэрогелем ловушка могла захватить свыше 1 млн частичек: около 40 из хвоста кометы и множество частиц межзвездной пыли.

13 июня 2010 г. на Землю вернулась капсула японской автоматической межпланетной станции Hayabusa (с яп. "Сокол"; запущена в 2003 г.). Аппарат исследовал астероид Итокава, при посадке на него произошли неполадки, и зонд не смог произвести полноценный забор грунта. Однако японские ученые официально объявили, что в зонд все же попали некоторые частицы астероидного вещества.

9 ноября 2011 г. неудачей завершилась попытка России запустить АМС "Фобос-Грунт", предназначавшуюся для доставки грунта со спутника Марса - Фобоса. Межпланетный аппарат не смог выйти за пределы околоземной орбиты из-за сбоя в работе его двигательной установки, в январе 2012 г. он сгорел в плотных слоях атмосферы.

После частично успешной первой миссии Япония 3 декабря 2014 г. запустила к астероиду Рюгу космический аппарат Hayabusa -2. Его сближение с небесным телом ожидается в июле 2018 г., возвращение на Землю - в декабре 2020 г.

Перспективные проекты

Существуют и другие проекты по доставке на Землю инопланетного вещества.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ECA) в рамках совместного проекта планируют миссию на Марс, целью которой является забор грунта и доставка его на Землю. Запуск в рамках проекта Mars Sample Return Mission предварительно запланирован на 2022 г., доставка образцов - на 2024-2025 гг.

В разработке у России находятся проекты "Экспедиция- М" (по забору образцов вещества с Фобоса; начало миссии предварительно запланировано на 2024 г.) и "Луна- Грунт" (2024).