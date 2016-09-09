Московское центральное кольцо в цифрах и фактах. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 10 сентября в Москве открывается пассажирское движение на Московском центральном кольце (МЦК) - внутригородской кольцевой линии пассажирских электропоездов, которая использует инфраструктуру Малого кольца Московской железной дороги (МК МЖД).

Линия интегрирована с московским метрополитеном (в системе метро ей присвоен номер 14) и радиальными железнодорожными линиями.

Станции и пересадки

Общая протяженность Московского центрального кольца - 54 км. Всего на МЦК построена 31 пассажирская платформа. Ожидается, что 10 сентября 2016 г. для пассажирского движения откроются 24 платформы, остальные 7 - до конца 2016 г.

Развернуть Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы Схема метро со станциями Московского центрального кольца © Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

С 17 станций запланированы пересадки на линии метропо. Пять пересадок на станции метро с самого начала будут осуществляться "в теплом контуре" (без выхода на улицу): на "Кутузовскую", "Деловой центр", "Владыкино", Черкизовскую" и "Ленинский проспект". В 2016 г., после открытия станции "Шелепиха" Третьего пересадочного контура, будут построены транспортно-пересадочные узлы, которые обеспечат переходы "в теплом контуре" на станции метро "Партизанская", "Ботанический сад", "Бульвар Рокоссовского", а также строящиеся станции "Нижегородская" и "Окружная".

На остальных станциях для пересадки необходимо будет выходить на улицу: например, пересадка со станции МЦК "Балтийская" на станцию метро "Войковская" займет около 12 мин.

В 2016 г. заработают пять пересадок на электрички пяти направлений - Казанского, Ленинградского, Белорусского, Ярославского и Смоленского. Еще четыре пересадки - на Павелецкое, Рижское, Курское, Горьковское направления - откроются в ближайшие годы после перемещения существующих платформ. Единственное направление пригородных поездов, с которым пересадка не предусмотрена, - Киевское.

Также со станций МЦК будет организована пересадка на 273 маршрута наземного общественного транспорта.

Стоимость проезда

В течение первого месяца работы МЦК (до 10 октября 2016 г.) проезд по кольцу для пассажиров будет бесплатным. В дальнейшем проезд станет осуществляться по проездным билетам и транспортным картам ("Единый", "90 минут", "Тройка") согласно тарифам метрополитена, с сохранением всех действующих социальных льгот.

При этом по билету на одну поездку можно будет совершить тройную пересадку: метро - МЦК - метро.

Время работы, интервалы

Время работы - с 05:30 до 01:00 - совпадает с графиком столичного метрополитена.

6 минут - интервалы в часы-пик, 11-15 минут - в остальное время. По мере роста востребованности линии возможно уменьшение интервалов.

Круговой проезд по всему кольцу займет 75-85 мин.

Подвижной состав

Ежедневно в рейсы по МЦК будут выходить 30 пятивагонных составов ЭС2Г "Ласточка" (Siemens Desiro RUS), произведенных на Уральском заводе железнодорожного машиностроения. Еще три состава будут находиться в резерве. Техническое обслуживание поездов будет осуществлять компания Siemens (по договору, заключенному на Петербургском международном экономическом форуме в 2015 г.) в депо "Подмосковное", расположенном в московских районах Сокол и Аэропорт.

Каждый состав вмещает 1 тыс. 200 пассажиров, также в "Ласточке" можно перевозить до 12 велосипедов. Поезда оснащены системами климат-контроля, туалетами, розетками на 220 В и Wi-Fi. Двери будут открываться кнопками по требованию пассажиров.

Максимальная конструкционная скорость "Ласточки" - 160 км/ч. Однако на МЦК из-за частых остановок поезда смогут развивать только скорость 80 км/ч. Средняя маршрутная скорость составит около 40 км/ч.

Всего по МЦК в сутки будет курсировать до 134 пар поездов.

Стоимость проекта

Бюджет строительства МЦК составляет 130,3 млрд руб. Всего из средств федерального бюджета было выделено 74,8 млрд руб., инвестиции правительства Москвы - 15,5 млрд руб. Еще порядка 40 млрд руб. вложат частные инвесторы в строительство ТПУ.

Грузовое движение

Грузовое движение на линии сохранится в уменьшенных объемах только в ночное время. В настоящее время на кольце имеются 12 действующих грузовых станций.

Цели МЦК

Основная цель проекта - разгрузить железнодорожные вокзалы, центральные части линий метро и создать новые короткие маршруты. Институт Генплана Москвы рассчитывает, что ввод МЦК позволит снизить пассажиропоток на Сокольнической линии метро на 20%, на Кольцевой - на 15%, на Люблинской - на 14%, на Филевской - на 12%, на Таганско-Краснопресненской - на 18% и на Серпуховско-Тимирязевской - на 5%.

Нагрузка на Казанский вокзал уменьшится на 30%, на Курский - на 40%, на Ярославский - на 20%, на Рижский - на 30%, на Ленинградский - на 20%.

Планируется, что до сентября 2017 г. Московское центральное кольцо перевезет 75 млн пассажиров, 34,5 млн из которых будут пользоваться дорогой для пересадки с метро, 20,2 млн - с электричек, 12,7 млн - с наземного городского транспорта, а 7,5 млн будут горожанами, живущими рядом с МЦК.

К 2025 г., как ожидается, МЦК будет перевозить 300 млн пассажиров в год, а сама линия создаст до 40 тыс. новых рабочих мест после застройки ближайших к станциям территорий.

Раздел МЦК на официальном сайте Московского метрополитена - http://mosmetro.ru/mcc