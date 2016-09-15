Санкции США в отношении Мьянмы. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Юлия Ковалева/. 14 сентября 2016 г. президент США Барак Обама объявил о готовности Вашингтона снять санкции, введенные в отношении Мьянмы. Заявление было сделано по итогам встречи главы Белого дома с государственным советником и министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Ранее Обама известил Конгресс США о включении Мьянмы в Генеральную систему преференций, которая позволит этой стране беспошлинно экспортировать в Соединенные Штаты около 5 тыс. различных товаров.

После военного переворота 1988 г. Бирма (с 1989 г. - Мьянма) фактически находилась в международной изоляции. Военное руководство подвергались критике со стороны западных государств за отсутствие в стране демократии, нарушение прав человека, бездействие (или даже намеренную халатность) в отношении роста производства в стране наркотиков и неспособность урегулировать продолжающийся с конца 1940-х гг. этнический конфликт (нацменьшинства в Мьянме борются за предоставление им большей автономии вплоть до полной независимости; представители мусульманской народности рохинджа подвергаются преследованиям со стороны буддистского большинства).

В конце 1980-х гг. США лишили Мьянму статуса наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле и свернули программы экономической помощи стране. В 1993 г. Вашингтон ввел эмбарго на прямые и косвенные поставки вооружений и военной техники в Мьянму.

20 мая 1997 г. президент США Билл Клинтон (1993-2001) подписал исполнительный указ, запрещающий американские инвестиции в мьянманскую экономику. Белый дом обвинил власти страны в "широкомасштабных репрессиях" демократической оппозиции, в том числе в отношении лидера партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Членам военного правительства был запрещен въезд в США. В ответ власти Мьянмы обвинили американскую администрацию в использовании санкций как "оружия лишения мьянманского народа основных прав человека".

С 1997 г. представители США голосовали против проектов сотрудничества с Мьянмой в международных финансовых организациях.

В 2003 г. к действующим санкциям были добавлены торговые и финансовые. 28 июля президент США Джордж Буш-младший (2001-2009) подписал закон, запрещающий импорт товаров из Мьянмы. При этом к ввозу в США остались допущены изготовленные в третьих странах изделия из мьянманских драгоценных и полудрагоценных камней (в частности, рубина и жадеита) и тика - основных статей экспорта этой страны. В тот же день американский президент подписал исполнительный указ, предусматривающий замораживание счетов ключевых членов правительства в американских банках (впоследствии список лиц дополнялся именами "поддерживающих режим" мьянманских предпринимателей), а также блокирование любых финансовых операций, осуществляемых частными лицами - гражданами США или по линии международных организаций.

Эти меры стали ответом на очередной арест Аун Сан Су Чжи в мае 2003 г. Как заявили представители Белого дома, новые санкции дали "ясный сигнал режиму" Мьянмы о том, что "продолжающиеся репрессии против собственного народа" и содержание Су Чжи под стражей являются неприемлемыми. Власти Мьянмы ответили на ужесточение санкций запретом долларовых расчетов во внешнеторговых операциях страны.

30 апреля 2008 г. Буш подписал исполнительный указ, в соответствии с которым замораживанию подлежали активы госкомпаний Мьянмы, находящиеся в американской банковской системе. Как отметил Буш, ужесточение карательных мер касалось "государственных компаний Мьянмы, которые являются крупными источниками средств, поддерживающих хунту". Впоследствии список госкомпаний неоднократно дополнялся.

В мае 2008 г. министерство финансов США временно отменило ограничения на денежные переводы в Мьянму в связи с обрушившимся на эту страну 2 мая ураганом "Наргис" (по данным ООН, в результате стихийного бедствия более 140 тыс. человек погибли и пропали без вести, пострадали около 1,5 млн).

29 июля 2008 г. Буш подписал законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение торговых санкций. В соответствии с документом, отдельный запрет был введен на ввоз в США добытых в Мьянме рубинов, жадеита и других драгоценных и полудрагоценных камней, а также изделий из них (при их добыче, по мнению американских властей, используется детский труд и нарушаются права человека, а все доходы от их продажи получают правящие круги). Белый дом предпринял очередную попытку заставить руководство Мьянмы восстановить демократическое гражданское правление в стране, потребовав также предоставить свободу свыше 1 тыс. политических заключенных, в том числе Аун Сан Су Чжи.

В ноябре 2010 г. в Мьянме состоялись первые в новейшей истории страны всеобщие выборы. По их итогам был созван парламент, который избрал президента и утвердил состав сформированного им гражданского правительства. В стране начался процесс демократизации, из-под ареста была освобождена Аун Сан Су Чжи и еще сотни политзаключенных. В конце ноября 2011 г. Мьянму посетила госсекретарь Хиллари Клинтон (2009-2013) - это был первый визит такого уровня более чем за 50 лет. В мае 2012 г. Вашингтон восстановил дипломатические связи с Нейпьидо до посольского уровня (послы были отозваны в 1990 г.), тогда же Обама объявил о начале процесса смягчения санкций в отношении Мьянмы.

11 июля 2012 г. Обама издал указ, разрешающий американским компаниям предоставлять стране финансовые услуги и инвестировать в ключевые сферы экономики Мьянмы. Впоследствии развивать бизнес в стране начали такие компании, как General Electric, Western Union, Gap и Coca-Cola.

В ноябре 2012 г., в преддверии визита в Мьянму Обамы (он стал первым американским лидером, посетившим страну), США заявили об отмене торговых санкций в отношении Мьянмы. Тем не менее в перечень товаров, допущенных на американский рынок в соответствии с изданным 6 августа 2013 г. указом, не были включены рубины и жадеит.

17 декабря 2013 г. США объявили о введении санкций против трех промышленных компаний Мьянмы, подозреваемых в торговле вооружением и военной техникой с КНДР, и двух штабных офицеров вооруженных сил страны.

В ноябре 2015 г. на парламентских выборах в Мьянме победу одержала НЛД. В феврале 2016 г. новый состав парламента начал свою работу, 15 марта 2016 г. он избрал президента страны. Им стал кандидат от НЛД Тхин Чжо, однако фактическим лидером Мьянмы является Аун Сан Су Чжи.

Несмотря на прогресс в демократизации политической системы Мьянмы в мае 2016 г. Соединенные Штаты продлили еще на год действие санкционного режима в отношении этой страны. В черный список были внесены шесть мьянманских компаний, владельцами 50% которых являются уже находящиеся под санкциями лица (всего в настоящее время в нем более 100 физических и юридических лиц). Вместе с тем из списка были исключены три государственных банка и семь крупнейших государственных лесо- и горнопромышленных компаний. Кроме того, были разрешены определенные коммерческие сделки, осуществляемые американскими финансовыми учреждениями и проживающими в стране американцами.

Тогда же Обама в письме к Конгрессу США подчеркнул, что правительство республики "с 2011 г. добилось значительного прогресса в целом ряде важных областей: освободило более 1,3 тыс. политзаключенных, провело мирные и конкурентные выборы, подписало соглашения о прекращении огня с восемью этническими вооруженными группировками, исключило сотни детей из рядов армии, ввело меры для улучшения трудовых стандартов, а также расширило политическое пространство для гражданского общества". В то же время озабоченность Белого дома до сих пор вызывают сохранение ключевой роли армии в политической системе Мьянмы (четверть депутатских мест в обеих палатах парламента страны зарезервирована за военными), ситуация в сфере прав человека и окончательно не урегулированный этнический конфликт.