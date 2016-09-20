Европейский альянс информационных агентств. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 сентября 2016 г. в Братиславе открывается ежегодная генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств.

Создание

Европейский альянс информационных агентств (англ. European Alliance of News Agencies - EANA; ЕАНА) является преемником Союза телеграфных агентств (учрежден в 1924 г. и прекратил деятельность во время Второй мировой войны).

Альянс был основан 21 августа 1956 г. на конференции в Страсбурге как площадка для дискуссий, обмена информацией и опытом между информагентствами.

Учредителями ЕАНА стали западноевропейские информационные агентства, а также турецкое Анатолийское агентство (Анадолу) и югославское ТАНЮГ (сейчас ТАНЮГ - Национальное информационное агентство Республики Сербия). Тогда же был принят устав организации (впоследствии он неоднократно изменялся, в настоящее время действует в редакции от 23 сентября 2011 г.).

Членство

Согласно уставу, членом альянса может стать ведущее агентство любой европейской страны (как правило, только одно, но возможны исключения). Сегодня ЕАНА объединяет около 30 информагентств, из них более половины являются государственными. Россию в ЕАНА представляет ТАСС.

Деятельность

Альянс зарегистрирован в торговом реестре в Берне (Швейцария) в качестве некоммерческой ассоциации, имеет консультативный статус при ЭКОСОС, ЮНЕСКО и ООН. В число задач ЕАНА входит создание условий для обеспечения независимости информагентств, поощрение взаимодействия в области передачи информации и новых технологий, решение технических вопросов (установление форматов сообщений, скорости передачи информации, совершенствование средств связи, развитие служб документации).

Особое внимание уделяется защите авторских и смежных прав. Помимо этого, альянс представляет интересы своих членов в Европейском союзе и других международных организациях, организует семинары по актуальным профессиональным вопросам.

Деятельность альянса финансируется за счет взносов его членов. Рабочий язык - английский.

Структура

Высший орган ЕАНА - генеральная ассамблея, созываемая ежегодно (до 1973 г. раз в два года). Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов. Генассамблея определяет долгосрочные цели развития ЕАНА, решает вопросы о приеме новых членов, утверждает бюджет Альянса и размер членских взносов.

Высший исполнительный орган - Бюро, состоящее из президента, генерального секретаря и трех членов (все они избираются генеральной ассамблеей). Президент является официальным представителем альянса, возглавляет заседания генеральной ассамблеи и встречи бюро. Им может стать глава агентства - члена альянса.

С 2014 г. этот пост занимает Клайв Маршалл (Press Association, Великобритания). Генеральный секретарь осуществляет общее управление деятельностью ЕАНА, координирует его работу. В настоящее время на этой должности находится Эрик Нюлен (Швеция). Штаб-квартира альянса располагается по месту пребывания генерального секретаря.

В рамках ЕАНА могут действовать временные рабочие группы по актуальным проблемам и специальные комитеты.

Официальный сайт - http://www.newsalliance.org/.