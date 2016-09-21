Государственная политика в отношении детей в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ /Инна Климачева/. Одним из основных национальных приоритетов России является обеспечение благополучного и защищенного детства. Гарантии государства в отношении детства и материнства, семьи закреплены Конституцией РФ, ее часть 1 статьи 38 гласит: "Материнство и детство, семья находятся под защитой государства". Российское законодательство, в соответствии с международными нормами, гарантирует право каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Основы государственной социальной политики по улучшению положения детей в России были заложены еще в 1990-х гг. 24 июля 1998 г. президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (последние изменения внесены 28 ноября 2015 г.). Утверждались такие программные документы, как Основные направления государственной социальной политики по улучшению положения детей в РФ до 2000 г. (Национальный план действий в интересах детей; указом президента РФ 14 сентября 1995 г.), План действий по улучшению положения детей в РФ на 2001-2002 гг. (распоряжением правительства РФ от 21 августа 2001 г.), федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 гг. (постановление правительства РФ от 21 марта 2007 г.).

В настоящее время реализуется Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. (утверждена указом президента РФ от 1 июня 2012 г.). Стратегия, в частности, направлена на сокращение числа детей-сирот и детей, остающихся без попечения родителей, за счет их устройства в семьи. Документом поставлена цель увеличить к концу 2017 г. долю детей-сирот, воспитывающихся в семьях, до 90%. Соответствующие региональные стратегии были приняты и во всех регионах.

Статистика

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

В СССР дети-сироты воспитывались преимущественно в закрытых и полузакрытых интернатах и детских домах.

В 1990-х гг. в России получили развитие семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Стали появляться такие альтернативные формы устройства сирот, как детский дом семейного типа (был создан еще в 1988 г. инициативе Советского детского фонда), детская деревня (первая детская деревня-SOS появилась в 1996 г. в подмосковном Томилино). Приемные семьи в России впервые были образованы в 1994 г. в Самаре, в качестве эксперимента.

Выявление и учет несовершеннолетних детей (в возрасте до 18 лет), оставшихся без родителей или их попечения, осуществляет органы опеки и попечительства. Их деятельность регулируется федеральным законом "Об опеке и попечительстве" (от 24 апреля 2008 г.; вступил в силу 1 сентября 2008 г.; последние изменения внесены 28 ноября 2015 г.).

Усыновление

Приоритетной формой семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, считается усыновление (удочерение).

Усыновление допускается в случаях, если родители дали согласие на усыновление или умерли, были лишены родительских прав, признаны судом недееспособными, не проживают более 6 месяцев совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания. Согласно законодательству, братья и сестры не могут быть усыновлены разными лицами. Приемными родителями могут стать только совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возраста. Тайна усыновления ребенка охраняется законом.

Согласно федеральному законодательству, одному из усыновителей по заявлению выплачивается единовременное пособие на ребенка. В 2016 г. его размер на ребенка, не являющегося инвалидом, и младше 7 лет составляет 15 512,65 руб. Если ребенок-инвалид или старше 7 лет, а также в случае усыновления братьев и (или) сестер, то выплачивается единовременное пособие в размере 118 529,25 руб.

По желанию, усыновителям предоставляется отпуск: 70 или 110 календарных дней.

Также усыновители могут рассчитывать на получение стандартного материнского капитала, если усыновленный ребенок является не первым в семье. При этом важно, чтобы ребенок был усыновлен не ранее начала 2007 г.

Кроме того, один усыновитель вправе рассчитывать на ежемесячную пособие на ребенка, которое устанавливается региональными властями. Его размер зависит от возраста ребенка, наличия у него инвалидности, от количества усыновляемых детей. В среднем по России оно составляет от 10 до 30 тыс. руб. Так, в Москве усыновители инвалидов могут рассчитывать на ежемесячную сумму в 27 500 руб. на каждого ребенка-инвалида.

Передача российских детей на усыновление иностранцам возможна только в том случае, если они не могут обрести новую семью среди граждан России или нет возможности быть усыновленными родственниками (независимо от их гражданства и места жительства). В России действует запрет на усыновление детей гражданами США и иностранцами, состоящим в однополом браке.

Другие семейные формы устройства детей-сирот

Помимо усыновления, существуют и другие семейные формы устройства детей-сирот.

Опека возможна над детьми в возрасте до 14 лет, попечительство - от 14 до 18 лет. Основанием для назначения ребенку опекуна (попечителя) служат те показания, что и для усыновления. Также опека возможна над ребенком, рожденным девушкой, не достигшей 16 лет.

Патронатная семья - это форма опеки или попечительства над ребенком или детьми, осуществляемая на основании соответствующего договора с органами опеки и попечительства.

Приемная семья также действует на основании договора между органом опеки и приемными родителями (или родителем).

Кроме того, организации для детей-сирот вправе осуществлять временную передачу детей в семьи граждан: например, на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях. Срок такого пребывания ребенка в семьях не может превышать три месяца.

Рассматривается и такая форма, как патронатная "профессиональная" семья.

Реформа детских домов

1 сентября 2015 г. вступило в силу новое Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей (было утверждено постановлением правительства РФ от 24 мая 2014 г.). С этого момента началась реформа образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в которые дети помещаются под надзор. Реформа направлена на создание приближенных к семейным условий пребывания детей-сирот в государственных учреждениях - детских домах, домах-интернатах и др.

Согласно документу, дети помещаются в такие организации временно - до их устройства на воспитание в семью (в случае если невозможно немедленно назначить им опекуна или попечителя). Воспитательные группы должны формироваться преимущественно по принципу совместного проживания детей разного возраста - прежде всего родных братьев и сестер, а также родственников. За группой закрепляются постоянные воспитатели (наставники), которые должны сопровождать детей и после их выпуска из интерната с целью полной адаптации детей к жизни в обществе. Кроме того, организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно проживать и питаться выпускникам (до 23 лет).

Как заявила 20 августа 2016 г. вице-премьер РФ Ольга Голодец, на новые стандарты работы уже перешли 81% таких организаций. В них группы детей были сокращены до восьми человек, большинство воспитанников детских домов посещают обычные средние школы.