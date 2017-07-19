Курортный сбор в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июля 2017 г. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

За документ проголосовали 317 депутатов, против - 61, двое воздержались.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории курортного сбора в СССР и России.

Курортный сбор в СССР

В СССР курортный сбор был впервые введен постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) от 17 августа 1933 г. "О курортном сборе".

Согласно документу, все граждане, кроме военнослужащих и малоимущих, приезжающие в курортные зоны, должны были вносить единовременную плату 3 руб. на "благоустройство курортов и культурное обслуживание".

Уже в 1936 г. сбор был заменен единой государственной пошлиной на путевки. С 1960 г. курортный сбор взимался профсоюзными органами с самих санаториев и домов отдыха. При этом сохранился сбор для туристов, прибывающих на отдых в эти санатории без путевок (его размер устанавливался законодательными актами союзных республик).

В России

12 декабря 1991 г. президент РСФСР Борис Ельцин подписал закон "О курортном сборе с физических лиц", который разрешал взимать с отдыхающих без путевок (за исключением детей, инвалидов, пенсионеров и др. категорий граждан) сбор в размере до 5% от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Из-за отсутствия средств контроля и того, что рост размера МРОТ, используемого для определения налоговых ставок, значительно отставал от инфляции, зачастую этот сбор не собирался. Закон РСФСР "О курортном сборе с физических лиц" утратил силу с 1 января 2004 г.

К началу 2010-х гг. во многих популярных курортах за рубежом были введены туристические сборы, направленные на развитие инфраструктуры или минимизации ущерба от отдыхающих (на чистку пляжей, реставрацию зданий в исторических центрах городов и т.д.).

Весной 2011 г. с идеей о возвращении местных налогов на отдыхающих выступили мэр Анапы Татьяна Евсикова и губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский. Однако тогда Министерство финансов РФ заявило, что сборы не покроют затрат на администрирование нового налога.

На правительственном уровне идею о введении налога на туристов впервые предложил в сентябре 2014 г. премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагалось, что полученные средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры курортных регионов страны, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Летом 2015 г. Министерство по делам Северного Кавказа предложило установить фиксированный сбор на туристов, приезжающих на курорты Ставропольского края (в гостиницы, санатории и пансионаты). Предполагалось, что как граждане РФ, так и иностранцы будут платить до 100 руб. в день.

26 августа 2016 г. на заседании президиума Госсовета РФ Путин потребовал с осторожностью подойти к вопросу о сборе, чтобы он не был обременителен для отдыхающих и чтобы вырученные от него деньги направлялись строго на развитие курортной инфраструктуры.

Проект федерального закона о курортном сборе

Проект федерального закона о введении в России курортного сбора в четырех регионах РФ (Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края) был подготовлен Министерством РФ по делам Северного Кавказа. 28 апреля 2017 г. он получил одобрение российского правительства. Документ предполагает, что максимальный размер сбора составит 100 руб. Согласно законопроекту, эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. включительно.

Собранные средства будут аккумулироваться в специально созданном Фонде развития курортной инфраструктуры и будут направляться на благоустройство курортных зон, а также на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.

Кроме того, регионы смогут самостоятельно устанавливать порядок и сроки исчисления курортного сбора. Субъекты, участвующие в эксперименте, будут публиковать в интернете информацию об объектах курортной инфраструктуры, отремонтированных или построенных на деньги от курортного сбора. По итогам проекта в четырех пилотных регионах будет принято решение о его дальнейшем введении на постоянной основе.