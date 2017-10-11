История банкнот номиналом в 200 и 2000 руб. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2017 г. в ТАСС состоится пресс-конференция в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представят новые купюры и расскажут об их особенностях и основных защитных признаках.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории банкнот такого номинала.

Банкнота в 200 рублей

Новые банкноты в 200 руб. станут уже третьими общегосударственным выпуском банкнот такого номинала в истории СССР и современной России. Впервые они были выпущены в обращение Государственным банком СССР 30 октября 1991 года в связи с ростом темпов инфляции в стране. Стиль оформления купюры соответствовал остальным банкнотам серии 1961-1991 годов. Так, она была светло-зеленой, того же размера, что и купюра в 100 руб. (144 мм на 71 мм). На лицевой стороне был размещен портрет Владимира Ленина в профиль, на обороте - изображение Дворца съездов (Большого Кремлевского дворца) и Троицкой башни Московского Кремля.

В июле 1992 года Банк России выпустил модифицированную версию этой банкноты: профиль Ленина на водяном знаке был заменен на волнистые полосы и звезды, на белом поле появился цветной узор. При этом банкноты по-прежнему несли на себе название уже не существовавшего Госбанка СССР.

В июле-августе 1993 года в рамках денежной реформы банкноты Госбанка СССР были заменены на купюры нового образца. Новые банкноты в 200 руб. были розового цвета, меньшего размера (130 мм на 57 мм). На лицевой стороне в картуше было размещено изображение Сенатской башни Московского кремля и купол Сената с развевающимся российским триколором. На оборотной стороне - Троицкая и Кутафья башня Кремля. Эти банкноты находились в обращении до 1 января 1999 года, в результате деноминации стали соответствовать 20 копейкам. Поскольку до денежной реформы 1998 года номинала банкнот в 200 тыс. руб. не существовало, новой купюры в 200 руб. не появилось.

Среди других стран бывшего СССР банкноты номиналом в 200 руб. выпускались в Белоруссии, Таджикистане и Латвии. В Белоруссии такие купюры вновь появились после деноминации 1 июля 2016 года. Также в настоящее время в Приднестровье (Молдавия) в обращении находятся банкноты номиналом в 200 руб., выпущенные Приднестровским республиканским банком.

Банкнота в 2000 рублей

До настоящего времени в России и странах бывшего СССР, использовавших денежную единицу "рубль", банкнот номиналом в 2000 руб. не существовало.

Купюры номиналом в 2000 единиц находятся в широком обращении в Венгрии (форинт), Индонезии (рупия), Иране (риал), Казахстане (тенге), Сербии (динар), Чехии (крона) и других странах. В Японии, Румынии и на Филиппинах в разное время выпускались юбилейные банкноты номиналом в 2000 иен, лей и песо соответственно.

Новые банкноты Банка России

О подготовке к выпуску банкнот номиналами в 200 и 2000 руб. Набиуллина впервые объявила 12 апреля 2016 года. Соответствующее решение было принято советом директоров Центробанка на основании обращений организаций и жителей страны. Как пояснила Набиуллина, новые банкноты позволят облегчить наличные расчеты: как показал анализ, их выпуск экономически обоснован при установившемся уровне инфляции в 4-7% (по итогам 2016 года - 5,4%). При этом глава ЦБ подчеркнула, что введение новых номиналов не вызовет увеличения денежной массы.

Как и на действующих номиналах, на банкнотах в 200 и 2000 руб. было решено разместить символы городов и памятных объектов. Голосование за их выбор проводилось на специальном портале Твоя-Россия.рф, созданном Центробанком, а также путем анкетирования. Финальное голосование прошло в эфире телеканала "Россия 1".

7 октября 2016 года ЦБ подвел итоги голосования. Победу одержали Дальний Восток (546 тыс. 675 голосов) и Севастополь (543 тыс. 858 голосов). Тогда Набиуллина уточнила, что конкретные города выберет совет директоров Центробанка. При этом она подчеркнула, что на банкноте в 2000 руб. появится Владивосток, в честь популярной песни группы "Муммий Тролль" "Владивосток 2000".

1 февраля 2017 года ЦБ объявил, что на банкноте номиналом 200 руб. будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 руб. - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области. При этом памятник затопленным кораблям в Севастополе уже был изображен на памятной банкноте Банка России номиналом в 200 руб., выпущенной в 2015 году. Однако в широкое наличное обращение подобные купюры не поступали.