Задержания агентов украинских спецслужб в РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2017 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ объявила о задержании в Крыму агента Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадия Лимешко за подготовку серии диверсий.

Всего с 2014 года в СМИ были опубликованы данные о двенадцати (включая 15 августа) случаях задержания в России сотрудников украинских спецслужб, а также их агентов - украинских и российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Украины.

18 марта 2014 года близ поселка Октябрьский Белгородского района Белгородской области сотрудники ФСБ и Пограничного управления задержали гражданина Украины Артема Цацкина и гражданина Швеции Тома Свенссона, которые занимались фотосъемкой военной техники. Как выяснилось в ходе проверки, Цацкин был бывшим сотрудником Харьковской областной администрации и имел контакты с СБУ. 20 марта Цацкин и Свенссон были высланы на территорию Украины, им запрещен въезд в Россию.

В августе 2014 года на Киевском вокзале в Москве ФСБ задержала гражданина Украины, бывшего директора полтавского оборонного завода "Знамя" Юрия Солошенко. По данным российской контрразведки, Солошенко, действуя в интересах минобороны Украины, пытался получить различные комплектующие и техническую документацию зенитно-ракетных комплексов С-300. 14 октября 2015 года Мосгорсуд признал Солошенко виновным в шпионаже (статья 276 УК РФ) и приговорил к шести годам лишения свободы. 14 июня 2016 года шпион был помилован указом президента РФ Владимира Путина и затем вместе с Геннадием Афанасьевым (член запрещенной в РФ группировки "Правый сектор", осужден в 2014 году по делу о терактах в Крыму) обменян на жителей Украины, обвиняемых в "сепаратизме" - Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

9 декабря 2014 года в Брянской области задержан гражданин РФ Виктор Шур, который собирал сведения о режимном объекте Минобороны. Как выяснилось в ходе расследования ФСБ, он занимался шпионажем по заданию Государственной пограничной службы Украины. Шур признал себя виновным и 8 октября 2015 года приговорен за госизмену (статья 275 УК РФ) к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

17 декабря 2014 года ФСБ задержала гражданина Украины Дениса Данченко. Он сознался, что планировал незаконно приобрести в России и вывезти на Украину оборудование для зенитно-ракетных комплексов С-300 и "Бук-М1". Поскольку Данченко был разоблачен до того, как смог нанести ущерб безопасности России, он был выдворен на Украину без права возвращения в РФ.

12 ноября 2015 года в Брянской области при попытке пересечения границы был задержан гражданин Украины Иван Сердюк. При допросе в ФСБ он сознался, что был завербован СБУ и получил оперативный псевдоним Хохол. Сердюку поручили сдаться российским пограничникам, войти к ним в доверие и передать ложную информацию в интересах украинских спецслужб. 28 ноября агента СБУ выдворили на Украину.

31 марта 2016 года ФСБ сообщила о задержании сотрудника департамента контрразведки центрального аппарата СБУ подполковника Юрия Иванченко. По данным ФСБ, он планировал стать "двойным агентом", выйдя на контакт с российскими спецслужбами и предложив им якобы секретную информацию. Впоследствии Иванченко был выдворен на Украину. В СБУ заявили, что Иванченко выехал в Россию без согласования с руководством.

18 июля 2016 года ФСБ задержала на территории РФ гражданина Украины Артема Шестакова, который работал переводчиком специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине. По данным российских спецслужб, летом 2015 года Шестаков был завербован СБУ, после чего вел сбор информации на территории провозглашенной Луганской народной республики. После задержания Шестаков был отправлен на Украину, поскольку он своей шпионской деятельностью не нанес ущерба безопасности России.

10 августа 2016 года ФСБ объявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных украинской разведкой. 7 августа в районе города Армянска российские спецслужбы обнаружили группу украинских диверсантов, которая попыталась прорваться с боем на территорию Украины. В результате огневого контакта погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий Минобороны РФ. По делу о подготовке диверсий и терактов в Крыму были задержаны сотрудники главного управления разведки минобороны Украины Андрей Захтей и Евгений Панов. Было возбуждено дело по части 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ ("Подготовка диверсий организованной группой"). Захтей и Панов дали признательные показания и в настоящее время находятся под арестом.

3 октября 2016 года Центр общественный связей ФСБ сообщил, что в Москве за шпионаж задержан кадровый сотрудник Главного управления разведки минобороны Украины полковник Роман Сущенко. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). В настоящее время он остается под арестом.

9 ноября 2016 года ФСБ задержала в Севастополе членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки минобороны Украины Дмитрия Штыбликова, Владимира Дудко и Алексея Бессарабова. По данным следствия, они планировали совершение диверсий на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Задержанные были арестованы, против них возбуждено дело по статье "Подготовка диверсий организованной группой"). 14 ноября ФСБ обнародовала видеозапись допроса Штыбликова и Бессарабова, в ходе которого те признались, что служат в Главном управлении разведки Минобороны Украины и их целью были сбор разведывательных данных и подготовка диверсий.

21 ноября 2016 года Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца еще двух фигурантов по этому делу - украинцев Алексея Стогния и Глеба Шаблия. Оба подозреваемых ранее служили в военно-морских силах Украины. По информации следствия, их целью был сбор данных о Черноморском флоте РФ и военнослужащих. Было установлено, что Штыбликов, Дудко, Бессарабов, Стогний и Шаблий являются участниками одной диверсионной группы. 17 июля 2017 года Стогний был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Приговоры остальным фигурантам дела еще не вынесены.

24 ноября 2016 года в Севастополе за шпионаж в пользу Украины был задержан бывший военнослужащий Черноморского флота, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко. По информации Центра общественных связей ФСБ, Пархоменко, выполняя задания главного управления разведки минобороны Украины, собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие гостайну. В отношении него было возбуждено дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").