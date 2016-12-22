Уголовное дело Варвары Карауловой. Досье

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ТАСС-ДОСЬЕ /Валерий Корнеев/. 22 декабря Московский окружной военный суд вынесет приговор бывшей студентке Московского государственного университета (МГУ) Варваре Карауловой (ныне - Александре Ивановой), обвиняемой в попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).
28 мая 2015 г. в московскую полицию поступило заявление о пропаже Варвары Карауловой, студентки второго курса философского факультета МГУ, поданное ее родителями. Девушка увлекалась изучением ислама и арабского языка. Незадолго до своего исчезновения она оформила загранпаспорт. Вскоре выяснилось, что Караулова вылетела из Москвы в Стамбул. Ее объявили в международный розыск.
4 июня сотрудники турецкого отделения Интерпола задержали Караулову и еще 12 россиян при попытке перехода турецко-сирийской границы в окрестностях города Килис. Предположительно, россияне прибыли в Турцию с целью пройти через южную границу в Сирию и присоединиться к боевикам ИГ. 5 июня Следственный комитет начал доследственную проверку возможной вербовки Карауловой в экстремистское сообщество. По итогам проверки было принято решение не возбуждать против девушки уголовное дело. При этом СК возбудил дело в отношении вербовщика (по данным СМИ, уроженца Татарстана Айрата Саматова), который направлял Караулову.
12 июня 2015 г. отец студентки перевез ее в Москву из Стамбула. Побег дочери он объяснял влюбленностью девушки в вербовщика террористов. Вскоре после возвращения из Турции Караулова взяла в вузе академический отпуск и сменила имя, став Александрой Ивановой.
27 октября 2015 г. СМИ сообщили об аресте вербовщика Карауловой. В тот же день в квартире девушки прошел обыск. СМИ сообщали, что найдены "неопровержимые доказательства" того, что она и после возвращения в Москву продолжала поддерживать связь с вербовщиком. Сама студентка была арестована на следующий день по подозрению в приготовлении к преступлению, предусмотренному частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"). Студентка была помещена в московское СИЗО "Лефортово". Срок ее ареста впоследствии многократно продлевался: по мнению следователей, Караулова (Иванова) могла продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться.
10 ноября студентке было предъявлено официальное обвинение. Оглашая материалы дела, судья сообщила, что Караулова (Иванова) полностью признала свою вину. 7 апреля 2016 г. адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что по результатам судебно-психиатрической экспертизы, проведенной специалистами НИИ им. Сербского, его подзащитная признана вменяемой.
26 августа 2016 г. Следственное управление ФСБ завершило расследование дела, предъявив Ивановой обвинение в окончательной редакции. Адвокат Сергей Бадамшин сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", что его подзащитная "не признает вины", хотя "раньше признавала". Он не исключил, что в начале следствия, когда его не пускали к подзащитной, она могла себя оговорить.
22 сентября 2016 г. гособвинение попросило рассматривать дело в закрытом режиме, так как в материалах дела содержатся секретные сведения. Защита и сама обвиняемая настаивали на открытом заседании. Бадамшин утверждал, что в деле есть "всего один лист", где изложены секретные данные сотрудника ФСБ.
27 сентября 2016 г. Европейский суд по правам человека подтвердил получение жалобы Ивановой, касающейся помещения ее под арест, а также нарушений, допущенных, по мнению адвокатов, в ходе расследования ее дела.
5 октября 2016 г. Московский окружной военный суд начал слушания по существу дела. Судья Александр Абабков принял решение, что процесс будет проходить в открытом режиме.
Из обвинительного заключения следует, что Караулова приняла решение вступить в ИГ, присоединившись к группировке "Бадр", и собиралась стать террористкой-смертницей и осуществить диверсионную деятельность на территории Сирии или в Европе. По версии следствия, студентка с помощью интернет-мессенджера вступила в контакт с неустановленным лицом, чтобы попасть в одно из подразделений, которым управлял Абдух Хакин; в Турции Караулову встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, где она была задержана спецслужбами. Обвиняемая заявила в суде, что не признает вину в попытке участия в деятельности ИГ.
31 октября 2016 г. председатель коллегии судей, оглашая материалы дела, сообщил, что в 2015 г. врачи психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева (Москва) поставили Карауловой диагноз "шизотипическое расстройство личности", которое характеризуется склонностью к социальной изоляции и странностям в поведении.
17 ноября 2016 г. Иванова заявила в суде, что изначально дала признательные показания из страха получить длительный тюремный срок. Кроме того, девушка рассказала, что общалась с Саматовым с 2012 г. и ради него приняла ислам. В 2014 г. мужчина уехал в Сирию, после чего в марте 2015 г. она "вышла замуж по "скайпу" за некоего Надира, также находившегося в Сирии. Далее, по ее словам, Саматов вышел на связь с ней и рассказал, что Надир состоит в ИГ, после чего Караулова передумала улетать к "виртуальному мужу". В дальнейшем с обвиняемой связалась некая девушка, которая предложила ей уехать в Сирию, объяснив, что там есть возможность выйти замуж. Обвиняемая, надеясь найти в Сирии Саматова, согласилась.
18 ноября 2016 г. пресс-служба МГУ сообщила, что Александра Иванова отчислена с философского факультета университета по собственному желанию.
21 декабря обвиняемая выступила с последним словом, заявив, что не может себя простить за случившиеся, назвала свою любовь к вербовщику террористической организации "больной и неадекватной". Также она поблагодарила суд за внимательное отношение к ней.
Обвинение требует назначить обвиняемой наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в 150 тыс. рублей.