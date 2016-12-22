Федеральное агентство по специальному строительству РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 декабря 2016 г. на коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу объявил о ликвидации Федерального агентства по специальному строительству РФ (Спецстрой России), деятельность которого курировало Минобороны.

По словам Шойгу, агентство заменят восемь федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП), которые сосредоточатся на строительстве специальных объектов военного ведомства.

Спецстрой России

Спецстрой - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий строительные и дорожные работы в интересах обороны и безопасности государства.

Общее руководство его деятельностью осуществляет глава государства. Федеральное агентство подведомственно Министерству обороны РФ, которое осуществляет координацию и контроль его работы.

История

Свою историю Спецстрой ведет от Управления строительства №565 Министерства внутренних дел СССР, созданного постановлением советского правительства 31 марта 1951 г. Данная организация вела строительство объектов системы противовоздушной обороны Москвы, используя труд заключенных, а также вольнонаемных работников. 13 июля 1953 г. управление было преобразовано в Главное управление специального строительства (Главспецстрой) Министерства среднего машиностроения (с 1954 г. передано в состав МВД, в 1956 г. - в состав Министерства строительства СССР).

С 1955 г. управление вело строительство объектов космических исследований, в том числе Центра управления полетами в городе Калининграде Московской области (ныне Королев), предприятий оборонной промышленности (завод "Энергомаш" в городе Химки, завод "Прогресс" в городе Куйбышеве и др.), жилья для военных и работников военно-промышленного комплекса и др. объектов. В 1965-1991 гг. Главное управление специального строительства являлось одним из подразделений Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. В 1991 г. оно было подчинено напрямую Совету министров СССР.

Спецстрой является также преемником военно-строительных и военно-дорожных частей Вооруженных сил СССР (в частности, Центрального дорожно-строительного управления Минобороны СССР), а также Военно-восстановительного управления Наркомата (с 1946 г. - Министерства) связи СССР.

В 1993 г. Главспецстрой был преобразован в Федеральное управление специального строительства при правительстве. Наряду с ним вплоть до 1997 г. действовали Федеральное специализированное управление по строительству в восточных районах РФ при Госкомитете по жилищной и строительной политике, Главное военное эксплуатационно-восстановительное управление Госкомитета по связи и информатизации, а также Центральное управление военно-строительных частей при Министерстве по атомной энергии.

Указом президента Бориса Ельцина от 16 июля 1997 г. все эти ведомства были объединены в Федеральную службу специального строительства России (Росспецстрой). 9 марта 2004 г. Росспецстрой был переименован в Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой России) и подчинен Министерству обороны. Положение об агентстве было принято 16 августа 2004 г.

Задачи

Спецстрой ведет строительство и реконструкцию объектов специального, мобилизационного и производственного назначения, обеспечивающих оборону и безопасность государства; жилья и объектов социальной инфраструктуры для Вооруженных сил РФ, других войск; предприятий и организаций ядерного комплекса, предприятий по хранению и уничтожению химического и иных видов оружия массового поражения, а также других критически важных для государства объектов; автомобильных дорог оборонного значения, а также автомобильных дорог общего пользования на территории РФ.

Руководство и структура

Спецстрой возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности президентом по представлению председателя правительства РФ. С 25 июля 2013 г. этот пост занимает Александр Волосов. Глава ведомства имеет пять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Начальники Центрального производственно-распорядительного управления и Главного управления специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа также пользуются правами заместителей директора.

Центральный аппарат Спецстроя состоит из девяти управлений по основным видам деятельности и четырех отделов. По данным Росстата, в конце 2015 г. численность федеральных гражданских служащих центрального аппарата Спецстроя составляла 177 человек (предельная численность - 270 человек), средняя ежемесячная заработная плана - 121 тыс. руб.

Подведомственные организации

Спецстрой организует исполнение строительных работ силами подчиненных ему 18 ФГУПов. В их числе семь главных управлений строительства по федеральным округам; главное управление по дорожному и аэродромному строительству; Центральное проектное объединение; ФГУП "Спецстройсервис", "Спецстройинжиниринг" и др.

Главным управлениям Спецстроя в качестве филиалов подчинены шесть предприятий строительной промышленности. Помимо организаций, связанных с основной сферой деятельности, в ведении агентства находится шесть лечебно-оздоровительных учреждений. Общая численность сотрудников предприятий агентства превышает 46 тыс. человек.

Деятельность

В 2015 г. в федеральном бюджете на деятельность Спецстроя было выделено 18 млрд 386 млн руб. Согласно данным ведомства, объем выручки агентства за тот же период составил 234,6 млрд руб. Из них от реализации подрядных работ - 191,7 млрд руб.; от реализации промышленной продукции - 1,5 млрд руб.; от реализации услуг производственного характера - 41,4 млрд руб. По заключению Счетной палаты, опубликованному в июне 2016 г., деятельность Спецстроя в 2015 г. была убыточной.

В 2015 г. более 80% проектов, реализованных Спецстроем, относились к ведению Минобороны. Среди них - Центр боевой подготовки Сухопутных войск (Мулино в Нижегородской обл.), инфраструктура космического ракетного комплекса "Ангара" на космодроме Плесецк; объекты базирования сил военно-морского флота; инфраструктура РВСН. Также работы велись по заказу "Роскосмоса" (космодром Восточный), Минпромторга, "Росатома" и "Ростеха".

Скандалы, связанные с деятельностью Спецстроя

В 2015-2016 гг. деятельность агентства была связана с многочисленными коррупционными скандалами. С критикой работы Спецстроя выступал вице-премьер Дмитрий Рогозин. В частности, в докладе президенту РФ в 2015 г., он указывал, что агентство выполняет работы лишь на 15-40% от стоимости заключенных контрактов, перепоручая сторонним структурам не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации. В том же году Сергей Иванов (на тот момент - глава Администрации президента РФ) обвинил Спецстрой в срывах срока реконструкции аэропорта в Петропавловске-Камчатском, охарактеризовав ситуацию вокруг объекта "безалаберностью, разгильдяйством и безответственностью".

В 2016 г. Федеральная антимонопольная служба выяснила, что ФГУП "Спецстройинжиниринг" (подведомственное Спецстрою) сорвало сроки выполнения работ по госконтрактам на общую сумму более 150 млрд руб. По данным Минобороны отставаний от графика работ не было только на 11 из 83 военных объектов, где вел работы Спецстрой, состояние 61 оценивалось как "критическое".

В ходе расследования нарушений при строительстве космодрома Восточный было возбуждено более 30 уголовных дел, в том числе в отношении руководителей подведомственных учреждений агентства. В июле 2016 г. по обвинению в мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был арестован Александр Буряков, заместитель руководителя Спецстроя.

Символика и награды

Федеральное агентство имеет собственный военный геральдический знак-эмблему и флаг. Агентство имеет ряд собственных наград, в том числе медаль "За трудовую доблесть", ведомственные знаки отличия ("Ветеран Спецстроя России" и др.), памятные медали ("65 лет Спецстрою России", "60 лет Спецстрою России" и др.), грамоты.