Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2016 г. вскоре после вылета из Сочи упал в Черное море самолет Ту-154 Министерства обороны РФ. На его борту находились 92 человека. Редакция ТАСС- ДОСЬЕ подготовила справку о случаях катастроф самолетов этого типа с 2000 г. Всего за это время с Ту-154 произошло 10 катастроф, в которых погибли 878 человек (не считая происшествия 25 декабря).

4 июля 2001 г. пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85845) авиакомпании "Владивосток Авиа", выполнявший рейс ДД 352 по маршруту Екатеринбург - Иркутск - Владивосток, при заходе на посадку в аэропорту Иркутска перешел в режим штопора и разбился. Погибли все находившиеся на борту 145 человек - 136 пассажиров и 9 членов экипажа. Причина катастрофы - ошибки пилотирования из-за нарушения взаимодействия в экипаже и отсутствия должного контроля за выдерживанием параметров полета.

4 октября 2001 г. пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85693) российской авиакомпании "Сибирь" (ныне выполняет полеты под брендом S7 Airlines), следовавший рейсом 1812 из Тель-Авива (Израиль) в Новосибирск, потерпел крушение над Черным морем в 200 км к юго-западу от Сочи. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 78 человек - 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно материалам расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолет поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса С-200, запущенная в ходе военных учений. Украина официально не признала юридической ответственности за катастрофу.

12 февраля 2002 г. в 20 км от аэропорта иранского г. Хорремабада потерпел крушение самолет Ту-154М (регистрационный номер EP-MBS) иранской авиакомпании Iran Airtour, выполнявший рейс IRB956 из Тегерана. Самолет при заходе на посадку в сложных метеоусловиях врезался в гору Кухэ-Сефид на высоте 2 тыс. 773 м. Погибли все 119 человек, находившиеся на борту: 107 пассажиров и 12 членов экипажа.

1 июля 2002 г. в воздухе над Боденским озером (близ г. Юберлинген, Германия) из-за ошибки авиадиспетчера столкнулись пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85816) российской авиакомпании "Башкирские авиалинии", выполнявший рейс ВТС 2937 Москва - Барселона, и транспортный Boeing 757-23APF (регистрационный номер A9C-DHL) немецкой компании DHL, выполнявший грузовой рейс DHX 611 из Бахрейна в Брюссель. Погибли все находившиеся на борту обоих самолетов - 71 человек, в том числе двое летчиков DHL и 69 человек в российском самолете (из них 52 ребенка, летевшие на отдых в Испанию). 24 февраля 2004 г. авиадиспетчер Питер Нильсен, направлявший столкнувшиеся самолеты, был убит архитектором Виталием Калоевым, у которого в катастрофе над Боденским озером погибли жена и двое детей.

22 августа 2006 г. пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер RA-85185) российской авиакомпании "Пулково", выполнявший рейс 612 по маршруту Анапа - Санкт- Петербург, потерпел крушение близ пос. Сухая Балка (Донецкая обл., Украина). Погибли все 160 пассажиров и 10 членов экипажа, находившиеся на борту. Причиной катастрофы стали ошибочные действия пилотов при попытке обойти грозовой фронт.

1 сентября 2006 г. пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер EM-MCF) иранской авиакомпании Iran Airtour совершил жесткую посадку в иранском аэропорту г. Мешхед. Самолет выполнял рейс из Бандар-Аббаса. После касания земли в результате неполадки переднего шасси (предположительно, у него лопнула шина), самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, разрушился из загорелся. Из 148 человек, находившихся на борту (137 пассажиров и 11 членов экипажа) погибли 28 человек.

15 июля 2009 г. пассажирский самолет Ту-154М (регистрационный номер EP-CPG) иранской авиакомпании Caspian Airlines, следовавший рейсом 7908 из Тегерана в Ереван (Армения), потерпел катастрофу в районе пос. Джанатабад близ иранского г. Казвин, в 200 км от аэропорта вылета. По данным диспетчеров, самолет прервал набор высоты и развернулся на 270 градусов (вероятно, пилоты резко изменили курс в поисках места для вынужденной посадки), после чего произошло падение, длившееся примерно 1,5 мин. В результате погибли все находившиеся на борту 168 человек - 15 членов экипажа и 153 пассажира, из них двое детей. Большинство жертв были гражданами Ирана, среди погибших были также пять граждан Армении. 10 мая 2016 г. представитель прокуратуры Тегерана Гази Шахриари заявил, что катастрофу вызвали неполадки с клапаном компрессора давления двигателей, вызвавших их отказ. Прокуратура возложила вину на российскую компанию - проектировщик самолета и на персонал, обслуживавший рейс.

10 апреля 2010 г. при посадке на аэродроме "Смоленск- Северный" (Россия) потерпел крушение самолет Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский и делегация представителей польского политического и военного руководства, направлявшиеся на траурные мероприятия памяти жертв Катыни. Погибли все 89 пассажиров и семь членов экипажа лайнера. Причиной катастрофы были ошибки пилотов.

4 декабря 2010 г. выкатился за пределы ВПП московского аэропорта Домодедово и разрушился пассажирский самолет Ту-154М "Авиалиний Дагестана" (регистрационный номер - RA-85744), выполнявший рейс ЮХ372 из Домодедово в Махачкалу. Вскоре после взлета из Домодедово у самолета возникли неполадки с двигателям, экипаж принял решение провести экстренную посадку. В ее ходе самолет выкатился за пределы ВПП и получил серьезные повреждения. Из 171 человека, находившихся на борту (163 пассажира, 8 членов экипажа), погибли два пассажира. Причиной инцидента стало некачественное топливо, однако основную вину МАК возложил на командира судна, Закаржу Закаржаева, который допустил нарушение экипажем ряда инструкций по действиям при отказе двигателей.

1 января 2011 г. 1 января 2011 г. пассажирский самолет Ту-154Б-2 (регистрационный номер RA-85588) российской авиакомпании Kolavia, выполнявший рейс 348 из Сургута в Москву, загорелся во время руления в сургутском аэропорту. Была проведена эвакуация 134 пассажиров и членов экипажа, в ходе ЧП три человека погибли, порядка 40 получили ранения. Лайнер полностью сгорел.