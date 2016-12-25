Пассажирский самолет Ту-154. Досье

СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО СШАМеждународная панорама 25 декабря, 19:56
Панихиды по жертвам авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных храмахОбщество 25 декабря, 19:42
Младший сын Лукашенко признался, что не очень хотел бы становиться преемником отцаМеждународная панорама 25 декабря, 19:36
СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 25 декабря, 19:34
Журналисты скорбят о своих погибших в катастрофе Ту-154 коллегахОбщество 25 декабря, 19:30
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154Международная панорама 25 декабря, 19:21
Миллер: доходы могут позволить "Зениту" развиваться и без "Газпрома"Спорт 25 декабря, 19:08
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 25 декабря, 19:06
Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Спорт 25 декабря, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2016 г. вскоре после вылета из Сочи упал в Черное море самолет Ту-154Б-2 Минобороны РФ. На его борту находились 92 человека - музыканты ансамбля имени А.В. Александрова, представители СМИ и общественных организаций.
Ту-154 - реактивный среднемагистральный пассажирский самолет, самый массовый советский реактивный авиалайнер. Вплоть до конца 2000-х гг. - один из основных самолетов на маршрутах средней дальности в России.
Самолет был разработан в 1960-х гг. в конструкторском бюро авиационного завода номер 156 (с 1966 г. - Московский машиностроительный завод, ММЗ "Опыт", с 1989 г. - Авиационный научно-технический комплекс имени А.Н. Туполева, ныне - ОАО "Туполев" в составе Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК). Руководил разработкой Андрей Туполев, главные конструкторы - Дмитрий Марков, Сергей Егер, Александр Шенгардт, Андрей Гришин. Новый самолет создавался на замену среднемагистральному лайнеру Ту-104. Первый полет совершил 3 октября 1968 г., серийно строилась модификация Ту-154А. Первый регулярный рейс самолет этого типа выполнил 9 февраля 1972 г. по маршруту Москва - Минеральные Воды. Серийное производство велось с 1970 г. по 2013 г. на Куйбышевском авиационном заводе (с 1996 г. - ОАО "Авиакор - авиационный завод", Самара).
По данным ОАО "Туполев", построено не менее 930 единиц разных модификаций.
Всего существует более десяти модификаций Ту-154, в том числе летающие лаборатории Ту-154ЛЛ для испытаний космического корабля "Буран", самолет для программы "Открытое небо" Ту-154М-ЛК-1, экспериментальные варианты для работы на водородном и метановом топливе Ту-155 и Ту-156. Последним серийным пассажирским вариантом был Ту-154М-100.
Ту-154 построен по аэродинамической схеме свободнонесущего низкоплана со стреловидным крылом и Т- образным килевым оперением. Имеет три двигателя, расположенных сзади.
По состоянию на декабрь 2016 г. в эксплуатации остаются порядка 60 единиц Ту-154, большинство из них используются военными ведомствами России и Китая. Регулярная пассажирская эксплуатация практически прекращена. Несколько экземпляров числятся и продолжают выполнять полеты у российской авиакомпании "Алроса", белорусской - "Белавиа", северокорейской - Air Koryo.
Всего в катастрофах было потеряно не менее 70 самолетов Ту-154.
25 декабря потерпел катастрофу самолет модификации Ту-154Б-2 с серийным номером 0572. Он был построен в 1983 г. на Куйбышевском авиазаводе (возраст в 2016 г. - 33 года) в пассажирской компоновке. После постройки поступил в состав ВВС СССР с регистрационным номером СССР-85572, в 1992 г. вошел в состав ВВС России. С 1994 г. регистрационный номер - RA-85572. В 1994-2008 гг. эксплуатировался совместно ВВС России и 223-м специальным летным отрядом Минобороны РФ.0сау/скт.