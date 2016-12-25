Пассажирский самолет Ту-154. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2016 г. вскоре после вылета из Сочи упал в Черное море самолет Ту-154Б-2 Минобороны РФ. На его борту находились 92 человека - музыканты ансамбля имени А.В. Александрова, представители СМИ и общественных организаций.

Ту-154 - реактивный среднемагистральный пассажирский самолет, самый массовый советский реактивный авиалайнер. Вплоть до конца 2000-х гг. - один из основных самолетов на маршрутах средней дальности в России.

История

Самолет был разработан в 1960-х гг. в конструкторском бюро авиационного завода номер 156 (с 1966 г. - Московский машиностроительный завод, ММЗ "Опыт", с 1989 г. - Авиационный научно-технический комплекс имени А.Н. Туполева, ныне - ОАО "Туполев" в составе Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК). Руководил разработкой Андрей Туполев, главные конструкторы - Дмитрий Марков, Сергей Егер, Александр Шенгардт, Андрей Гришин. Новый самолет создавался на замену среднемагистральному лайнеру Ту-104. Первый полет совершил 3 октября 1968 г., серийно строилась модификация Ту-154А. Первый регулярный рейс самолет этого типа выполнил 9 февраля 1972 г. по маршруту Москва - Минеральные Воды. Серийное производство велось с 1970 г. по 2013 г. на Куйбышевском авиационном заводе (с 1996 г. - ОАО "Авиакор - авиационный завод", Самара).

По данным ОАО "Туполев", построено не менее 930 единиц разных модификаций.

Модификации

Всего существует более десяти модификаций Ту-154, в том числе летающие лаборатории Ту-154ЛЛ для испытаний космического корабля "Буран", самолет для программы "Открытое небо" Ту-154М-ЛК-1, экспериментальные варианты для работы на водородном и метановом топливе Ту-155 и Ту-156. Последним серийным пассажирским вариантом был Ту-154М-100.

Летно-технические характеристики

Ту-154 построен по аэродинамической схеме свободнонесущего низкоплана со стреловидным крылом и Т- образным килевым оперением. Имеет три двигателя, расположенных сзади.

длина самолета - 47,9 м;

размах крыла - 37,55 м;

высота - 11,4 м;

максимальная взлетная масса (здесь и далее - для наиболее массовой модификации Ту-154М) - 104 т.;

пассажировместимость - 164-175 человек;

максимальная скорость - 950 км/ч;

практическая дальность - 3 тыс. 900 км;

практический потолок - 12 тыс. м;

экипаж - 4 человека.

Эксплуатанты

По состоянию на декабрь 2016 г. в эксплуатации остаются порядка 60 единиц Ту-154, большинство из них используются военными ведомствами России и Китая. Регулярная пассажирская эксплуатация практически прекращена. Несколько экземпляров числятся и продолжают выполнять полеты у российской авиакомпании "Алроса", белорусской - "Белавиа", северокорейской - Air Koryo.

Катастрофы

Всего в катастрофах было потеряно не менее 70 самолетов Ту-154.

Потерпевший катастрофу самолет

25 декабря потерпел катастрофу самолет модификации Ту-154Б-2 с серийным номером 0572. Он был построен в 1983 г. на Куйбышевском авиазаводе (возраст в 2016 г. - 33 года) в пассажирской компоновке. После постройки поступил в состав ВВС СССР с регистрационным номером СССР-85572, в 1992 г. вошел в состав ВВС России. С 1994 г. регистрационный номер - RA-85572. В 1994-2008 гг. эксплуатировался совместно ВВС России и 223-м специальным летным отрядом Минобороны РФ.0сау/скт.