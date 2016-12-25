Биография Елизаветы Глинки

ТАСС-ДОСЬЕ. Елизавета Петровна Глинка (известна как "доктор Лиза") родилась 20 февраля 1962 г. в Москве. Отец - военный, мать - Галина Поскребышева (1935-2008), врач-диетолог, витаминолог, автор книг по кулинарии, телеведущая (программы "Наш сад", "Домашний очаг", "Русский огород").

В 1986 г. окончила Второй Медицинский институт им. Пирогова (ныне - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова) по специальности "детский реаниматолог-анестезиолог". В 1991 г. Елизавета Глинка окончила Дартмутскую медицинскую школу (США; Dartmouth Medical School) по специальности "паллиативная медицина" (помощь неизлечимым больным).

В 1986 г. уехала в США вместе с мужем - американским адвокатом русского происхождения Глебом Глинкой. Работала в американских хосписах. По данным СМИ, была учредителем американского фонда VALE Hospice International.

Участвовала в работе Первого Московского хосписа, открытого в 1994 г. врачом Верой Миллионщиковой. В конце 1990-х гг. Елизавета Глинка переехала в Киев, куда был направлен ее муж по двухгодичному контракту. Занималась организацией патронажной службы паллиативной помощи, первых хосписных отделений в киевском Онкологическом центре. В сентябре 2001 г. фондом VALE Hospice International в столице Украины был основан первый бесплатный хоспис.

В 2007 г. Елизавета Глинка вернулась в Москву из-за тяжелой болезни матери.

С июля 2007 г. - учредитель, исполнительный директор благотворительного фонда "Справедливая помощь", созданного под личным патронажем председателя партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова. Фонд был создан для оказания паллиативной помощи неонкологическим больным, однако впоследствии сфера его деятельности расширилась. В настоящее время основной задачей организации является оказание помощи бездомным, смертельно больным, а также одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию, малообеспеченным семьям. Сотрудники и волонтеры проводят благотворительные акции "Вокзал по средам" (помощь бездомным на московских вокзалах), "Протяни руку помощи" (уход за умирающими и тяжелобольными), "Ужин по пятницам" (для бездомных и неимущих в офисе фонда). С марта 2014 г. "Справедливая помощь" занимается организацией лечения тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий на юго- востоке Украины. Работники фонда также осуществляют сбор средств для семей, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и пр.

Известность Елизавете Глинке принесла благотворительная акция, организованная в 2010 г., по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от лесных пожаров. Зимой 2010-2011 гг. фондом были открыты пункты гуманитарной помощи для лиц без определенного места жительства. В 2012 г. был проведен сбор вещей и медикаментов для пострадавших от наводнения в Крымске.

С 2012 г. занималась также общественно-политической деятельностью. 16 января 2012 г. вошла в число учредителей общественного объединения "Лига избирателей", выступающего за проведение честных выборов. Вместе с ней учредителями организации стали рок-музыкант Юрий Шевчук, литератор Григорий Чхартишвили (псевдоним - Борис Акунин), тележурналист Леонид Парфенов, публицист Дмитрий Быков, журналист Ольга Романова и др.

В октябре 2012 г. Елизавета Глинка вошла в гражданский комитет партии "Гражданская платформа", основанной предпринимателем Михаилом Прохоровым. Членом партии не являлась. В октябре 2015 г. покинула комитет вместе с Прохоровым и его сторонниками в результате внутрипартийного конфликта.

В ноябре 2012 г. была включена в состав Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

С 2014 г., с началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, Елизавета Глинка занималась оказанием гуманитарной и медицинской помощи населению провозглашенных Донецкой и Луганской народный республик. Выступала с критикой Международного комитета красного креста за отказ предоставить ей необходимые сопроводительные документы на груз лекарств для жителей ДНР и ЛНР. В настоящее время фонд "Справедливая помощь»" занимается организацией лечения тяжелобольных и раненых детей, пострадавших в зоне боевых действий на юго-востоке Украины.

В 2015 и 2016 гг. в Ростове в качестве члена Совета по правам человека встречалась с гражданкой Украины Надеждой Савченко, находившейся под следствием. Начиная с 2015 г. неоднократно посещала Сирию с гуманитарными миссиями, занималась доставкой и распределением лекарств, организацией оказания медицинской помощи гражданскому населению.

Член правления созданного в 2006 г. российского фонда помощи хосписам "Вера", Американской академии хосписной и паллиативной медицины, попечительского совета Фонда содействия реабилитации людей с проблемами слуха "Страна глухих".

Курировала работу по организации хосписов в Омске, Кемерово, Астрахани и других городах России, а также в Армении и Сербии.

За свою благотворительную деятельность награждена орденом Дружбы (2012). Также отмечена медалью "Спешите делать добро" (2014), знаком отличия "За благодеяние" (2015). Лауреат Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности (2016), а также журналистской премии имени Артема Боровика "Честь. Мужество. Мастерство" (2008), премии радиостанции "Серебряный Дождь" (2010), премии Муз-ТВ в номинации "За вклад в жизнь" (2011). Лауреат премии "Своя колея" за 2014 г. "за верность врачебному долгу, за многолетний труд по оказанию помощи бездомным и бесправным людям, за спасение детей на востоке Украины".

Фильм о Елизавете Глинке "Доктор Лиза" режиссера Елены Погребижской в 2009 г. удостоен премии ТЭФИ как лучший документальный фильм.

Была замужем. Супруг - Глеб Глебович Глинка, родился в Бельгии. Его дед - русский литературный критик и публицист Александр Сергеевич Глинка (1878-1940; псевдоним - Волжский), потомок двоюродного брата известного русского композитора Михаила Глинки. Отец - поэт, прозаик, литературный критик Глеб Глинка (1903-1989), преподавал в Литературном институте в Москве, во время Великой Отечественной войны попал в плен, после освобождения эмигрировал в Бельгию, оттуда в США.

В семье Елизаветы и Глеба Глинки родились два сына - Константин и Алексей, которые живут в США. Приемный сын - Илья, по данным СМИ, живет в Саратове.

По данным ряда СМИ, Елизавета Глинка имела гражданство США. В 2013 г. в эфире радиостанции "Эхо Москвы" она сообщила, что у нее российское гражданство. При этом после заключения брака она получила грин-карту США (United States Permanent Resident Card; удостоверение личности, подтверждающее наличие вида на жительство в США).