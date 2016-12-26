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Биография британского певца Джорджа Майкла

Биографии и справки
26 декабря, 11:57 UTC+3
Артист умер 25 декабря. Ему было 53 года
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Джордж Майкл

Джордж Майкл

© EPA/EVERT ELZINGA

ТАСС-ДОСЬЕ /Орест Петросянц/. 25 декабря на 54-м году жизни скончался британский певец, известный поп-исполнитель Джордж Майкл.

 

Джордж Майкл (англ. George Michael; наст. имя Йоргос Кириакос Панайоту, англ. Georgios Kyriacos Panayiotou) родился 25 июня 1963 г. в Лондоне (Великобритания) в семье Кириакоса Панайоту и Лесли Энголд. Отец - грек-киприот, эмигрировавший в Великобританию в 1950-е гг., был владельцем ресторана, мать-англичанка - танцовщицей.

Детство провел в г. Рэдлетт (графство Хартфордшир). Посещал школу в соседнем г. Баши. В подростковом возрасте выступал в качестве диджея в школах и клубах. В 16 лет стал участником музыкальной группы The Executive, в состав которой, в том числе, входил и его школьный товарищ Эндрю Риджли.

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В 1981-1986 гг. Джордж Майкл вместе с Эндрю Риджли выступал в составе дуэта Wham!. Они выпустили три студийных альбома: Fantastic (1983), Make It Big (1984) и Music from the Edge of Heaven (1986). Среди наиболее известных песен были Wake Me Up Before You Go-Go (в 1984 г. эта композиция возглавила британские и американские хит- парады), а также Freedom, Careless Whisper (впоследствии стала первым синглом Джорджа Майкла, который разошелся тиражом 6 млн экземпляров) и др. Мировую популярность получила композиция Last Christmas, вышедшая в декабре 1984 г. Она была неоднократно представлена в версиях других исполнителей.

В 1987 г. Джордж Майкл начал сольную карьеру. В творчестве певца сочетались элементы различных жанров: поп, фанк, ритм-энд-блюз и др. Он выпустил восемь музыкальных альбомов. Среди них пять студийных - Faith (1987), Listen Without Prejudice Vol. 1 (1990), Older (1996), Songs from the Last Century (1999) и Patience (2004), один концертный - Symphonica (2014), а также два сборника песен разных лет - Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael (1998) и Twenty Five (2006). Широкую известность приобрели его песни Faith, Fastlove, Freedom! '90, Praying for Time, Jesus to a Child и др. В клипе на композицию Shoot the Dog (2002) Джордж Майкл высмеял президента США Джорджа Буша-мл. и премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

В общей сложности, альбомы певца разошлись тиражом в 100 млн экземпляров.

В разное время сотрудничал с британским певцом Элтоном Джоном, а также с американскими исполнительницами Уитни Хьюстон и Аретой Франклин.

Джордж Майкл - трехкратный обладатель наград American Music Awards (победил в трех номинациях в 1989 г.) и BRIT Awards (1988, 1991, 1997), двукратный лауреат премии Grammy (1987, 1989) и др.

Принимал участие в различных благотворительных проектах, являлся одним из попечителей Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

В течение жизни неоднократно задерживался полицией за употребление наркотиков. В 2010 г. за вождение в состоянии наркотического опьянения был приговорен в Великобритании к восьми неделям тюрьмы и лишению водительских прав на пять лет.

В 1991 г. Джордж Майкл выпустил автобиографию. Жизни и творчеству певца посвящены книги Брюса Дессау "Джордж Майкл. Становление суперзвезды" (1991, George Michael. The making of a superstar) и Роба Йовановича "Джордж Майкл. Биография" (2007, George Michael. The Biography).0сау.

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