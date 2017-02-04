Биография Георгия Тараторкина

ТАСС-ДОСЬЕ /Инна Климачева/. 4 февраля на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Об этом сообщили в Театре Моссовета, где служил актер.

Георгий Георгиевич Тараторкин родился 11 января 1945 г. в Ленинграде в семье Георгия Георгиевича (1917-1952) и Нины Александровны (1921-1971) Тараторкиных.

В 1966 г. окончил драматическую студию при Ленинградском государственном театре юных зрителей (ТЮЗ; ныне - Санкт-Петербургский государственный Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева), курс Зиновия Корогодского.

С 1966 г. по 1974 г. был актером Ленинградского ТЮЗа, которым в то время руководил Зиновий Корогодский. Георгий Тараторкин играл в спектаклях "Тебе посвящается" (роль - Виталий Ромадин), "Глоток свободы" (Николай I), "После казни прошу…" (Петр Шмидт), "Хозяин" (Алексей Пешков), "Борис Годунов" (Борис), "Гамлет" (Гамлет), "Свои люди - сочтемся" (Подхалюзин).

В 1974 г. переехал в Москву и стал служить в Государственном академическом театре имени Моссовета. Был занят в спектаклях "Они сражались за Родину" (роль - Стрельцов), "Петербургские сновидения" (Раскольников), "День приезда - день отъезда" (Петров), "Версия" (Александр Блок), "Братья Карамазовы" (Иван), "Живой труп" (Каренин), "Завтрак с неизвестными" (Старо), "Не будите мадам" (Жюльен Палюш) и др. В сезоне 2016-2017 гг. играл Диона в постановке "Римская комедия" Павла Хомского (по пьесе Леонида Зорина) и Виктора Михайловича в спектакле "Серебряный век" Юрия Еремина (по пьесе Михаила Рощина).

Кроме того участвовал в постановках других театров: "Бесы" (Ставрогин) московского Театра имени Пушкина, "Колчак" (Адмирал) Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова и антрепризном спектакле "Сильвия" (Грэг) Открытого театра Юлия Малакянца (Москва).

Широкую известность получил как актер кино. Дебютировал в фильме "Софья Перовская" (1967) режиссера Лео Арнштама. Самой знаменитой киноработой стала роль Родиона Раскольникова в фильме Льва Кулиджанова "Преступление и наказание" (1969) по роману Федора Достоевского. Всего снялся в более 70 кинокартинах, телефильмах и телесериалах. Среди них "Дела сердечные" (1970), "Чисто английское убийство" (1974), "Победитель" (1976), "Отклонение - ноль" (1977), "Маленькие трагедии" (1979), "Сирано де Бержерак (1983), "Нам не дано предугадать" (1984), "Богач, бедняк" (1983), "Последний репортаж" (1986), "Живой труп" (1987), "Исчадье ада" (1991), "Не родись красивой" (2005), "Таинственная страсть" (2015) и др.

В 1992 г. выступил режиссером фильма "Та, которой не стало" и сам сыграл в нем главную роль.

С 1996 г. преподавал во Всероссийском государственном институте кинематографии им С.А. Герасимова (ВГИК), был художественным руководителем актерской мастерской.

Был первым секретарем Союза театральных деятелей России (с 1996 г.), бессменным президентом премии и фестиваля "Золотая Маска" (с момента учреждения в 1993 г.).

Народный артист РСФСР (1984).

Лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971; за роль Раскольникова в фильме "Преступление и наказание").

Награжден орденами "Знак Почета" (1971), Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).

Был женат. Супруга - Екатерина Георгиевна Маркова (род. 1946), актриса, сценарист. Сын - Филипп (род. 1974), православный священник. Дочь - Анна (род. 1982), актриса.0сау/сик.