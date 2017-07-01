Программа реновации жилого фонда в Москве. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 июля 2017 г. президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Предпосылки для создания программы

В 1950-х гг. из-за быстрого роста населения и низких темпов ввода жилья в Москве возник острый жилищный кризис, порядка 70% населения столицы жили в коммунальных квартирах. 13 июля 1957 г. было издано постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О развитии жилищного строительства в СССР", которое предусматривало строительство "экономически благоустроенных квартир для заселения одной семьей". Дома, построенные в 1950-1960-х гг. (их обычно называли "хрущевками"), отличались тонкими наружными стенами с недостаточными теплозащитными свойствами, а использованные при строительстве технологии не позволяли реконструировать эти дома или делали процесс капремонта крайне затратным. Уже в конце 1980-х гг. началась дискуссия о том, чтобы переселить людей из них в более комфортабельное жилье.

Первая программа сноса пятиэтажек в Москве появилась в конце 1990-х гг. 6 июля 1999 г. мэр столицы Юрий Лужков подписал постановление "О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010 года". Согласно этому документу, предполагалось снести 1 тыс. 722 дома серий К-7, II-32, II-35, 1МГ-300 и 1605-АМ. Эти здания массово строились в 1959-1962 гг. Их общая площадь составляла около 6 млн кв. м. По состоянию на начало июня 2017 г., по этой программе осталось расселить 58 домов.

Кроме хрущевок сносимых серий, в Москве остается 7,9 тыс. пятиэтажных домов общей площадью 25 млн кв. м., которые ранее расселять на планировалось. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, в них проживают 1,6 млн москвичей.

13 февраля 2017 г. на совместном заседании комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по градостроительству, госсобственности и землепользованию столичные депутаты и эксперты пришли к выводу, что ранее сформированные программы капитального ремонта в этих домах неэффективны. Они требуют частичного выселения жильцов и могут привести к сокращению жилой площади в отремонтированных квартирах. На заседании был поднят вопрос о целесообразности сноса оставшихся пятиэтажек по новой программе, аналогичной разработанной в 1999 г.

21 февраля 2017 г. на встрече президента РФ Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным был поднят вопрос о новой программе сноса ветхих пятиэтажных многоквартирных домов в столице. Владимир Путин заявил, что реализация новой программы станет "самым правильным решением".

Законопроект

Для запуска новой программы потребовалось внести поправки в законодательство, поскольку самостоятельное принятие столичными властями документа, аналогичного программе 1999 г., противоречило бы Градостроительному, Жилищному и Земельному кодексам, вступившим в силу в 2001-2004 гг. Например, в настоящий момент невозможно расселение жилья, которое не признано аварийным. Московские пятиэтажки под категорию аварийного жилья не подпадают, хотя их ресурс при строительстве обычно составлял 50 лет и к настоящему времени истек.

10 марта 2017 г. в Госдуму группой депутатов от "Единой России" (Николай Гончар, Владимир Ресин, Геннадий Онищенко, Петр Толстой и др.) и членами Совета Федерации Зинаидой Драгункиной и Владимиром Долгих был внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О статусе столицы Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей реновации жилищного фонда в столице Российской Федерации - городе федерального значения Москве".

Поправки после их принятия должны быть внесены в закон "О статусе столицы Российской Федерации", законы о введении в силу Земельного, Градостроительного и Жилищного кодексов, о долевом строительстве, о госзакупках и о государственной регистрации недвижимости.

Согласно исходному тексту законопроекта, жителей из сносимых домов должны были переселять в новое жилье, находящееся в том же или в соседнем районе. Им будут предоставлены квартиры с отделкой и с тем же количеством комнат, общая и жилая площадь - не меньше, чем в их старых квартирах. Список домов и территорий для реновации определят власти Москвы. Заказчиком нового строительства станет новая некоммерческая организация - Фонд содействия реновации жилищного фонда в г. Москве.

По оценке соавтора законопроекта, депутата Госдумы Николая Гончара (в 1991-1993 гг. он был председателем Московского городского совета народных депутатов), затраты столичных властей на программу составят порядка 3-3,5 трлн руб. Предварительно на начало программы мэрия Москвы выделит 96 млрд руб. из городского бюджета.

Исходная версия законопроекта подверглась критике правительства и Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. По мнению его экспертов, закон не прописывал процесс переселения жителей, не согласных со сносом, и не учитывал интересы собственников нежилых помещений. Также критику законопроекта вызвало то, что он не гарантировал жилье в том же районе для проживающих по договорам соцнайма и не разъяснял вопросы компенсации собственникам коммерческих помещений.

20 апреля 2017 г. законопроект о реновации в Москве был принят в первом чтении. За документ проголосовали 397 депутатов, против высказались четверо.

Список на снос

2 мая 2017 г. был опубликован предварительный список домов, подлежащих сносу в рамках программы реновации. Вместо ранее заявленных почти 8 тыс. в него попали 4 тыс. 566 домов во всех административных округах (АО) города. Больше всего - в Восточном АО (1 тыс. 64), меньше всего - в Зеленоградском АО (34). В список оказались включены не только панельные пятиэтажки. Движение "Архнадзор" раскритиковало список, отметив, в нем есть некоторые дома на Русаковской ул., построенные в 1920-1930-х гг. в стиле конструктивизма; десятки так называемых сталинок, в том числе здания, построенные по индивидуальным проектам (на ул. Боженко и ул. Руставели). В предварительный список были включены здания, построенные до 1917 г.: например, бывшие доходные дома по адресам Каланчевская ул., д. 32 (1906 г.) и Жуков проезд, д. 21 (1911 г.). В списке оказались также деревянные двухэтажные бараки (например на 1-й ул. Лукино). Вместе с тем, в него не были включены общежития и коммуналки.

12 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из списка были исключены дома, попавшие в него "по ошибке" - всего 20 адресов. С 14 мая по 15 июня 2017 г. жильцы планируемых для реновации 4 тыс. 546 домов голосовали за участие или неучастие в программе. В поддержку участия в программе при явке в 71,6% высказались жители 90% или 4 тыс. 79 домов.

Протесты против программы, поправки в законопроект

Опросы, сборы подписей против закона о реновации и другие формы социальной активности москвичей показали, что многие жильцы не хотят переселяться в новые дома. 19 апреля 2017 г. Сергей Носков, глава управы Хамовники (Центральный административный округ), где жители ранее собрали несколько сотен голосов против сноса своих домов, заявил, что этот район не будет включен в программу реновации.

В мае-июне в Москве прошли митинги против программы реновации, в одном из них, 14 мая, по данным МВД, участвовали до 5 тыс. человек. Больше всего жителей беспокоило, что по законопроекту им будет предоставлено равнозначное по метражу, но не стоимости жилье. Также протестующие подчеркивали, что сносить собираются дома, находящиеся в хорошем состоянии.

В результате, ко второму чтению в законопроект было внесено более сотни поправок. Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, они "во многом улучшают и меняют закон, снимают напряжение".

Во втором чтении законопроект был одобрен 9 июня (за проголосовали 406 депутатов, против - двое). Согласно внесенным поправкам в законопроект, под программу реновации попали дома не выше девяти этажей, возведенные по типовым проектам в 1957-1968 гг., а также аналогичные им по характеристикам постройки других периодов. Жильцы и собственники нежилых помещений получили право на денежную компенсацию, кроме того, новое жилье должно стать не только равнозначным, но и равноценным. Собственники жилых помещений и живущие по соцнайму были уравнены в правах, прописаны вопросы, связанные с переселением владельцев ипотечных квартир. Жителям коммуналок в сносимых домах гарантированы отдельные квартиры.

Кроме того, изменилось название законопроекта: вместо "особенностей реновации" он стал касаться "особенностей регулирования отдельных правоотношений в целях реновации".

14 июня законопроект был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении ("за" - 399 голосов, "против" - 2), 28 июня - одобрен Советом Федерации ("за" голосовали 147 сенаторов, четверо воздержались).

Вопросы переселения

Власти Москвы неоднократно заявляли, что жители попавших в программу домов получат новые квартиры той же или большей площади в том же районе (для Зеленоградского АО и "новой Москвы" - в пределах округа). Как заявил мэр Сергей Собянин: "Это не какие-то небоскребы, дома от шести до четырнадцати этажей". По словам вице-мэра Марата Хуснуллина, новые дома будут монолитными или панельными, модернизированных проектов. Все новые кварталы будут обеспечены социальными объектами.

Строительство первых зданий для переселения жильцов начнется в течение года после принятия проекта. Планируется, что для реализации программы потребуется 20 лет.

19 мая 2017 г. мэр Москвы Сергей Собянин подписал городской закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации.