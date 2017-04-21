Скандалы в ходе президентской кампании во Франции. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 апреля 2017 г. во Франции пройдет первый тур выборов президента страны. В ходе предвыборной кампании обвинения в тех или иных нарушениях закона были выдвинуты в отношении трех основных претендентов на победу - кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, лидера крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидера движения "На марше" центриста Эмманюэля Макрона (всего для участия в выборах президента Франции зарегистрировано 11 кандидатов).

Франсуа Фийон, "Республиканцы"

Первый крупный скандал вокруг Франсуа Фийона разразился в конце января 2017 г. Тогда газета Canard Enchaine опубликовала журналистское расследование, в котором утверждала, что супруга Фийона Пенелопа с 1986 г. по 2013 г. (с перерывами) была оформлена в качестве личной помощницы политика в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

По сообщению газеты, на этом посту она не выполняла никаких обязанностей, при этом ежемесячно получая зарплату. В общей сложности ей выплатили не менее €600 тыс. Еще около €100 тыс. она заработала в период с мая 2012 г. по декабрь 2013 г. в качестве сотрудницы журнала Revue des Deux Mondes, принадлежащего одному из друзей Фийона, миллионеру Марку Ладре де Лашарьеру. Кроме того, по данным Canard Enchaine, во время работы Фийона в Сенате (верхняя палата парламента) в 2005-2007 гг. в парламентском аппарате в качестве юридических консультантов числились его дочь и сын, которые тогда еще учились в университете и не имели лицензии для подобной работы. Им было выплачено вознаграждение в размере €84 тыс. В СМИ это дело получило название "Пенелопагейт". 24 февраля французская прокуратура начала официальное расследование. 14 марта Фийону было предъявлено обвинение в присвоении государственных средств по делу "Пенелопагейт". 21 марта прокуратура направила в суд дополнительное обвинение по статье "мошенничество с отягчающими обстоятельствами" и "использование ложных документов". В начале апреля 2017 г. журналисты независимого интернет-издания Mediapart обнаружили новые факты о том, что супруга Фийона была трудоустроена на должность его помощника в Национальном собрании не с 1986 г., а с 1982 г.

Еще один скандал связан с компрометирующей публикацией газеты Canard Enchaine от 7 февраля 2017 г. Согласно материалу издания, в 2013 г. Фийон получил беспроцентный займ в размере €50 тыс. от Марка Ладре де Лашарьера, но не указал эту сумму в своей налоговой декларации. При этом Фийон заявил о том, что вернул долг в феврале 2017 г.

Кроме того, следователи, ведущие дело Фийона, обратили внимание на его слишком дорогие костюмы. Об этом 11 марта 2017 г. сообщило издание Journal du dimanche. Как выяснилось, с начала 2012 г. политик потратил на костюмы в общей сложности более €35 тыс. Помимо этого стало известно, что в феврале этого года еще один друг Фийона, адвокат Робер Буржи, оплатил покупку двух костюмов для политика на сумму в €13 тыс. Сам Фийон не отрицал факт подарков и подчеркнул, что в этом нет ничего противозаконного, однако позже признался, что не должен был принимать их. Данные материалы были приобщены к делу "Пенелопагейт", так как следователи подозревают, что полученные в дар предметы гардероба могут быть свидетельством завуалированной взятки. 23 марта политик заявил о том, что уже вернул подаренные костюмы.

16 марта 2017 г. Фийон в декларации указал, что владеет двумя парами наручных часов "ориентировочной" стоимостью €15 тыс. и €12 тыс. 24 марта, журналисты радиостанции Franceinfo раскрыли имена тех, кто подарил Фийону эти дорогие часы. Первого бизнесмена зовут Пабло Виктор Дана. Он подтвердил, что в 2009 г. преподнес Фийону часы собственной марки Instruments et Mesures du Temps (марка позднее была ликвидирована). Вторым дарителем оказался швейцарский производитель Rebellion. Один из сотрудников предприятия заявил журналистам, что часы были подарены в 2013 г. в качестве "жеста дружбы".

21 марта 2017 г. газета Canard Enchaine опубликовала материал, содержащий обвинения в незаконном получении денег Франсуа Фийоном. Согласно источникам газеты, он получил €50 тыс. за организацию встреч ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным и гендиректором французской нефтегазовой компании Total Патриком Пуянне во время Петербургского международного экономического форума в 2015 г. Сам Франсуа Фийон отверг эти обвинения.

Марин Ле Пен, "Национальный фронт"

Лидер крайне правой партии "Национальный фронт" и депутат Европарламента (ЕП) Марин Ле Пен оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов в связи с публикацией в декабре 2015 г. в своем аккаунте в сети Twitter фотографии обезглавленных жертв джихадистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ле Пен обвинили в пропаганде экстремизма и насилия, после чего прокуратура Нантера (под Парижем) начала расследование в ее отношении. 2 марта 2017 г. Европарламент проголосовал за снятие с Ле Пен депутатской неприкосновенности. Теперь ей может грозить тюремное заключение на срок до трех лет или штраф до €75 тыс.

Кроме того, Ле Пен подозревают в фиктивном трудоустройстве двух сотрудников "Национального фронта" в качестве ее помощников в Европарламенте (3 марта 2017 г. Марин Ле Пен была вызвана в суд). По данным следствия, оба они получали там зарплату и при этом продолжали выполнять обязанности в самой партии, что противоречит нормам ЕП. По оценкам Европарламента, их фиктивный найм обошелся бюджету ЕП в €340 тыс. Европарламент потребовал от Ле Пен выплатить эти деньги. Лидер "Национального фронта" называет все обвинения в свой адрес политическими и отказывается возмещать Европарламенту требуемые средства.

5 апреля 2017 г. французская прокуратура начала новое расследование по факту разглашения профессиональной тайны, данных личного свойства в электронной переписке и сокрытии этих деяний. Поводом для открытия еще одного производства, связанного с Марин Ле Пен послужили бумаги, изъятые следователями в ходе обыска, проведенного в штаб-квартире "Национального фронта" в Нантере 20 февраля. В кабинете главы аппарата Ле Пен Николя Лезажа были найдены полицейские документы для внутреннего пользования, которые тот мог получить лишь незаконным путем, утверждают источники в прокуратуре. В распоряжении Лезажа оказались, в частности, некие досье на разыскиваемых полицией лиц. Эти бумаги ему, вероятно, передал сотрудник полиции, ранее состоявший в "Нацфронте". Записки были получены в ноябре 2015 г. и касались рабочих совещаний, посвященных ситуации после терактов 13 ноября 2015 г. в Париже. Руководство партии утверждает, что ничего не знает об этих документах.

Эмманюэль Макрон, движение "На марше"

13 марта 2017 г. прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении Эмманюэля Макрона. Сотрудников правоохранительных органов заинтересовала его поездка в Лас-Вегас в январе 2016 г. Ее целью было участие Макрона, в то время занимавшего пост министра экономики, промышленности и информационных технологий, во встрече с бизнесменами в рамках Международной выставки электроники French Tech Night. 8 марта 2017 г. во французских СМИ (газеты Monde, Ouest-France) появилась информация о том, что организация поездки (стоимость - €380 тыс.) была поручена французской рекламной компании "Авас". При этом тендер объявлен не был, что противоречит антимонопольному законодательству Франции. Сам Макрон заявил, что ему не было известно об этих организационных подробностях.

Помимо этого, Макрон подозревается в сокрытии доходов. Антикоррупционная ассоциация заявила, что суммы, задекларированные Макроном в 2014 г., не сходятся с теми, которые он заработал в 2009-2012 гг. Так, примерно €3,3 млн он получил в Банке Ротшильдов (2008-2012) и €2,8 млн - во время работы в администрации президента Франсуа Олланда (2012-2014). При этом в 2014 г. он задекларировал €1,2 млн, а также заявил, что у него есть долг в размере €1 млн.