Террористические атаки в Великобритании с 2005 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 мая в Манчестере произошел теракт. В результате взрыва на стадионе, где в это время выступала с концертом американская певица Ариана Гранде, погибли 22 человека, 59 пострадали.

После подписания в 1998 г. Белфастского соглашения, положившего конец конфликту в Северной Ирландии и терактам, которые до этого регулярно осуществляла Ирландская республиканская армия, в Великобритании произошло четыре террористических атаки, приведших к человеческим жертвам.

7 июля 2005 г. в Лондоне исламскими террористами-смертниками была проведена серия из четырех взрывов - в 8:45 по местному времени атаке подверглись три поезда метрополитена, а в 9:47 был взорван городской автобус на площади Тависток-сквер. В результате погибли 52 человека, ранения получили более 700.

Все смертники - Мухаммед Сидик Хан, Шехзад Танвир, Хасиб Хусейн и Джермейн Линдси - были гражданами Соединенного Королевства, трое из них выросли и получили образование в Великобритании. Атаки были совершены в день начала саммита "большой восьмерки" в шотландском Глениглсе и на следующий день после объявления Лондона столицей летних Олимпийских игр 2012 г.

По итогам расследования терактов никто не был осужден. В апреле 2009 г. суд присяжных оправдал трех предполагаемых пособников организаторов преступления.

22 мая 2013 г. в районе Вулидж на юге-востоке Лондона был убит британский военнослужащий, барабанщик Королевского стрелкового полка Ли Ригби. Убийцами были два гражданина Великобритании нигерийского происхождения, приверженцы радикального ислама Майкл Адеболаджо и Майкл Адебовале.

Они сбили Ригби автомобилем, а затем добили ножами. Оба были арестованы полицией спустя 20 минут после убийства. Произошедшее было квалифицировано как теракт, 19 декабря 2013 г. их приговорили к пожизненному заключению (Адебовале - с правом досрочного освобождения через 45 лет).

22 марта 2017 г. в центре Лондона на Вестминстерском мосту автомобиль, управляемый террористом, сбил несколько пешеходов. Затем водитель бросил машину у британского парламента и попытался проникнуть в здание, набросившись с ножами на полицейского. Нападавший был застрелен. Произошедшее было расценено как теракт. Погибли пять человек, пострадали 49. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Позже была установлена личность преступника - Халид Масуд (род. в Великобритании; имя при рождении - Адриан Расселл Айао).