Взрывы складов боеприпасов на Украине. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 сентября 2017 года в поселке Калиновка (Винницкая область Украины) произошли взрывы и начался пожар на складах 48-го арсенала Вооруженных сил Украины, где на площади 60 га хранились 188 тыс. т боеприпасов (10 тыс. условных вагонов), в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

Была проведена эвакуация более 30 тыс. человек из населенных пунктов Калиновского и Винницкого районов, закрыто воздушное пространство, перекрыты авто- и железнодорожные магистрали. По предварительным данным, в результате ЧП есть человеческие жертвы.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев взрывов и пожаров на военных складах Украины. Всего с 2003 года сообщалось о десяти таких происшествиях (включая ЧП 26 сентября 2017 года). Из них три произошли на 275-й базе хранения боеприпасов в Новобогдановке Запорожской обл.

10 октября 2003 года на объединенных складах 52-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части города Артемовска (ныне - Бахмут, Донецкая область) возник пожар, приведший к взрывам боеприпасов. Ранения получили два человека, в том числе 15-летняя школьница. Взрывы продолжались сутки, были эвакуированы более 1,5 тыс. жителей. С помощью пожарного танка удалось предотвратить возгорание хранилища, где находились ракеты-снаряды к системе "Град", это фактически спасло город. Пожар произошел из-за несанкционированных сварочных работ, которые проводили два прапорщика базы с целью хищения металла.

6 мая 2004 года на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов в селе Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области загорелся и взорвался склад. Пожар удалось локализовать только 19 мая. В результате погибли пять человек (в том числе трое саперов), десятки человек получили ранения, были разрушены гражданские и военные постройки, полностью уничтожена узловая станция железной дороги Федоровка. В 2008 году по делу о халатности, краже военного имущества и подлоге были осуждены на 6 лет лишения свободы начальник части подполковник Сергей Лилов и солдат срочной службы Олег Селин.

23 февраля 2005 года из-за пожара начали взрываться боеприпасы на артскладах 275-й базы хранения в Новобогдановке. Пожар возник из-за перегрева на солнце дымовой мины и был локализован через несколько часов после возникновения. В результате ЧП погиб один человек - местная жительница, получившая смертельные ранения осколками.

6 мая 2005 года произошел пожар на складах 47-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления Минобороны Украины в Славутском районе Хмельницкой области. Пожар стал причиной взрывов 50 вагонов зенитных и артиллерийских снарядов. Ранения получили девять военнослужащих.

19 августа 2006 года на территории 275-й базы в Новобогдановке произошел пожар на площадке временного хранения снарядов. Пострадали шесть военнослужащих. Возгорание было ликвидировано 21 августа.

27 августа 2008 года в результате пожара на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ в городе Лозовая Харьковской области были уничтожены несколько тысяч тонн боеприпасов, в том числе тактических ракет для комплексов "Луна-М", артиллерийских и танковых снарядов. Взрывы прекратились только 9 сентября.

В результате были уничтожены несколько жилых домов в Лозовой и расположенных неподалеку населенных пунктах, один человек получил ранения. Суд признал виновными в ЧП, но затем амнистировал командира арсенала Алексея Полякова и его заместителя Александра Заику (было установлено, что они не распорядились ликвидировать свалку, пожар на которой перекинулся на склады). По утверждению Полякова, свалку могли поджечь его подчиненные, чтобы скрыть недостачу боеприпасов.

29 октября 2015 года произошел пожар на складе в поселке Сватово Луганской области, где хранилось около 3,5 тыс. т боеприпасов для систем "Град", "Смерч" и "Ураган". Площадь возгорания только на территории военного объекта составила около 9 тыс. кв. м. В результате происшествия более 50 человек пострадали, четверо погибли. Серьезные повреждения получили несколько десятков многоквартирных жилых домов. Причиной пожара, по данным генпрокуратуры Украины, стала халатность должностных лиц.

23 марта 2017 года в Балаклеевском районе Харьковской области на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале (рассчитан на хранение 150 тыс. т боеприпасов) произошло возгорание, за ним последовала детонация боеприпасов. Из зоны возможного поражения были эвакуированы почти 20 тыс. человек. В результате ЧП погибли женщина, еще пять человек получили ранения. Взрывы закончились 28 марта.

По сообщению министра обороны Украины Степана Полторака, причиной происшествия могла быть диверсия. В то же время представители "Оппозиционного блока" в Верховной раде высказывали мнение, что взрыв мог быть организован для сокрытия хищения вооружения. Председатель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский рассказал журналистам, что в результате пожара Украина лишилась боеприпасов на сумму $1 млрд.

22 сентября 2017 года на территории воинской части в селе Новоянисоль под Мариуполем (Донецкая область) возник пожар на территории военного склада. Погибших и пострадавших не было, повреждения получили шесть дворовых хозяйств. По сообщению Минобороны Украины, причиной возгорания стал умышленный поджог неизвестными гражданскими лицами сухой травы, совершенный рядом с территорией части. 23 сентября пожар был ликвидирован, 24 сентября саперы завершили разминирование склада и прилегающей территории.