История продажи Аляски США. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 октября 2017 года исполняется 150 лет со дня официальной церемонии передачи русских владений в Северной Америке под юрисдикцию США, которая состоялась в городе Новоархангельске (ныне - город Ситка, штат Аляска).

Русская Америка

Аляска была открыта в 1732 году русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в ходе экспедиции на боте "Святой Гавриил". Более подробно полуостров был изучен в 1741 году Второй Камчатской экспедицией Витуса Беринга и Алексея Чирикова. В 1784 году на остров Кадьяк у южного побережья Аляски прибыла экспедиция иркутского купца Григория Шелихова, которая основала первое поселение Русской Америки - Гавань Трех Святителей. С 1799 по 1867 год Аляска и прилегающие к ней острова находились под управлением Российско-американской компании (РАК).

Она была создана по инициативе Шелихова и его наследников и получила монопольное право на промыслы, торговлю и разработку полезных ископаемых на северо-западе Америки, а также на Курильских и Алеутских островах. Кроме того, Российско-американской компании принадлежало исключительное право открытия и присоединения к России новых территорий в северной части Тихого океана.

В 1825-1860 годах служащие РАК обследовали и картографировали территорию полуострова. Местные племена, попавшие в зависимость от компании, были обязаны организовывать промысел пушного зверя под руководством сотрудников РАК. В 1809-1819 годах стоимость добытых на Аляске мехов составила свыше 15 млн руб., то есть примерно 1,5 млн руб. в год (для сравнения - все доходы российского бюджета в 1819 году исчислялись 138 млн руб.).

В 1794 году на Аляску прибыли первые православные миссионеры. В 1840 году была организована Камчатская, Курильская и Алеутская епархия, в 1852 году русские владения в Америке были выделены в Новоархангельское викариатство Камчатской епархии. К 1867 году на полуострове жили около 12 тыс. представителей коренных народов, принявших православие (всего население Аляски на тот момент составляло около 50 тыс. человек, в том числе русских - около 1 тыс.).

Административным центром русских владений в Северной Америке был Новоархангельск, их общая территория составляла около 1,5 млн кв. км. Границы Русской Америки были закреплены договорами с США (1824) и Британской империей (1825).

Планы продажи Аляски

Впервые в правительственных кругах идея продажи Аляски США была высказана весной 1853 года генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским. Он представил императору Николаю I записку, в которой доказывал, что России необходимо отказаться от владений в Северной Америке. По мнению генерал-губернатора, Российская империя не имела необходимых военных и экономических средств для защиты этих территорий от притязаний США.

Муравьев писал: "Должно убедиться в мысли, что Северо-Американские Штаты неминуемо распространятся по всей Северной Америке, и нам нельзя не иметь в виду, что рано или поздно придется им уступить североамериканские владения наши". Вместо развития Русской Америки Муравьев-Амурский предлагал сосредоточиться на освоении Дальнего Востока, имея при этом США в качестве союзника против Британии.

Позднее главным сторонником продажи Аляски США выступал младший брат императора Александра II, председатель Государственного совета и управляющий Морским министерством великий князь Константин Николаевич. 3 апреля (22 марта по старому стилю) 1857 года в письме на имя министра иностранных дел Александра Горчакова он впервые на официальном уровне предложил продать полуостров Соединенным Штатам. В качестве аргументов в пользу заключения сделки великий князь ссылался на "стесненное положение государственных финансов" и якобы низкую доходность американских территорий.

Кроме того, он писал, что "не следует себя обманывать и надобно предвидеть, что Соединенные Штаты, стремясь постоянно к округлению своих владений и желая господствовать нераздельно в Северной Америке, возьмут у нас помянутые колонии, и мы не будем в состоянии воротить их".

Император поддержал предложение брата. Записка также была одобрена главой внешнеполитического ведомства, однако Горчаков предлагал не спешить с решением вопроса и отложить его до 1862 года. Российскому посланнику в США барону Эдуарду Стеклю было поручено "выведать мнение Вашингтонского кабинета по сему предмету".

Как глава Морского ведомства великий князь Константин Николаевич отвечал за безопасность заокеанских владений, а также за развитие Тихоокеанского флота и Дальнего Востока. В этой сфере его интересы сталкивались с Российско-американской компанией. В 1860-е годы брат императора начал кампанию по дискредитации РАК и противодействию ее работе. В 1860 году по инициативе великого князя и министра финансов России Михаила Рейтерна была проведена ревизия компании.

Официальное заключение показало, что ежегодные доходы казны от деятельности РАК составляли 430 тыс. руб. (для сравнения - общие доходы госбюджета в том же году составили 267 млн руб.). В итоге Константину Николаевичу и поддерживавшему его министру финансов удалось добиться отказа в передаче компании прав на освоение Сахалина, а также отмены многих торговых льгот, что привело к значительному ухудшению финансовых показателей РАК.

Заключение сделки

28 (16) декабря 1866 года в Санкт-Петербурге в здании Министерства иностранных дел состоялось специальное совещание по вопросу о продаже русских владений в Северной Америке. В нем участвовали император Александр II, великий князь Константин Николаевич, министр финансов Михаил Рейтерн, морской министр Николай Краббе, российский посланник в США барон Эдуард Стекль.

На совещании единогласно была достигнута договоренность о продаже Аляски. Однако это решение не было предано огласке. Секретность была настолько высокой, что, например, военный министр Дмитрий Милютин узнал о продаже региона только после подписания договора из британских газет. А правление Российско-американской компании получило уведомление о сделке через три недели после ее официального оформления.

Заключение договора состоялось в Вашингтоне 30 (18) марта 1867 года. Документ подписали российский посланник барон Эдуард Стекль и государственный секретарь США Уильям Сьюард. Сумма сделки составила $7 млн 200 тыс., или более 11 млн руб. (в пересчете на золото - 258,4 тыс. тройских унций или $322,4 млн в современных ценах), которые США обязались выплатить в десятимесячный срок. При этом в апреле 1857 года в докладной записке главного правителя русских колоний в Америке Фердинанда Врангеля территории на Аляске, принадлежащие Российско-американской компании, оценивались в 27,4 млн руб.

Договор был составлен на английском и французском языках. К США перешли весь полуостров Аляска, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море. Общая площадь проданной сухопутной территории составила 1 млн 519 тыс. кв. км. Согласно документу, Россия безвозмездно передавала США все имущество РАК, включая здания и постройки (за исключением церквей), и обязалась вывести с Аляски свои войска. Коренное население переводилось под юрисдикцию Соединенных Штатов, русские жители и колонисты получали право в течение трех лет переехать в Россию.

Российско-американская компания подлежала ликвидации, ее акционеры в итоге получили незначительные компенсации, выплата которых затянулась до 1888 года.

15 (3) мая 1867 года договор о продаже Аляски был подписан императором Александром II. 18 (6) октября 1867 года Правительствующий сенат принял указ об исполнении документа, русский текст которого под заголовком "Высочайше ратифицированная конвенция об уступке Северо-Американским Соединенным Штатам Российских Северо-Американских Колоний" был опубликован в Полном собрании законов Российской империи. 3 мая 1867 года договор ратифицировал Сенат США. 20 июня в Вашингтоне состоялся обмен ратификационными грамотами.

Исполнение договора

18 (6) октября 1867 года в Новоархангельске состоялась официальная церемония передачи Аляски в собственность США: под орудийные салюты был спущен русский флаг и поднят американский. Со стороны России протокол о передаче территорий подписал специальный правительственный комиссар, капитан 2 ранга Алексей Пещуров, со стороны Соединенных Штатов - генерал Лоуэлл Руссо.

В январе 1868 года 69 солдат и офицеров Новоархангельского гарнизона были вывезены на Дальний Восток, в город Николаевск (ныне - Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край). Последняя группа русских - 30 человек - покинула Аляску 30 ноября 1868 года на купленном для этих целей судне "Крылатая стрела", которое следовало в Кронштадт. Американское подданство приняли только 15 человек.

27 июля 1868 года Конгресс США утвердил решение о выплате России средств, оговоренных в соглашении. При этом, как следует из переписки российского министра финансов Рейтерна с послом в США бароном Стеклем, $165 тыс. из общей суммы ушло на взятки сенаторам, способствовавшим принятию решения Конгрессом. 11 млн 362 тыс. 482 руб. в том же году поступили в распоряжение российского правительства. Из них 10 млн 972 тыс. 238 руб. было израсходовано за границей на покупку оборудования для строящихся Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог.