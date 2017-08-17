Теракты с использованием автотранспорта с 2016 года. Хронология

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2017 года пикап въехал в толпу людей в центре Барселоны (Испания). По словам очевидцев, погибли не менее трех человек. Как сообщает агентство Франс Пресс, полиция назвала случившееся терактом. В 2016-2017 годах в мире произошел ряд террористических атак, в ходе которых нападающие направляли грузовые или легковые автомобили на пешеходов. Восемь из этих инцидентов (включая ЧП в Барселоне) привели к человеческим жертвам. Первым и наиболее крупным по числу погибших был теракт во французской Ницце.

14 июля 2016 года в Ницце во время гуляний в честь Национального праздника (также известен как День взятия Бастилии) на Английской набережной 19-тонный грузовой автомобиль врезался в толпу людей, которые пришли посмотреть салют. Преступник, намеренно делая зигзаги, стремился задавить как можно больше людей. В толпе ему удалось проехать около 2 км. В результате атаки погибли 85 человек (в т. ч. гражданки РФ Виктория Савченко и Алина Богданова) и около 200 человек пострадали. Полицейские застрелили водителя грузовика - француза тунисского происхождения Мохамеда Лауэж Булеля. Президент Франции Франсуа Олланд в своем обращении к народу назвал случившееся террористическим актом. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).

19 декабря 2016 года на площади Брайтшайдплац в Берлине многотонный тягач с прицепом врезался в толпу посетителей рождественской ярмарки. В результате инцидента погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Игода По данным немецких правоохранительных органов, атаку устроил тунисец Анис Амри, который предварительно застрелил водителя-поляка и завладел его большегрузным автомобилем. После теракта Амри удалось покинуть Германию. 23 декабря 2016 года на окраине Милана (Италия) в ходе полицейской проверки он открыл стрельбу по патрульным и был ликвидирован ответным огнем.

7 января 2017 года в Иерусалиме четыре израильских военнослужащих погибли и еще более десяти человек получили травмы в результате наезда грузовика на пешеходов. Сидевший за рулем транспортного средства человек был ликвидирован военными. Как сообщил официальный представитель правоохранительных органов Израиля, водителем был 28-летний израильский араб Фади аль-Канбар. Полиция Израиля расценила произошедшее как теракт. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что преступник, вероятно, являлся сторонником террористической организации Игода 9 января 2017 года по подозрению к причастности к атаке полиция задержала девять человек, в т. ч. пять членов семьи террориста.

22 марта 2017 года в центре Лондона на Вестминстерском мосту автомобиль, управляемый террористом, сбил несколько пешеходов. Затем водитель бросил машину у британского парламента и попытался проникнуть в здание, набросившись с ножами на полицейского. Нападавший был застрелен. Произошедшее было расценено как теракт. Погибли пять человек, среди нескольких десятков пострадавших граждане 11 стран. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация Игода Позже была установлена личность преступника - Халид Масуд (род. в Великобритании; имя при рождении - Адриан Расселл Айао).

7 апреля 2017 года на ул. Дроттнинггатан в центре Стокгольма в толпу въехал грузовик, который затем врезался в стену универмага Ahlens. В результате происшествия погибли пять человек, 15 человек получили ранения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал случившееся террористическим актом и "нападением на страну". По делу о теракте шведская прокуратура задержала двух человек, в том числе предполагаемого водителя - 39-летнего Рахмата Акилова из Узбекистана. 11 апреля 2017 года адвокат подозреваемого Юхан Эрикссон сообщил Стокгольмскому окружному суду, что Акилов признал свою вину. ЧП в Стокгольме 7 апреля стало первой террористической атакой с человеческими жертвами в истории современной Швеции (без учета применения взрывчатых веществ в криминальных конфликтах).

3 июня 2017 года в британской столице на Лондонском мосту трое мужчин на микроавтобусе начали давить пешеходов. Затем террористы доехали до рынка Боро-маркет, вышли из автомобиля и попытались напасть с ножами на прохожих, но были застрелены полицией. В результате теракта погибли восемь человек (не включая нападавших), 48 человек были госпитализированы. Правоохранительные органы заявили, что инцидент является терактом. 4 июня 2017 года ответственность за атаку взяла на себя ИГ.