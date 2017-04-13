Американская авиационная бомба MOAB. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 апреля 2017 г. в Министерстве обороны США подтвердили ранее распространенную в СМИ информацию о том, что в Афганистане состоялось первое боевое применение авиационной бомбы MOAB.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (сокр. MOAB, "Джи- би-ю-43/Б, Тяжелый боеприпас фугасного действия") - американская авиационная бомба, самый мощный неядерный боеприпас, стоящий на вооружении США. Иногда MOAB расшифровывается как Mother of all bombs, с англ. - "мать всех бомб".

Является дальнейшим развитием фугасных авиабомб BLU-82, активно использовавшихся в начале 1970-х гг. во время войны во Вьетнаме и 1991 г. - при операции "Буря в пустыне". MOAB был разработан в 2002-2003 гг. Исследовательской лабораторией ВВС США (база Райт-Патерсон, штат Огайо). Первые испытания были проведены в марте 2003 г. До 2017 г. в бою MOAB ни разу не использовался.

Характеристики

MOAB представляет собой авиационную бомбу с инерциальным и спутниковым наведением. Сбрасывается с адаптированных транспортных самолетов Lockheed C-130 Hercules. Вес бомбы - 9 т 840 кг, из них вес боевой части - 8 т 480 кг.

Боевая часть состоит из взрывчатого вещества H6, состоящего из гексогена, тринитротолуола, алюминиевой воды, воска и хлорида кальция. Позволяет поражать живую силу противника на большой площади. Бомба неэффективна против бункеров и бронированных целей.

Официально характеристики MOAB не публиковались, согласно открытым данным, мощность бомбы - 11 т в тротиловом эквиваленте, в 1,3 тыс. раз меньше мощности атомной бомбы, сброшенной 6 августа 1945 г. на Хиросиму. Площадь поражения - 1,5 тыс. м.

Информация о числе изготовленных экземплярах MOAB отсутствует.

Аналоги

11 сентября 2007 г. в России была испытана Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности. По данным Минобороны РФ, она превосходит по мощности MOAB в 4 раза (44 т в тротиловом эквиваленте), по площади поражения - 2 раза (3 тыс. м). Для доставки используется стратегический бомбардировщик Ту-160.