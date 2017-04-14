Доходы членов правительства и Администрации президента РФ с 2012 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 апреля 2017 г. опубликованы декларации о доходах чиновников Администрации президента РФ и членов российского правительства.

Инфографика 10 кремлевских чиновников с самыми высокими доходами В пятницу на официальном сайте кабинета министров была опубликована декларация о доходах чиновников за 2016 год.

В Администрации президента лидером по уровню доходов стал первый заместитель руководителя Администрации Сергей Кириенко, заработавший 85 млн 487 тыс. руб. Самый скромный доход задекларировала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - около 2 млн 800 тыс. руб.

Среди членов правительства больше всех - 582 млн 146 тыс. руб. - заработал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Его доход составил 582 млн 146 тыс. руб., что почти в 68 раз больше, чем у российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Меньше всех заработал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, задекларировавший 5 млн 600 тыс. руб.

Законодательные основы декларирования доходов

Впервые требование предоставлять сведения о доходах и имуществе в отношении госслужащих в России было введено в 1995 г., однако тогда вся эта информация получала статус служебной тайны и не публиковалась. Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 г. Сведения об имущественном положении и доходах государственных чиновников, членов их семей, депутатов Госдумы и членов СФ подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах.

Доходы за 2012 г.

Самыми богатым членом правительства по итогам 2012 г. оказался первый вице-премьер Игорь Шувалов. Его доход составил 226 млн 38 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2011 г. в 23,5 раза (9 млн 606 тыс. руб. в 2011 г.). Заработок супруги Шувалова Ольги, напротив, сократился с 364 млн 965 тыс. руб. в 2011 г. до 222 млн руб. в 2012 г. (более чем в 1,6 раза). Годом ранее семья первого вице- премьера лидировала по совокупному доходу среди членов российского правительства (374 млн 571 тыс.). Среди задекларированной недвижимости в России были указаны две квартиры в долевой и совместной собственности и жилой дом на правах найма, а также земельный участок и дом в ОАЭ, дом и квартира в Австрии и Великобритании (все - на правах аренды). В автопарке первого вице-премьера числились пять автомобилей в совместной собственности с женой.

Меньше всех в правительстве заработал министр регионального развития Игорь Слюняев, который задекларировал 2 млн 602 тыс. руб.

В Администрации президента в 2012 г. на первом месте оказался помощник главы государства Юрий Трутнев, который задекларировал 210 млн 602 тыс. руб. В 2004-2012 гг. Трутнев занимал пост министра природных ресурсов и экологии РФ. С 2008 г. он являлся лидером по доходам в российском кабинете министров (заработок за 2011 г. - 211 млн 612 тыс. руб.). В декларации Трутнева за 2012 г. были указаны земельный участок, дача, гостевой дом и техническое строение (все - в совместной собственности), а также четыре автомобиля, автоприцеп, квадроцикл и снегоход, которыми он владел вместе с женой.

Самым бедным стал заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов - 2 млн 613 тыс. руб.

Доходы за 2013 г.

Лидером по доходам в 2013 г. среди членов кабинета стал министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, который заработал 282 млн 908 тыс. руб. В его собственности в России была задекларирована квартира, в пользовании - восемь участков, жилых домов и квартир, одна из которых находилась в Великобритании. Также министр имел в пользовании "помещение в загородном доме" в Италии и гараж в Великобритании. Абызов владел двумя автомобилями, тремя мотоциклами ("Харли-Дэвидсон", "БМВ", "Дукати"), вертолетом "Робинсон" (Robinson R44 Clipper II) и снегоходом "Ямаха". Доход супруги Абызова составил 341 тыс. руб., при этом она являлась владелицей пяти автомобилей, шести земельных участков, жилых домов и квартир в России, а также недвижимости в Италии и Великобритании (все - на правах аренды).

Лидер прошлогоднего рейтинга первый вице-премьер Игорь Шувалов оказался на втором месте - 240 млн 978 тыс. руб., его супруга задекларировала доход в размере 237 млн 154 тыс. руб. При этом по совокупному доходу - 478 млн 132 тыс. - семья Игоря Шувалова оказалась самой состоятельной в Кремле и Белом доме. Согласно декларации, Шувалов продолжал арендовать недвижимость в Австрии и Великобритании. Дома и земельные участки за границей задекларировали также Александр Хлопонин (в Италии; совместно с супругой) и вице- премьер Ольга Голодец (в Италии и Швейцарии; на правах долевой собственности).

Меньше всего в правительстве заработал министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров - 3 млн 566 тыс. руб.

В Администрации президента РФ наибольшую сумму - 79 млн 463 тыс. руб. - задекларировал Олег Белавенцев, назначенный в 2014 г. полпредом президента РФ в Крымском федеральном округе. До этого он занимал должность генерального директора ОАО "Славянка". Наибольший совокупный доход задекларировала семья Олега Морозова, начальника Управления внутренней политики: сам чиновник заработал 7 млн 330 тыс., его супруга Земфира - 84 млн 171 тыс. руб. Наименьший доход за 2013 г. в своей декларации указал помощник президента РФ Владислав Сурков - 5 млн 61 тыс. руб.

Доходы за 2014 г.

В 2014 г. в правительстве самый высокий доход задекларировал вице-премьер Александр Хлопонин - 280 млн 624 тыс. руб. При этом его супруга заработала 8 млн 221 тыс. руб. Таким образом, семья Хлопониных стала лидером и по совокупному семейному доходу среди зампредов правительства - 288 млн 845 тыс. руб. Вице-премьер в своей декларации указал 25 земельных участков, два жилых дома и одну квартиру. Один из участков и дом - в Италии, в совместной собственности с женой.

Меньше всех среди членов правительства заработал в 2014 г. министр сельского хозяйства Николай Федоров - 4 млн 743 тыс. руб.

В Администрации президента РФ самым богатым по итогам 2014 г. стал начальник Управления по социально- экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Олег Говорун. Его доход составил 114 млн 298 тыс. руб. Меньше всех вновь заработал Владислав Сурков, помощник президента РФ - 8 млн 209 тыс. руб. При этом ни машин, ни недвижимости у него в собственности не было, лишь служебная квартира. Супруга Суркова принесла в общий доход семьи 4 млн 920 тыс. руб. Она также владела шестью земельными участками, двумя жилыми домами, квартирой и тремя легковыми автомобилями.

Доходы за 2015 г.

Среди членов правительства больше всех по итогам 2015 г. задекларировал министр РФ по работе с Открытым правительством Михаил Абызов - 455 млн 580 тыс. руб. Вместе со своей супругой он лидирует и по совокупному семейному доходу - 456 млн 258 тыс. руб. Наименьший заработок указал глава Минкомсвязи Николай Никифоров - 5 млн 788 тыс. руб. Три министра правительства РФ владели недвижимостью за рубежом. Вице-премьер Александр Хлопонин задекларировал земельный участок и дом в Италии (совместно с супругой). Министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову принадлежали вместе с женой земля, жилой дом и квартира во Франции, зампреду кабинета Ольге Голодец - доля в квартире в Италии и часть дачи в Швейцарии.

По итогам 2015 г. самый высокий доход в Администрации президента РФ задекларировал Вячеслав Володин, первый заместитель руководителя Администрации, - 87 млн 99 тыс. руб. В собственности у него находились 12 объектов недвижимости, еще три - в пользовании, однако не было ни одного автомобиля. Меньше всех заработал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев - 4 млн 857 тыс. руб. При этом у него также не было автомобилей, а из объектов недвижимости он задекларировал только земельный участок и квартиру в долевой собственности.

Лидером по совокупному доходу стала семья пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова - 125 млн 775 тыс. руб. Большая часть из этой суммы - 89 млн 39 тыс. - принадлежала супруге Пескова Татьяне Навке. Она же являлась единственной владелицей иностранной недвижимости среди членов Администрации президента и их семей - квартиры в США. У жены помощника президента Андрея Фурсенко в декларации также была указана недвижимость за границей - апартаменты, автостоянка и подсобное помещение в Латвии, - однако не в собственности, а в пользовании.