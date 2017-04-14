Доходы депутатов Госдумы РФ седьмого созыва

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 апреля 2017 г. опубликованы декларации о доходах депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва.

Представитель "Единой России" Андрей Палкин, заработавший 678 млн 472 тыс. руб., стал лидером по доходам среди членов нижней палаты парламента в 2016 г. Единоросс Николай Борцов с 604 млн 707 тыс. руб. занимает второе место. На третьем - самый богатый депутат 2014 и 2013 гг., член фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев с доходом в 527 млн 611 тыс. руб. На первом месте по совокупному семейному доходу - Александр Некрасов от КПРФ. Сам парламентарий заработал 4 млн 934 тыс. руб., а его супруга - 645 млн 996 тыс. руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2016 г. получил 62 млн 129 тыс. руб., что почти на 25 млн меньше, чем в 2015 г., когда он занимал пост первого замруководителя Администрации президента РФ.

Депутатский корпус после выборов

Государственная дума седьмого созыва была избрана 18 сентября 2016 г. сроком на пять лет: половина депутатов - 225 человек - по партийным спискам, другая половина - по одномандатным избирательным округам. По итогам распределения мест "Единая Россия" получила 343 мандата, обеспечив себе конституционное большинство, КПРФ - 42, ЛДПР - 39, "Справедливая Россия" - 23 мандата. Два места достались представителям "Гражданской платформы" и "Родины" Рифату Шайхутдинову и Алексею Журавлеву, которые отказались вступать в депутатские объединения и остались независимыми парламентариями. Самовыдвиженец Владислав Резник предпочел присоединиться к фракции "Единая Россия", членом которой он был в шестом созыве Госдумы.

В нижнюю палату были избраны 450 депутатов. Однако к началу работы Госдумы 5 октября 2017 г. численность парламентариев сократилась до 449, поскольку спикер прошлого созыва Сергей Нарышкин ("Единая Россия"), избранный по Кингисеппскому одномандатному округу №112 Ленинградской области, возглавил Службу внешней разведки РФ. Осенью 2017 г. в округе состоятся дополнительные выборы.

Состав Думы обновился на 48,55%: из 449 депутатов 231 человек работал в шестом составе палаты, остальные - новички (206) и члены прошлых созывов Госдумы (12 человек).

Законодательные основы декларирования доходов

Впервые требование предоставлять сведения о доходах и имуществе в отношении госслужащих в России было введено в 1995 г., однако тогда вся эта информация получала статус служебной тайны и не публиковалась. Указ президента о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей был подписан в 2009 г. Сведения об имущественном положении и доходах государственных чиновников, членов их семей, депутатов Госдумы и членов СФ подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах.

Предвыборные декларации

Совокупный доход избранных депутатов превысил 9 млрд 200 млн руб. Более 76% этой суммы (или около 7 млрд) обеспечили 17 парламентариев, чей годовой заработок превысил 100 млн руб. Среди них 13 от "Единой России", по одному от КПРФ и ЛДПР, двое - от "Справедливой России". Еще восемь депутатов (шесть - от "Единой России", один от ЛДПР и один самовыдвиженец) задекларировали доходы в размере от 50 млн до 100 млн руб. (в совокупности - около 610 млн или около 7% доходов всего корпуса). В их числе председатель Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия"), до избрания занимавший должность первого замруководителя Администрации президента РФ. В 2015 г. он заработал 87 млн 99 тыс. руб., что в 9,6 раз выше дохода спикера шестого созыва Сергея Нарышкина (9 млн 48 тыс.).

Самые богатые и бедные депутаты

Рейтинг избранных депутатов по доходам возглавляли представители фракции парламентского большинства, при этом двое из них - Леонид Симановский и Николай Борцов - работали в прошлом созыве Думы. Первое место занял одномандатник Андрей Палкин, предприниматель из Архангельской области. На момент подачи предвыборной декларации ему принадлежало восемь строительных компаний и заводов, доход за 2015 г. составил 1 млрд 475 млн 649 тыс. руб. Он же стал рекордсменом по количеству недвижимости и транспорта: 59 квартир и 201 транспортное средство (в основном, строительная техника). Однако 9 марта 2017 г. Арбитражный суд Архангельской области начал в отношении Палкина процедуру банкротства. Из-за неуплаты налогов на имущество и доходы долг депутата перед федеральным, региональным и местным бюджетами (Архангельской обл. и г. Котласса) превысил 147 млн руб., его имущество арестовано.

Леонид Симановский, возглавлявший в 2015 г. рейтинг самых богатых депутатов прошлого созыва, оказался на втором месте в новом составе палаты. Согласно опубликованной весной 2016 г. декларации, его доход составлял 907 млн 632 тыс. руб., а вместе с супругой - 939 млн 269 тыс. руб. (первое место по совокупному доходу в Госдуме). К осени 2016 г., ко дню подачи предвыборной декларации, состояние депутата возросло до 909 млн 362 тыс. руб. (сведений о супруге уже не указано). Согласно русской версии журнала Forbs, Симановский - владелец 1,6% акций компании "Новатэк" - входит в сотню богатейших бизнесменов России (87-е место в 2016 г.), его состояние журнал оценил в $950 млн.

Третье место - у бывшего владельца ОАО "Лебедянский" Николая Борцова (144-е место в рейтинге Forbs, $550 млн), избранного от Липецкого одномандатного округа. По итогам 2015 г. парламентарий задекларировал 799 млн 140 тыс. руб., сведений о супруге не указал. При этом Борцов стал рекордсменом среди депутатов по совокупному размеру банковских счетов - 9 млрд 606 млн 892 тыс. руб. (для сравнения: у Симановского - 2 млрд 992 млн 76 тыс. руб.).

Самый низкий задекларированный доход - у лидера партии "Гражданская платформа" Рифата Шайхутдинова - 5 тыс. 318 руб. При этом ему на праве совместной собственности принадлежала квартира и два дома, в том числе в Италии площадью 175,7 кв. м, также он имеет банковские счета на 818 тыс. руб. Самый молодой депутат Госдумы стал одновременно и самым бедным из народных избранников: 21-летний руководитель молодежной организации ЛДПР Василий Власов ничего не заработал в 2015 г., а на банковском счету задекларировал 51 руб.

Доходы супругов депутатов

Среди жен и мужей парламентариев первенство принадлежало супруге депутата прошлого созыва Валерия Гартунга ("Справедливая Россия"). Марина Гартунг, совладелица ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (48,92%), в 2015 г. заработала 244 млн 98 тыс. руб. - в 13 раз больше своего мужа. Самый скромный доход задекларировала Марина Веллер, супруга бывшего мэра Мурманска Алексея Веллера ("Единая Россия"), - 1 руб. 23 коп.

Доходы лидеров фракций

Среди лидеров фракций первое место за 2015 г. было у главы КПРФ Геннадия Зюганова (6 млн 539 тыс.; у супруги - 184 тыс.), второе - у руководителя единороссов Владимира Васильева (5 млн 689 тыс.; у супруги - 271 тыс.). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заработал 5 млн 307 тыс. руб., глава "Справедливой России" Сергей Миронов - 4 млн 736 тыс. руб. (его супруга - 240 тыс. руб.).