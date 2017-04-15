Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

История праздника Пасхи. Досье

Биографии и справки
15 апреля, 13:22 UTC+3
В 2017 году католики и православные встретят праздник в один день
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2017 г. христианский мир будет отмечать Пасху - главный праздник в честь воскрешения Иисуса Христа. В этом году православная и католическая Пасха празднуются в один день.

Смотрите также
10 фактов о Благодатном огне

Слово "Пасха", по одной из версий, происходит от названия еврейской Пасхи - Песах, по другой, - от древнегреческого слова "пасхо", что означает "страдать". История праздника уходит в глубокую древность. Примерно 5 тыс. лет назад иудейские племена отмечали Песах весной как праздник отела скота, затем его связывали с началом жатвы, позднее - с Исходом евреев из Египта.

Христиане же вложили в этот праздник иной смысл и отмечают его в связи с Воскресением Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Иисус был распят на кресте в Иерусалиме в день празднования Песаха (в начале 30-х гг. I в. н. э.). Его тело было погребено в искусственной пещере, а по прошествии двух дней Христос воскрес.

В первые века христианства Песах и Пасха праздновались в один день. В 325 г. первый собор представителей христианской церкви в Никее постановил, что христиане не должны отмечать Пасху одновременно с иудеями. Тогда же было принято решение, что Пасха Христова должна праздноваться в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. Таким образом, праздник выпадает каждый год на разные дни. Дата исчисляется по лунно-солнечному календарю, для чего используют специальные таблицы - пасхалии. Если полнолуние падает на субботу или воскресенье, то празднование переносится на следующее воскресенье.

Смотрите также
Куличи и творожная пасха: рецепты Кремля и Новоспасского монастыря

После 1054 г., когда произошло разделение христианской церкви на католическую (с центром в Риме) и православную (с центром в Константинополе), и католики, и православные на протяжении пяти веков продолжали отмечать Пасху одновременно. Изначально пасхальное богослужение проводилось вечером в субботу, в XIV в. традиция поменялась, и литургия была перенесена на воскресное утро.

В 1582 г. буллой папы Григория XIII в католических странах была введена новая система летоисчисления (григорианский календарь), заменившая юлианский календарь (введен Юлием Цезарем в 45 г. до н. э.), по которому рассчитывается православная Пасха. Из-за этого дата празднования Пасхи у католиков и православных перестала совпадать. Но раз в несколько лет католическая и православная Пасха празднуются в один день. Так происходит, когда православная Пасха переносится на следующее воскресенье (после полнолуния, падающего на субботу или воскресенье, что не учитывает католическая церковь), и происходит совпадение католического и православного праздников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Православная Пасха
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
Ту-95МС
3
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
11
Военно-морская мощь российского Каспия
14
Армейские международные игры. Досье
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: российская ракета "Циркон" достигла на испытаниях восьми скоростей звука
2
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
3
Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"
4
Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением
5
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
6
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
7
Медведчук: Киев лишит оснований передачу Крыма УССР, если отменит все советские законы
Темы дня
Загрузка...
Реклама