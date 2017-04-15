История праздника Пасхи. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2017 г. христианский мир будет отмечать Пасху - главный праздник в честь воскрешения Иисуса Христа. В этом году православная и католическая Пасха празднуются в один день.

Слово "Пасха", по одной из версий, происходит от названия еврейской Пасхи - Песах, по другой, - от древнегреческого слова "пасхо", что означает "страдать". История праздника уходит в глубокую древность. Примерно 5 тыс. лет назад иудейские племена отмечали Песах весной как праздник отела скота, затем его связывали с началом жатвы, позднее - с Исходом евреев из Египта.

Христиане же вложили в этот праздник иной смысл и отмечают его в связи с Воскресением Иисуса Христа. Согласно Евангелию, Иисус был распят на кресте в Иерусалиме в день празднования Песаха (в начале 30-х гг. I в. н. э.). Его тело было погребено в искусственной пещере, а по прошествии двух дней Христос воскрес.

В первые века христианства Песах и Пасха праздновались в один день. В 325 г. первый собор представителей христианской церкви в Никее постановил, что христиане не должны отмечать Пасху одновременно с иудеями. Тогда же было принято решение, что Пасха Христова должна праздноваться в первое воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. Таким образом, праздник выпадает каждый год на разные дни. Дата исчисляется по лунно-солнечному календарю, для чего используют специальные таблицы - пасхалии. Если полнолуние падает на субботу или воскресенье, то празднование переносится на следующее воскресенье.

После 1054 г., когда произошло разделение христианской церкви на католическую (с центром в Риме) и православную (с центром в Константинополе), и католики, и православные на протяжении пяти веков продолжали отмечать Пасху одновременно. Изначально пасхальное богослужение проводилось вечером в субботу, в XIV в. традиция поменялась, и литургия была перенесена на воскресное утро.

В 1582 г. буллой папы Григория XIII в католических странах была введена новая система летоисчисления (григорианский календарь), заменившая юлианский календарь (введен Юлием Цезарем в 45 г. до н. э.), по которому рассчитывается православная Пасха. Из-за этого дата празднования Пасхи у католиков и православных перестала совпадать. Но раз в несколько лет католическая и православная Пасха празднуются в один день. Так происходит, когда православная Пасха переносится на следующее воскресенье (после полнолуния, падающего на субботу или воскресенье, что не учитывает католическая церковь), и происходит совпадение католического и православного праздников.