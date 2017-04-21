Председатель Евросовета Дональд Туск. Биография

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 апреля 2017 г. исполняется 60 лет бывшему премьер-министру Польши, председателю Европейского совета Дональду Туску.

Дональд Туск родился 22 апреля 1957 г. в Гданьске. Отец был плотником, мать - секретарем в медицинском университете. Является этническим кашубом (национальное меньшинство, проживающие на побережье Балтийского моря в северо-восточных районах Польши).

Ранние годы

В 1980 г. окончил исторический факультет Гданьского университета. Его дипломная работа была посвящена созданию культа личности Юзефа Пилсудского (польский политический и государственный деятель, маршал Польши, основатель польской армии) в польской печати 1920-х гг.

В студенческие годы был одним из организаторов университетского комитета независимого профсоюза "Солидарность", выпускал листовки. В 1980 г. Туск стал одним из основателей Независимого движения польских студентов.

После введения в 1981 г. в стране военного положения (по инициативе генерала Войцеха Ярузельского для борьбы с оппозицией, которую в Польше представлял профсоюз "Солидарность" под руководством Леха Валенсы), Туск начал заниматься подпольной деятельностью и в 1983 г. основал журнал Przeglad Polityczny. В своих статьях он критиковал существовавший в стране политико-экономический строй и писал о ценностях свободного рынка и экономического либерализма.

В начале 1980-х гг. был редактором в издательстве Wydawnitctwo Morskie, а также журналистом в еженедельнике Pomerania и газете Samorzadnoua.

В 1983-1990 гг. работал промышленным альпинистом в кооперативе Swietlik.

В 1988 г. входил в число организаторов забастовок рабочих в Польше, вызванных резким повышением цен на продукты питания (на 40%).

Парламентская деятельность

В 1989 г. вступил в партию "Либерально-демократический конгресс" (ЛДК), от которой в 1991 г. был избран в Сейм (нижняя палата парламента). В своем округе он набрал более половины голосов избирателей.

В 1994 г., после поражения ЛДК на парламентских выборах 1993 г. (3,99% голосов), Туск выступил с инициативой объединения с партией "Демократический союз". В результате слияния была образована партия "Союз свободы", в которой Туск занял пост заместителя председателя.

В 1995 г. основал благотворительный фонд "Дар Гданьска", оказывающий помощь детям из бедных семей и детям-инвалидам.

В 1997 г. на парламентских выборах "Союз свободы" получил 13,37% голосов (третье место), уступив партиям "Избирательная акция "Солидарности" (33,8%) и "Союз демократических левых сил" (27%). В том же году был избран в Сенат (верхняя палата парламента). В 1997-2001 гг. - вице-маршал Сената (вице-спикер).

В 2001 г. на очередных парламентских выборах "Союз свободы" набрал 12,7% голосов избирателей (второе место), проиграв коалиции "Союз демократических левых сил - Союз труда" (41%).

В 2001-2005 гг. - вице-маршал Сейма (нижняя палата парламента).

В 2001 г. стал одним из основателей либерально- консервативной партии "Гражданская платформа" (ГП), с 1 июня 2003 г. по 8 ноября 2014 г. являлся ее председателем. Депутатов от партии он обязал отдавать 13-ю зарплату на благотворительные цели.

В сентябре 2005 г. на парламентских выборах ГП заняла второе место (24,14% голосов), уступив партии "Закон и справедливость" Леха Качиньского (более 27%).

В октябре 2005 г. участвовал в президентских выборах. В первом туре получил наибольшее число голосов (36,33%), однако во втором туре проиграл Леху Качиньскому, набрав 45,96% голосов. Одной из причин поражения Туска стали всплывшие факты о службе его деда в германском вермахте.

Глава правительства

16 ноября 2007 г. Туск стал председателем Совета министров Польши после победы ГП (41,5% голосов) на внеочередных парламентских выборах в октябре 2007 г.

18 ноября 2011 г. вновь возглавил правительство (результат ГП на выборах в октябре 2011 г. - 39,18%), стал первым в новейшей истории страны премьер-министром, переизбранным на второй срок.

За время пребывания Туска на посту главы правительства минимальный размер оплаты труда вырос вдвое и составил 1680 злотых, безработица сократилась на 4%, расходы на здравоохранение выросли на 76%. Были построены новые дороги, увеличены расходы на модернизацию армии, высшее образование и др. НДС вырос с 22 до 23%. Также были подняты акцизы на дизельное топливо, алкогольные напитки, табак и уголь и устранены многие налоговые льготы. В отношении социальных реформ премьер придерживался умеренно консервативной позиции, высказывался против легализации абортов и эвтаназии. В 2013 г. вступила в силу пенсионная реформа, основная цель которой - постепенное увеличение пенсионного возраста женщин и мужчин до 67 лет.

Туск предлагал радикально изменить конституцию страны: ограничить роль президента и расширить полномочия главы правительства, упразднить Сенат и сократить число депутатов Сейма с 460 до 300. Однако все это осталось нереализованным. Выступал за тесную политическую и экономическую интеграцию Польши в Евросоюз, в который страна вступила в 2004 г.

Европейский совет

9 сентября 2014 г. подал в отставку с поста председателя Совета министров Польши, так как 30 августа 2014 г. был избран председателем Европейского совета (высший политический орган Евросоюза) сроком на 2,5 года (вступил в должность 1 декабря). 9 марта 2017 г. переизбран на этот пост на следующие 2,5 года. Польша единственная не поддержала переизбрание Туска (в н. в. он является политическим оппонентом правящей в стране партии "Закон и справедливость"). Власти республики утверждают, что Дональд Туск, будучи председателем Евросовета, игнорировал "жизненно важные национальные интересы республики" (например, он поддержал оппозицию во время парламентского кризиса, разразившегося в Польше в ходе обсуждения бюджетных вопросов в декабре 2016 г.).

21 марта 2017 г. министр обороны Польши Антоний Мачеревич обвинил экс-премьера республики Туска в том, что он не сделал все возможное для обеспечения интересов республики после авиакатастрофы Ту-154М под Смоленском в 2010 г., в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Дональд Туск критически относится к действиям России по отношению Украины и Крыма. Он призывает Евросоюз усилить поддержку реформ на Украине и противостоять попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Воссоединение Крыма с Россией считает нарушением Устава ООН и одним из главных вызовов, стоящих перед Европой. Выступает за сохранение санкций ЕС против России "до полного восстановления территориальной целостности Украины".

Семья

Женат на Малгожате Туск (дев. Сохацкая), историке по образованию. В семье двое детей: сын Михаил (1982), дочь Катажина (Кася; 1987; известный в Польше блогер, пишет о моде).

Награды и публикации

Имеет государственные награды ряда стран. В мае 2010 г. получил Международную премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы.

У Туска более двухсот публикаций. Его исторические монографии "Был себе Гданьск" (1996), "Гданьск-1945" и "Старый Сопот" (1998) пользуются большой популярностью в стране. Также является одним из авторов польско-кашубского словаря для детей (2003).

Хобби, владение языками

Одно из главных хобби - изучение истории его родного города Гданьска. Также увлекается футболом, является болельщиком гданьского клуба "Лехия" (Lechia). Во время работы в Сейме был капитаном сборной футбольной команды. Также регулярно занимается йогой и теннисом. Любит фотографировать.

Владеет английским, немецким и русским языками.