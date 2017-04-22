Всемирный день книги и авторского права. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Всемирный день книги и авторского права (World Book and Copyright Day) отмечается ежегодно 23 апреля.

Учреждение

Всемирный день книги и авторского права был провозглашен резолюцией 3.18 на 28-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в октябре-ноябре 1995 г. (на той же конференции был учреждена Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе). Принимая соответствующее решение, ЮНЕСКО отметила, что книги являются оптимальным способом распространения знаний и "наиболее надежным средством их сохранения". Цель дня - поощрение издания и распространения книг, содействие просвещению людей и более глубокому пониманию мировых культурных традиций. Выбор даты связан с тем, что 23 апреля 1616 г. скончались три всемирно известных писателя: Мигель Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Помимо этого, 23 апреля - это день рождения или смерти таких авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Кильян Лакснесс, Жозеп Пла и Мануэль Мехиа Вальехо. Впервые день отмечался 23 апреля 1996 г.

Мероприятия

В честь Дня ежегодно в более чем ста странах мира организуются книжные выставки и ярмарки, публичные чтения классических произведений и прочие культурные мероприятия.

С 2001 г. ЮНЕСКО совместно с Международным союзом издателей, Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений и Международной федерацией книготорговцев выбирает сроком на один год Мировую столицу книги. Символический титул "книжной столицы" присуждается за лучшие общественные программы, связанные с книгами и чтением. Первым этого почетного звания был удостоен Мадрид (Испания). В последующие годы "книжными столицами" становились Александрия (Египет), Дели (Индия), Антверпен (Бельгия), Монреаль (Канада), Турин (Италия), Богота (Колумбия), Амстердам (Нидерланды), Бейрут (Ливан), Любляна (Словения), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ереван (Армения), Бангкок (Таиланд), Порт-Харкорт (Нигерия), Инчхон (Южная Корея), Вроцлав (Польша). В 2017 г. Мировой столицей книги стал Конакри (Гвинея).

В России к Всемирному дню книги и авторского права приурочена акция "Библионочь", которая проводится с 2012 г. В этом году она проходит 21-22 апреля. В акции принимают участие более тысячи библиотек, а также книжные магазины и литературные музеи из 84 регионов страны. В "Библионочь" эти учреждения не только продлевают часы работы, но и организуют книжные ярмарки, поэтические чтения, мастер- классы и встречи с авторами.