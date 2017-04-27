Государственный архив РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 апреля 2017 г. исполняется 25 лет со дня создания в 1992 г. одного из крупнейших архивохранилищ России - Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ).

История

ГАРФ ведет свою историю от Государственного архива РСФСР, который был создан в сентябре 1920 г. Его 2-е отделение составляли коллекции так называемого Новоромановского архива, образованного в сентябре 1918 г. из личных документов расстрелянной императорской семьи. В 4-м отделении ("Архиве Октябрьской революции") собирались документы советского времени.

В феврале 1925 г. Госархив РСФСР был расформирован. Материалы советского периода "центрального значения" составили Центральный архив Октябрьской революции (с 1961 г. - Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР, ЦГАОР); коллекции документов династии Романовых вошли в его состав в качестве Особого отдела. В апреле 1941 г. в ЦГАОР поступили фонды ликвидированного Центрального государственного архива профессионального движения и организации труда СССР, в 1946 г. - фонды Русского заграничного исторического архива в Праге (Чехословакия), который являлся крупнейшим хранилищем документов русской эмиграции.

В августе 1957 г. из структуры ЦГАОР был выделен Центральный государственный архив (ЦГА) РСФСР, куда перешли фонды центральных учреждений российской республики. В 1961 г. в ЦГАОР были переданы фонды упраздненного Центрального государственного исторического архива (Москва).

28 апреля 1992 г. распоряжением правительства РФ на базе ЦГАОР СССР и ЦГА РСФСР был образован Государственный архив РФ. В январе 1995 г. он был внесен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Фонды

По информации официального сайта ГАРФ, в архиве в настоящее время хранится около 7 млн дел по истории России XIX-XXI вв.

Документы дореволюционного периода представлены в ГАРФ фондами III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии (1826-1880), Департамента полиции Министерства внутренних дел (1881-1917), штаба Отдельного корпуса жандармов, Московского и Петроградского охранных отделений и др.

Также в фондах архива хранятся личные документы (дневники, письма, фотографии и др.) русских императоров от Александра I до Николая II, декабристов, лидеров политических партий, государственных и общественных деятелей России XIX - начала XX в. (князя Александра Горчакова, князя Петра Кропоткина, Михаила Родзянко, Александра Керенского, Александра Гучкова и др.), а также материалы некоторых дореволюционных партий (кадетов, октябристов, Всероссийского союза русского народа).

Кроме того, в ГАРФ находятся фонды Временного правительства России, его министерств, комиссий и комитетов, а также канцелярии Всероссийского учредительного собрания (1917-1918), коллекции по истории эмиграции, документы антибольшевистских правительств Антона Деникина, Александра Колчака, барона Петра Врангеля и др. (1918-1922).

Основную часть фондов архива составляют документы органов государственной власти и управления СССР и РСФСР. В их числе коллекции Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК, 1917-1936), Центрального исполнительного комитета СССР (ЦИК СССР, 1922-1938), Совнаркома и Совета министров СССР (1923-1991), Верховного совета СССР и РСФСР (1938-1990), Съезда народных депутатов СССР (1989-1991), отдельных наркоматов, министерств и ведомств, в том числе документы ГУЛАГ ОГПУ-НКВД-МВД СССР, Прокуратуры СССР и др.

Кроме того, в ГАРФ находятся фонды Телеграфного агентства Советского Союза (1925-1991), Совинформбюро (1941-1961), Агентства печати "Новости" (1960-1990), профсоюзных и общественных организаций.

История Российской Федерации представлена в архиве документами министерств и ведомств РФ, телерадиокомпании "Останкино" (1991-1995) и др. Коллекции российских госучреждений продолжают пополняться.

Все дореволюционные фонды ГАРФ открыты для исследователей. Ограничен доступ к некоторым материалам более поздних коллекций, которые не прошли процедуру рассекречивания в установленном законом порядке (например, следственные и надзорные дела).

Библиотека

Помимо документальных фондов в ГАРФ действует научная библиотека, созданная в 1971 г. на базе книжных собраний центральных архивов СССР. В ее коллекции 632 тыс. 293 печатных издания. В их числе издания советских государственных и партийных органов, политических партий и общественных организаций (1917-1920 гг.), газетный (86 тыс. 870) и журнальный фонды (222 тыс. 846), включающие центральные и местные периодические издания 1917-1930-х гг.

Кроме того, в библиотеке хранится собрание агитационных плакатов (12 тыс. 231), начиная с периода Первой мировой и Гражданской войн и до антирелигиозных плакатов 1950-х гг. Библиотека располагает коллекцией газет 1920-1930-х гг., выпускавшихся заключенными и охраной в советских местах заключения.

Структура и руководство ГАРФ

ГАРФ является федеральным казенным учреждением и находится в ведении Федеральной архивной службы РФ (Росархив). С 3 июня 2016 г. должность директора архива занимает Лариса Роговая. Научный руководитель ГАРФ - Сергей Мироненко (в 1992-2016 гг. был его директором).

В структуре архива пять центров: научно-информационный, выставочный, комплектования, хранения, а также центр изучения и публикации документов.

Штатная численность работников ГАРФ составляет 272 человека, их средняя заработная плата - 41 тыс. руб. (2015 г.; более поздние данные не публиковались).

Бюджетные ассигнования на деятельность ГАРФ в 2015 г. составили 158 млн руб., собственные доходы архива от оказания платных услуг - 42,9 млн руб.

Издательская и выставочная деятельность

Архив ведет активную работу по научной публикации хранящихся документов. Среди изданий ГАРФ "Особая папка" И. В. Сталина" (1994), ""Особая папка" Н. С. Хрущева" (1995), "Особая папка" Л. П. Берии (1996, 2000), "Последние дневники императрицы Александры Федоровны Романовой. Февраль 1917 г. - 16 июля 1918 г." (1999), "Журналы заседаний Временного правительства. Март - октябрь 1917 г." (т. 1-4, 2001-2004), "Дело генерала Л. Г. Корнилова: Материалы Чрезвычайной комиссии по расследованию дела о бывшем Верховном главнокомандующем генерале Л. Г. Корнилове и его соучастниках. Август 1917 - июнь 1918 г." (т. 1-2, 2003), "История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов" (т. 1-7, 2004-2005), "Журналы заседаний Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами на Юге России А. И. Деникине. Сентябрь-декабрь 1919 года" (2008), "Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики в СССР" (2008) и др.

Ежегодно архив участвует в ряде выставочных проектов, в частности в 2016 г. - "Крым в истории России", "Героические страницы истории Отечества. К 100-летию Брусиловского прорыва", "Феномен Косыгина" и др.

Адрес и официальный сайт

Хранилища ГАРФ расположены в Москве по двум адресам: на ул. Большая Пироговская, д. 17 и на Бережковской набережной, д. 26.

Официальный сайт ГАРФ - http://statearchive.ru.