Фильм "Неуловимые мстители". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 апреля исполняется 50 лет со дня выхода на экраны фильма "Неуловимые мстители".

Это приключенческий фильм режиссера Эдмонда Кеосаяна, снятый в 1966 г. по мотивам повести Павла Бляхина "Красные дьяволята". Является первой из трех кинокартин серии "Приключения неуловимых".

Сюжет

Действие фильма разворачивается в годы Гражданской войны. Четверо подростков - бывший гимназист Валерка Мещеряков, Яшка-цыган, а также оставшиеся сиротами Данька Щусь и его сестренка Ксанка - поклялись внедриться в банду к атаману Бурнашу и отомстить за смерть отца Даньки и Ксанки.

Выдав себя за сына старого друга атамана, Данька смог проникнуть в отряд Бурнаша, однако преступники раскрыли обман и схватили парня. Над подростком нависла смертельная опасность, но друзьям удалось освободить его. О мужестве ребят узнал военачальник Семен Буденный и принял их в ряды Красной армии.

Создание фильма

В 1962 г. руководство киностудии "Мосфильм" выдвинуло идею о съемках приключенческого фильма, схожего по стилистике с американским вестерном "Великолепная семерка", который в начале 1960-х гг. с успехом демонстрировался в советском кинопрокате.

В феврале 1963 г. руководитель IV творческого объединения при "Мосфильме" Юрий Солдатенко заключил договор с Ханной Топоровской - наследницей авторских прав на повесть Павла Бляхина "Красные дьяволята". Основная сюжетная линия этого произведения, написанного в 1921 г., была основана на приключениях подростков, противостоявших сторонникам Нестора Махно во время Гражданской войны.

Осенью 1964 г. - весной 1965 г. над сценарием работали Сергей Ермолинский и Эдмонд Кеосаян, выбранный режиссером будущего фильма. В марте 1965 г. сценарий был рекомендован для запуска в режиссерскую разработку. Вскоре его утвердил Государственный комитет по кинематографии.

В начале 1966 г. проходили кинопробы, в мае стартовали павильонные съемки. Натурные съемки проводились с июня по октябрь в Херсонской области Украинской ССР. В ноябре состоялась павильонная досъемка ряда эпизодов, в декабре велись монтаж и озвучивание фильма. 29 декабря сценарно-редакционная коллегия Главного управления художественной кинематографии, настояв на ряде правок, рекомендовала киноленту к выпуску на экраны. Разрешение на прокат было выдано Отделом по контролю за репертуаром 1 февраля 1967 г., премьера состоялась 29 апреля.

Актеры

Роль Даньки Щуся исполнил Виктор Косых (род. 1950). К моменту съемок в "Неуловимых мстителях" он уже был достаточно известен благодаря своим работам в фильмах "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен" (1964, режиссер Элем Климов), "Отец солдата" (1964, Резо Чхеидзе) и "Звонят, откройте дверь" (1965, Александр Митта). Впоследствии Косых окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова, Москва), снялся в нескольких десятках фильмов. Скончался в 2011 г. на 62-м году жизни.

Михаил Метелкин (род. 1952), сыгравший Валерку Мещерякова, получил роль благодаря Косых, который предложил его кандидатуру Кеосаяну. В первой половине 1970-х гг. Метелкин окончил экономический факультет ВГИК. После распада Советского Союза сосредоточился на предпринимательской деятельности.

Василий Васильев (род. 1950), воплотивший образ Яшки-цыгана, после выхода трилогии о "неуловимых" не стал развивать актерскую карьеру. Работал в цыганском театре "Ромэн" и Ленконцерте (под гитару исполнял песни и романсы). Проживает в Твери, заведует культурным центром.

Валентина Курдюкова (род. 1952), исполнившая роль Ксанки Щусь, занималась в цирковом училище, работала буфетчицей. Проживает в Москве, ведет домашнее хозяйство.

Помимо них, в фильме играли Ефим Копелян (атаман Бурнаш), Борис Сичкин (куплетист Буба Касторский), Савелий Крамаров (Илюха Верехов), Инна Чурикова (Жози) и другие известные актеры.

Зрители и награды

Лента стала одним из лидеров кинопроката 1967 г. Она собрала более 54 млн зрителей, уступив по этому показателю лишь вышедшим в том же году комедиям Леонида Гайдая "Кавказская пленница" (76,5 млн зрителей) и Андрея Тутышкина "Свадьба в Малиновке" (74,6 млн зрителей).

В мае 1967 г. ЦК ВЛКСМ наградил киноленту "Неуловимые мстители" специальным призом "Алая гвоздика". В 1968 г. Кеосаян был удостоен премии Ленинского комсомола.

Продолжения

4 ноября 1968 г. на экраны вышел второй фильм серии - "Новые приключения неуловимых". Его действие разворачивается в Крыму во время Гражданской войны: "мстители" добывают план тайных оборонительных укреплений, хранившийся у начальника белогвардейской контрразведки. Премьера заключительной части трилогии - двухсерийной ленты "Корона Российской империи, или снова неуловимые" - состоялась 14 декабря 1971 г.

В основе ее сюжета - деятельность бывших "мстителей", после окончания Гражданской войны ставших сотрудниками Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) и успешно противостоявших авантюрным стремлениям белоэмигрантов.

Оба фильма обрели широкую известность и вошли в число лидеров советского кинопроката.