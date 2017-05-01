Визиты канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию с 2012 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 мая 2017 г. канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет с визитом в Сочи, где встретится с президентом Владимиром Путиным.

Ангела Меркель занимает пост главы правительства ФРГ с 2005 г. С этого времени она провела 25 встреч с президентом РФ Владимиром Путиным (во время его второго президентского срока - 2004-2008 гг. - состоялось 11 встреч, а с 2012 г. - 14). В общей сложности Ангела Меркель посещала нашу страну 15 раз (предстоящий визит - 16-й).

2012 год

Визит в Москву состоялся 16 ноября, через шесть месяцев после начала третьего президентского срока Владимира Путина. Визит прошел в рамках 14-го раунда межгосударственных российско-германских консультаций (проводились ежегодно в 1998-2014 гг. попеременно в РФ и ФРГ для решения актуальных торгово-экономических и политических вопросов). Лидеры двух стран также приняли участие в 12-м заседании российско-германской общественной организации "Петербургский диалог".

В ходе переговоров обсуждались, в частности, вопросы развития демократии в России. Ангела Меркель подтвердила стратегический характер отношений с РФ, при этом выразила обеспокоенность "ограничением демократии" в стране. В этой связи канцлер упомянула ситуацию вокруг российской женской панк-группы Pussy Riot, две участницы которой были приговорены к двум годам лишения свободы за акцию (панк-молебен "Богородица, Путина прогони"), проведенную в феврале 2012 г. в храме Христа Спасителя. По словам Меркель, в Германии в подобном случае вряд ли вынесли бы такой строгий приговор. В ответ на критику Владимир Путин рассказал об антисемитских выступлениях Pussy Riot и призвал "рассматривать проблему со всех сторон". Другой важной темой была ситуация в Сирии, где продолжалась гражданская война. Меркель придерживалась мнения, что для разрешения конфликта необходимо отстранить президента Башара Асада от власти. В свою очередь российский президент заявил: "Мы считаем, что сначала нужно...понять, как будут обеспечены законные права и интересы различных религиозных и этнических групп, а уже потом переходить к изменениям. А не наоборот - отстранить Асада, а потом думать, что с этим делать".

2013 год

Визит Ангелы Меркель 21-22 июня в Санкт-Петербург был приурочен к очередному Петербургскому международному экономическому форуму, на котором Германия имела статус почетного гостя. Меркель, как и Владимир Путин, выступила на пленарном заседании. На двусторонней встрече лидеры РФ и ФРГ обсудили экономические отношения и договорились довести показатель товарооборота до $100 млрд (в 2012 г., по данным ФТС, - $73,9 млрд). Канцлер заявила о намерении Германии развивать сотрудничество в таких сферах, как наука и образование.

Стороны в очередной раз обсудили сирийскую проблему. Владимир Путин не согласился с Меркель, по словам которой Башар Асад "воюет против своего народа". По словам российского президента, корень проблемы заключается в том, что против Асада воюют "боевики, вооруженные из-за границы".

В ходе визита германский канцлер и российский президент посетили выставку в Эрмитаже "Бронзовый век. Европа без границ", многие экспонаты которой были вывезены из Германии после Второй мировой войны. Поскольку эта тема на тот момент была чувствительной в двусторонних отношениях, Владимир Путин призвал не политизировать проблему "трофейного искусства". В свою очередь канцлер заявила о необходимости продолжать диалог по всем вопросам, связанным с предметами искусства, перемещенными из Германии.

2015 год

6 февраля Ангела Меркель приняла участие в переговорах в Москве с президентами РФ и Франции Владимиром Путиным и Франсуа Олландом по урегулированию ситуации на Украине. Этот визит был первым после введения Евросоюзом антироссийских санкций из-за украинского кризиса.

10 мая германский канцлер приехала в российскую столицу по случаю 70-летия Победы. Как заявила Меркель, "в непростой ситуации для российско-германских отношений" для нее было важно "почтить память погибших во Второй мировой войне". По собственной инициативе она вместе с Владимиром Путиным возложила венки к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Канцлер и российский президент выступили со схожих позиций в оценке итогов войны и извлеченных из нее уроков, Владимир Путин выразил признательность Ангеле Меркель за "искренние слова сожаления в связи с преступлением фашистской Германии в отношении граждан нашей страны".

Обсуждалась и ситуация на Украине, лидеры двух стран подчеркнули, что для урегулирования кризиса необходимо добиваться исполнения всеми сторонами минских соглашений.